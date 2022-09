Monday, 26 September 2022, 13:21 HKT/SGT Share:

來源 KPay 創新金融科技服務商KPay完成1,000萬美元融資 迅速吸納逾12,000家中小微企業客戶 乘勢積極進軍亞太市場

香港, 2022年9月26日 - (亞太商訊) - 金融科技初創公司KPay欣然宣佈,獲得始創團隊的資金支持,已於近日完成1,000萬美元的融資。KPay自2020年底在香港成立以來高速發展,憑藉領先的技術及完善的一站式網上支付及業務管理解決方案,有效迎合中小微企業的營運需要,成功於短時間內累積超過12,000家本地商戶,獲客速度領先同儕。公司將利用是次籌集所得資金支持產品研發及區域擴張,並正積極籌備機構輪融資。

憑藉領先的技術及完善的一站式網上支付及業務管理解決方案,KPay已成功於累積超過12,000家本地商戶。公司準備於今年乘勢發展新加坡及台灣市場。

KPay行政總裁及聯合創辦人陳德群表示:「KPay於2021年初正式投入營運,秉承賦能中小微企業驅動增長及推動數碼轉型的使命,分別以KPay、KConnect及KFund確立了支付、B2B生態系統及中小微企業融資三大業務引擎,並在此基礎上大力發展。是次融資成功籌集1,000萬美元,我們感到非常鼓舞。憑藉經驗豐富及專業幹練的團隊,公司將繼續優化產品和服務,擴大市場覆蓋,致力為香港以至亞洲各個行業的中小微企業帶來高效、便捷的綜合業務解決方案。」



作為一家專注發展全方位商務解決方案的金融科技公司,KPay致力利用前沿技術協助中小微企業提升市場競爭力,現時客戶涵蓋零售、餐飲、美容、醫療、教育及專業服務等多個行業。公司去年推出首項KPay電子支付服務,為商戶提供一站式的交易支付解決方案,其智能POS收款機同時接受Visa、Mastercard、銀聯等多達14個主要支付渠道,有效簡化繁瑣的收款及結算流程。公司亦計劃於今年第四季度發佈線上收款系統,配合自家研發的手機應用程式,可讓商戶統一整合不同支付渠道的數據,輕鬆掌握業務表現及洞悉銷售趨勢。



承接電子支付服務的成功,KPay於今年再推出雲端業務管理工具平台KConnect及融資服務產品KFund,進一步擴展服務範圍,為中小微企業帶來更多嶄新功能及更全面的支援。KConnect建構出全面的B2B生態系統,集合多間本地服務商的SaaS工具給予商戶選擇,涵蓋會員管理系統、零售系統、會計簿記系統、庫存管理等功能,主力針對中小微企業日常營運所需,提供簡單便捷的一站式管理系統,協助商戶輕鬆解決營運痛點。此解決方案提供綜合數據的儀表板,讓商戶可實時監測透過不同第三方SaaS工具所分析的營運數據。KFund則運用商戶的交易數據,根據商戶的需要訂制合適的融資方案。



延續強勁的增長勢頭,KPay今年六月份再於新加坡開設辦公室及建立業務拓展團隊,初步先推出支付解決方案服務,而當地業務的客戶數量正逐步提升,有望複製香港成功的業務模式及增長軌跡。集團進入的台灣市場的籌備亦已進入最後階段,預計於今年第四季度推出服務,在本港以外的市場再下一城。展望未來,公司將積極開拓亞太市場,進一步擴大用戶基礎,為更多中小企提供全方位的業務支持。



有關KPay

KPay Merchant Service Limited (「KPay」) 成立於2020年7月,總部位於香港,是一家專注於全方位商務解決方案的金融科技公司,利用專業而創新的產品為亞太地區中小微企業提升市場競爭力。KPay於2021年初全面投入市場服務,業務涵蓋線上、線下之金融科技服務,包括電子支付平台及用戶管理產品等。憑藉頂尖的技術開發團隊,集團針對商戶所需竭力提升各類產品的功能性,務求協助商戶提升業務表現。KPay緊貼各地市場脈博,經驗豐富的銷售及售後團隊快速應對為商戶提供適切的商貿後勤支援,提高各行各業中小微企業應用數碼科技能力,讓各行各業的中小微企業經營更順暢及具策略性,實現「建立互利共營的電子金融生態環境」的願景。



有關KPay的詳情,請瀏覽網站:www.kpay-group.com



KPay Merchant Service Limited

劉卓瑩 +852 3706 7836 / 9804 6148 電郵: katielau@kpay-group.com



縱橫財經公關顧問有限公司

鄭松雪 +852 2864 4857 電郵: shelly.cheng@sprg.com.hk

張嘉璐 +852 2114 2200 電郵: carol.cheung@sprg.com.hk

段文倩 +852 2864 4833 電郵: daphne.duan@sprg.com.hk





話題 Press release summary



部門 信用卡和付款, 金融, FinTech

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network