福壽園國際集團與昆明農投達成戰略合作

|
|
|Tuesday, 27 September 2022, 11:33 HKT/SGT
|
香港, 2022年9月27日 - (亞太商訊) - 2022年9月26日，福壽園國際集團與昆明農業發展投資有限公司（以下簡稱“昆明農投”）戰略合作協定簽約儀式在上海福壽園人文紀念公園舉行。昆明市委常委、副市長安恩法，中國中福實業集團董事長兼總裁、福壽園國際集團董事會主席白曉江，昆明市政府副秘書長張雪，昆明市金融辦黨組書記、主任李笠菲，昆明農投董事長儲雲川，中國中福實業集團副總裁兼首席投資官謝力，福壽園國際集團首席財務官馬劍亭等出席簽約儀式。
|福壽園國際集團與昆明農投戰略合作協定簽約儀式
為充分發揮雙方優勢，全面提升昆明市殯葬產業基礎設施、人文理念，為廣大人民群眾提供更優質的殯葬服務，昆明農投與福壽園國際集團，本著“優勢互補、合作共贏”的原則，經友好協商，一致同意開展戰略合作。根據協定，雙方將合作運營昆明市殯儀館延伸服務專案，共同投資開發建設烈士紀念園及城市人文生態公園，合作建設昆明市中心城區城市公益性公墓。
簽約儀式上，福壽園國際集團董事會主席白曉江表示，雲南是少數民族大省，有著豐富的文化資源。福壽園願同昆明農投一起，以綠色、生態、人文殯葬服務理念結合地方特色，為昆明市民提供惠民、便民、利民的專業規範服務。
昆明市委常委、副市長安恩法表示，將全力支持專案推進，以創新殯葬管理體制機制為動力，推動殯葬更好服務於保障和改善民生，更好服務於精神文明和生態文明建設。隨後，昆明農投董事長儲雲川就目前專案進展進行彙報。
話題 Press release summary
部門 业务
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Aug 20, 2022, 13:51 HKT/SGT
|福壽園公佈2022年中期業績：深化「互聯網+殯葬服務」 向健康及高質量發展
|Jan 22, 2019, 21:51 HKT/SGT
|福壽園參與成立殯葬併購基金
|Jan 10, 2019, 16:58 HKT/SGT
|福壽園獲董事持續增持
|Oct 11, 2018, 19:17 HKT/SGT
|福壽園（1448.HK）與玻利維亞記憶公園舉行「友好公墓」揭牌儀式
|Sept 11, 2018, 17:45 HKT/SGT
|福壽園與中國農業銀行上海市分行簽訂全面合作框架協議
|Aug 27, 2018, 16:51 HKT/SGT
|福壽園公佈2018年中期業績
|July 18, 2018, 18:59 HKT/SGT
|福壽園國際發佈2017年度可持續發展報告
|July 16, 2018, 19:30 HKT/SGT
|福壽園國際智能環保火化機在俄羅斯試水成功
|June 20, 2018, 19:56 HKT/SGT
|福壽園（1448.HK）參展第八屆中國國際殯葬設備用品博覽會
|June 5, 2018, 20:31 HKT/SGT
|福壽園國際中標武漢市黃陂區殯儀館採購項目
|May 5, 2018, 19:58 HKT/SGT
|福壽園國際收購和林格爾縣安佑生態紀念陵園
|Apr 25, 2018, 18:58 HKT/SGT
|福壽園與寧波市奉化區殯儀館簽訂合作協議
|Mar 19, 2018, 19:40 HKT/SGT
|福壽園公佈2017年全年業績
|Mar 6, 2018, 18:43 HKT/SGT
|福壽園與杭州蕭山區殯儀館簽訂「公建民營」項目合作協議
|Feb 13, 2018, 12:04 HKT/SGT
|福壽園收購遼寧觀陵山藝術園林公墓20%股權 鞏固集團東北地區市場地位
|Jan 30, 2018, 18:55 HKT/SGT
|福壽園代表殯葬行業參加中國公益節並榮獲三項大獎
|Jan 5, 2018, 18:56 HKT/SGT
|重慶西郊福壽園人文紀念公園宣佈正式啟用 生態公益紀念園同日揭碑
|Nov 28, 2017, 18:00 HKT/SGT
|福壽園品牌價值獲評達人民幣42.17億元 服務質量及創新力受肯定
|Aug 14, 2017, 18:32 HKT/SGT
|福壽園公佈2017年中期業績
|Dec 5, 2016, 19:53 HKT/SGT
|福壽園正式被納入深港通標的