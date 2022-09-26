Tuesday, 27 September 2022, 11:30 HKT/SGT Share: 連鎖+升級+數位化，三維度看首灃控股（1703.hk）收購度小月後的發展

香港, 2022年9月27日 - (亞太商訊) - 1、首灃控股營收大增31.26%，虧損減少，後疫情時代增長可期



首灃控股（股份代號：1703）是中國香港一間提供粵式餐飲服務及宴會服務，包括婚宴服務的酒樓集團，旗下有“煌府”和“煌苑”兩大餐飲品牌，其經營的酒樓均地處黃金地段及交通便利的商業中心。酒樓以舉辦宴會及活動為主題，設計特別，擁有豐富多彩的室內特色，如從婚禮舞臺到宴會廳中間的100尺天橋旋轉舞臺、飛天馬車、模擬教堂及燈光效果，深受宴會客戶喜愛。根據弗若斯特沙利文報告，按2017年收益計的市場份額而言，首灃是香港宴會市場的排名前列的全面服務式中式酒樓。



據首灃截至2022年3月31日止年度報告，其營業額由截至2021年3月31日止年度約224.1百萬港元，增加約70.0百萬港元或31.2%至約294.1百萬港元。此次營業收入大增系香港疫情於首三個季度得到控制，防控措施有所放寬，令餐飲賓客人數及宴會服務人數相應增加所致。首灃集團表示，若社交距離措施保持有秩序地放寬，宴會業務將有望快速得以復蘇。



2、首灃控股牽手傑晟思，開啟餐飲數位化的核心引擎



2022年6月24日，首灃控股與傑晟思控股簽署合作框架。根據合作協定，首灃控股與傑晟思控股商定，根據不同專案的性質及特定市況，共同探索其等的業務合作模式，並利用該公司(作為上市公司)作為合作平臺。傑晟思控股將於國內優質食品、餐飲品牌、消費生活及健康品等品牌和大資料收集中進行甄選、推薦和投資合作。據有關人士透露，此次首灃控股與傑晟思資本合作，基金看好，將攜手進軍大陸餐飲市場。



合作公司傑晟思控股是一間涉及大資料分析業務的上市公司，其自主研發的金融科技平臺，除了利用大資料及智慧演算法説明企業快速完成金融交易以外，在消費者生活方式的大資料分析領域亦有廣泛的成功案例。此次合作，首灃控股將結合傑晟思控股的科技優勢，探索餐飲大資料分析業務，有助於首灃控股將優質的服務更精准地推送給目標消費者，提升其餐飲業務的核心競爭力。



對於今天的餐飲企業，公域流量和私域流量都不可獲缺，因為它們正面臨著“經營模式從傳統的堂食變成試水電商業務的複合經營模式“的轉變，傳統單一能力或單一流量體系的管理，變得無法適應企業長期需求。



3、完成收購度小月餐飲，進軍休閒餐飲市場：增長迅速的細分賽道



近年來我國休閒餐飲市場增長迅速，收入由2014年的3,063億元增長至2019年的5,309億元，複合增長率11.6%，預計2020至2024年的複合增長率為13.3%，成為餐飲市場中增長速度最快的細分賽道，2024年將達到7,761億的市場規模。



據首灃控股8月16日公告，首灃控股全資附屬公司長宏發展於2022年7月29日完成收購度小月餐飲。度小月在臺灣屬於老字型大小，發源自台南地區的小吃，從創辦之日到今天已經超過了一百歲了。度小月擔仔面不僅是台南的特色美食之一，也是臺灣省標誌性的美食打卡項。度小月作為臺灣美食，是最具典型的休閒餐飲，快時尚兼具正、速食特色。增長方面線上可以依託大資料合作夥伴一同進行精准行銷和導流，輕快食品的特色讓它容易成為大家外賣單上的必選項。此外，度小月以螞蟻店、蜘蛛網的商業模式運作，系時代進步和疫情洗牌而匯出的一個未來重點模式，其依託靈活的地域優勢，抓住Mall紅利迅速擴張，真正做到快！准！狠！



首灃控股看中度小月發展的潛力，完成收購度小月，邁開了以知名品牌出發，向大陸餐飲市場大舉進攻的步伐。



4、結語



疫情之下，許多酒樓集團大幅收縮業務，猶如壯士斷腕，雖然能活下來，卻失去了多年建立的根基。首灃控股選擇另闢蹊徑，向內地擴張版圖，這看似反常，其實並非魯莽。因為內地的防控政策已經從不成熟到成熟精准，酒樓因疫情停業的週期短、次數少，此時進軍內地餐飲市場，不僅成本較低，而且遇到大規模封控的風險也較疫情初期小，實乃明智之舉。相信隨著內地業務的發展，和餐飲大資料智慧分析技術的成熟，首灃控股將會擺脫疫情帶來的困擾，取得更好的經營成績。





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