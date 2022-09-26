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Monday, September 26, 2022
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Monday, 26 September 2022, 15:18 HKT/SGT
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Global Web3.0遊戲平臺ITSBLOC首款線上遊戲《DK Mobile: Genesis》隆重出擊
韓國首爾, 2022年9月26日 - (亞太商訊) - 基於以太坊L2 Polygon開發的Web3.0遊戲平臺ITSBLOC的首款線上遊戲《DK Mobile》的第三個系列揭開面紗，隆重出擊。9月22日，《DK Mobile》的開發公司Ntrance Corp.通過媒體宣佈開啟《DK Mobile: Genesis》的預約服務，遊戲上市日程臨近。
9月19日，ITSBLOC自己的代幣（token）ITSB在全球虛擬貨幣交易所Gate.io上市。這項舉動被視為ITSBLOC的Web3.0遊戲平臺正式啟動的標誌。9月初，ITSBLOC成功結束了100億韓幣規模的全球融資，為構建Web3.0平臺打下了基礎。據悉，9月22日公司與主網Polygon財團的子公司Polygon Studio建立了合作關係，準備就緒。
9月22日，《DK Mobile: Genesis》開啟預約服務。作為ITSBLOC平臺的首款線上遊戲，它是在《DK Mobile: The Origin》（今年8月份發佈的韓國首款免費的MMORPG遊戲，深受歡迎）的基礎上搭載了P2E系統的遊戲。遊戲不僅沒有應用內支付，而且搭載了季度制系統等DK Mobile獨有的P2E系統，使得該遊戲相比於挖礦，更加注重用戶的娛樂體驗。基於該P2E系統，使用者可以根據投入遊戲的時間，獲得相應的實質性的報酬。Ntrance指出: "可以通過打怪、做任務、PVP等方式獲得遊戲財物。並且可以將這些財物直接轉換成資產形態。因此，與現有的遊戲相比，其最大的特徵在於使用者的進入門檻非常低。即便是問世時間，DK Mobile的P2E（Global ver.）也要早於沿用了Mir 4（Wemade）全球經濟系統的P2E MMORPG, Mir M全球版本。
全球發佈之前，可以通過預約頁面進行此次預約。所有參與者均可獲得"攻擊魔力彈、防禦魔力彈、狄俄涅的祝福藥水"等角色升級所需的多種裝備。Ntrance將以此次全球發佈為起點，正式擴充區塊鏈遊戲的產品線。
ITSBLOC提到: "為了推出第一款線上遊戲《DK Mobile: Genesis》，開發公司Ntrance傾注了大量心血。ITSBLOC致力於發展Global Web3.0，肩負著特別的使命感及責任感。最重要的是，刪去了應用內支付，採用了基於自身代幣支付的DK Moblie遊戲內的支付系統，這將成為啟動ITSB生態體系的重要一步。今後將以MMORPG大作的鏈上合約（on-chain）為主，竭盡一切力量發展成為P2E市場的全球引領者。"
Pre-Register
Homepage :
https://www.brand.dkmobile-genesis.world/
Google Play :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ntrance.dkorigincoinglobal
Social Links
Twitter:
https://twitter.com/itsblocofficial
Discord:
https://discord.com/invite/itsblocofficial
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Google Play :
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.itsbloc.wallet&hl=ko
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https://apps.apple.com/kr/app/itsbloc/id1632866346
Media Contact
Brand: ITSBLOC
Contact: Yoonsang Lee
Email:
tony@itsbloc.io
Website:
https://www.itsbloc.io/
SOURCE: ITSBLOC
話題 Press release summary
部門 Crypto, Exchange, Metaverse, Games
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