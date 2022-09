Tuesday, 27 September 2022, 13:50 HKT/SGT Share: 基石陣容豪華 中創新航招股進入第三日

香港, 2022年9月27日 - (亞太商訊) - 「碳達峰、碳中和」大背景下,新能源汽車是眾所周知的高質量成長賽道,而動力電池無疑佔據賽道重要位置,資本市場對該領域的關注度也持續高漲。9月23日,中創新航(股份代碼:03931.HK)正式開始招股,現已進入第三日,將於9月28日上午截止認購,預計10月6日挂牌。



引入多家基石投資者 為赴港IPO添磚加瓦



中創新航是領先的新能源科技企業,此次上市的基石投資者成為市場關注的焦點。此次IPO的基石投資者,大多與中創新航在産業鏈上有合作,囊括了鋰電池上下游企業。據悉,公司已與天齊鋰業香港、宏盛國際、大族激光科技、中偉香港、西藏諾德、和石複合材料、常州精測、興發香港、小鵬汽車、TMA、呂禮志先生、江蘇普正精密、維沃移動、江門新能源、合肥北城15名基石投資者訂立基石投資協議,認購總金額約57.86億港元。



其中,今年6月,天齊鋰業在港股IPO時,中創新航作爲基石投資人,投資約5000萬美元參與認購。上述認購完成後,天齊鋰業與中創新航將互相持股,有助於同中創新航繼續深化戰略合作關係,實現互利共贏。盛屯礦業和中偉股份亦分別於9月22日和23日宣佈同中創新航於電池材料、新材料、鈷材料、鎳、鋰、礦產資源等方面開展合作。



除上游供應商外,設計商亦在為中創新航的港股IPO添磚加瓦。全球領先的工業激光加工及自動化整體解决方案服務商——大族激光科技早在去年7月便與中創新航簽訂戰略合作協議;今年3月,精測電子旗下子公司常州精測與中創新航簽署了《戰略合作夥伴協議》,確定常州精測爲其鋰電設備的優選合作商。



就下游企業而言,小鵬汽車於今年1月正式將引入中創新航作爲動力電池的供應商。目前,中創新航已獲得小鵬汽車全系車型定點,小鵬汽車也成爲了中創新航的前五大客戶之一。此次IPO豪華的基石投資者陣容,展現了資本市場對中創新航價值的認可,有助於增進市場活躍度,為中創新航順利上市打下一劑「強心針」。



產品實現多個行業第一 裝機量位居行業前列



基石投資者的投資信心,源自於中創新航先進的研發能力、產品力以及規模化生產運營能力的綜合優勢。據悉,中創新航是為數不多的具備全面自主研發能力及能夠獨立完成動力電池生產的動力電池企業之一,其產品實現多個行業第一,競爭實力顯著。其中,高電壓三元電池是乘用車的最佳電池系統解決方案之一;「彈匣」電池率先在業內通過三元電池系統的針刺不起火試驗;「One-stop」產品在能量密度、安全性以及經濟性方面具領先優勢,是行業首創產品。



裝機量亦是驗證動力電池製造商綜合能力的典型衡量指標之一。招股書披露,就2021年裝機量而言,中創新航為中國前十大動力電池企業中於2019年至2021年間唯一一家每年同比增長率超過100%的企業。2022年第一季度,中創新航裝機量在全球第三方動力電池企業中排名第五,國內排名第二。



面向未來,中創新航的赴港IPO,不僅能夠彌補港股在該領域的標的稀缺性,也能讓廣大港股投資者緊跟行業脈動,及時享受動力電池産業發展的紅利。獲得資本加持的中創新航將進一步發揮自身於研發、產品、生產等方面優勢,爲客戶和市場帶來更安全的、更高性價比的優質産品,從而助推我國新能源産業持續發展。





