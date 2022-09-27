Tuesday, 27 September 2022, 11:33 HKT/SGT Share: 福壽園國際集團與昆明農投達成戰略合作

香港, 2022年9月27日 - (亞太商訊) - 2022年9月26日，福壽園國際集團與昆明農業發展投資有限公司（以下簡稱“昆明農投”）戰略合作協定簽約儀式在上海福壽園人文紀念公園舉行。昆明市委常委、副市長安恩法，中國中福實業集團董事長兼總裁、福壽園國際集團董事會主席白曉江，昆明市政府副秘書長張雪，昆明市金融辦黨組書記、主任李笠菲，昆明農投董事長儲雲川，中國中福實業集團副總裁兼首席投資官謝力，福壽園國際集團首席財務官馬劍亭等出席簽約儀式。

福壽園國際集團與昆明農投戰略合作協定簽約儀式

為充分發揮雙方優勢，全面提升昆明市殯葬產業基礎設施、人文理念，為廣大人民群眾提供更優質的殯葬服務，昆明農投與福壽園國際集團，本著“優勢互補、合作共贏”的原則，經友好協商，一致同意開展戰略合作。根據協定，雙方將合作運營昆明市殯儀館延伸服務專案，共同投資開發建設烈士紀念園及城市人文生態公園，合作建設昆明市中心城區城市公益性公墓。



簽約儀式上，福壽園國際集團董事會主席白曉江表示，雲南是少數民族大省，有著豐富的文化資源。福壽園願同昆明農投一起，以綠色、生態、人文殯葬服務理念結合地方特色，為昆明市民提供惠民、便民、利民的專業規範服務。



昆明市委常委、副市長安恩法表示，將全力支持專案推進，以創新殯葬管理體制機制為動力，推動殯葬更好服務於保障和改善民生，更好服務於精神文明和生態文明建設。隨後，昆明農投董事長儲雲川就目前專案進展進行彙報。





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