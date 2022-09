GoGBA Day大灣區推廣日圓滿舉行

Friday, 23 September 2022, 17:00 HKT/SGT Share:

香港, 2022年9月23日 - (亞太商訊) - 由香港貿易發展局(香港貿發局)、粵港澳大灣區發展辦公室合辦的GoGBA Day大灣區推廣日於昨天(9月22日)假香港會議及展覽中心中小企服務中心圓滿舉行。該項嶄新活動以線上線下混合模式進行,旨在為需要支援的在港外資企業提供粵港澳大灣區(GBA)的最新商務資訊。

GoGBA Day大灣區推廣日於昨天(9月22日)假香港貿發局中小企服務中心圓滿舉行。香港貿發局總裁方舜文(前排左四)致歡迎辭為活動揭開序幕,其後各演講嘉賓分享其卓見。

半天的活動包括連場專題研討會,為參與的外資企業提供實用的商業實務要訣及大灣區的最新市場趨勢,協助他們善用香港作為跳板「走進大灣區」做好充分準備。此外,同場更進行了65場小組商業諮詢會議及一對一諮詢會議,共有47家外資企業參與。推廣日吸引超過160位外資企業代表親臨現場參會,網上參與人數則有260人,反應非常熱烈。



大會邀請了大灣區政府官員,以及來自銀行及其他界別的行業領袖及專家,與跨國中小型企業(SME)和初創企業分享相關的專業知識及見解,協助他們做好規劃,透過香港的營商平台在大灣區開展業務,並贏得成功。研討會的内容豐富充實,涵盖的議題包括大灣區的營商前景、對初創企業及企業於稅務、銀行服務、投資等範疇所提供的優惠政策及專項扶持資金等。



香港貿發局總裁方舜文致歡迎辭時表示:「粵港澳大灣區發展規劃受到高度關注,不僅因為大灣區生產總值在中國內地城市群中為最高,達1.96萬億美元;更重要的是,區內資源豐富,有香港的國際金融中心、廣東的世界級製造業中心,以及區內的先進創新及科技集群。區內人口達8,600萬,市場潛力龐大,更是通往更廣闊的中國內地市場的跳板,實在不容忽視。」



她補充:「我們去年啟動了大灣區發展支援計劃,透過提供資訊、諮詢服務、以及商貿配對及營銷平台,協助企業通過香港在大灣區拓展業務。GoGBA大灣區推廣日是該計劃的一大亮點,多個機構首次齊聚一堂,介紹各自在其領域所提供的支援計劃及專業服務,這亦是我們首次專為外資企業而舉辦大灣區相關的活動。我們希望不僅能讓外資企業了解大灣區的最新發展,還能為他們提供實用資訊,協助他們運籌帷幄,從大灣區揚帆啓航,走得更遠。」



特邀政府官員親臨剖析大灣區營商格局、扶持政策及經營致勝契機



粵港澳大灣區發展專員袁民忠表示:「粵港澳大灣區建設不僅是國家改革開放的重大發展戰略,亦推進並豐富「一國兩制」的實踐,是促使大灣區成為世界級宜居、宜業、宜遊的一個重要舉措。新措施持續落實,包括鼓勵在前海發展私募股權和創投基金、改善過境設施以加強香港與大灣區城市之間的人才流動。未來十年,粵港澳大灣區勢必成為全球最具活力、發展最快的經濟區。」



投資推廣署助理署長(業務發展)蔣學禮表示:「國家主席習近平強調發揮和提升香港作為國際金融、航運和貿易中心的獨特優勢,以及強化與國際市場便捷接軌的重要性。『十四五』規劃亦指出,國家將支持香港的傳統產業,以及航空、創新科技、知識產權貿易、中外文化藝術交流這四大新興領域。這些行業將在香港迎来更多發展機會,而大灣區的發展也將為國際企業創造更多極具吸引力的商機。」



香港旅遊發展局會議展覽及郵輪業務總經理黃卓雄表示:「香港旅遊發展局為旅遊業復甦制定行動框架,以推動香港旅遊業的復常、重啟接待旅客及重塑香港的旅遊品牌;亦在疫情期間策劃了一系列的宣傳推廣活動,以維持香港旅遊業的知名度,促進旅遊業及會議、展覽及獎勵旅遊業的復蘇。這包括支持大型國際活動再次在港舉行,以及建立專門團隊,為相關活動的主辦方提供一站式的支援。香港扮演國際旅客與大灣區的連接橋樑,協助其擁抱大灣區的巨大商機,並為會展活動吸引更多的參會者、參展商及商務到大灣區其他城市。」



廣州南沙新區香港服務中心首席聯絡官葉澤恩表示:「由於南沙位處大灣區十市的中心地帶,中央政府希望把南沙發展成大灣區的合作與協作中心。南沙擁有多元化產業基礎,先進的製造業,同時是國家級科技論壇的舉辦地。南沙特別為香港和澳門設立的政策措施不少於20項,包括允許港人(包括外國人)提供「港人港稅」優惠。南沙將成為香港開闢更廣闊發展空間的腹地。」



全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民表示:「前海一直是協助中國内地對外開放和深化改革的試驗平台。推動和支持深港合作是我們的首要任務之一。例如,我們培育了335家香港初創企業,協助香港的律師、工程師和建築師等專業人士進入內地市場。近日,前海管理局及香港政府聯合公佈了18項新措施,鼓勵風險投資和私募股權通過前海和香港進入中國內地。港商可以利用前海作為橋頭堡,為大灣區和其他內地城市提供專業服務。」



香港機場管理局機場運行執行總監張李佳蕙表示:「我們一直在增強香港國際機場的容量和功能,為恢復國際旅遊及商務做好準備。其中,重點項目SKYCITY航天城,佔地380萬平方尺,薈萃世界級的先進體驗式娛樂設施、三座新辦公大樓及酒店等設施。此外,我們將進一步優化服務,為乘客提供更好的旅行和過境體驗。我們亦正在將亞洲國際博覽館改造成一個可容納20,000個座位的場館,及添加新的客貨運處理設施及基礎建設,推進香港與大灣區的互聯互通。」



全方位支援服務助中小企走進大灣區



粵港澳大灣區建設是通過加快區內城市群的社會經濟融合,促進香港加快融入國家發展大局。香港作為國際商貿、金融和航運樞紐,是環球企業開拓粵港澳大灣區的理想門戶。多年來,香港貿發局積極促進粵港合作,推動大灣區的融合發展。香港貿發局GoGBA「灣區經貿通」數碼資訊平台,通過網站( https://www.go-gba.com/tc/ )及GoGBA微信小程序,為銳意拓展大灣區市場的企業提供商務資訊。微信小程序設有實用商務工具,例如健康資訊、互動地圖、跨境交通及協助計算個人所得稅的停留日數計等。截至2022年9月中,GoGBA「灣區經貿通」數字平台錄得逾506,700人次瀏覽。



在地服務方面,香港貿發局已在深圳設立香港貿發局大灣區服務中心,為香港及國際企業提供諮詢、行業資訊及商貿配對服務。大灣區服務中心至今已舉行超過70個活動,約3,000港商使用中心的服務及參與其活動。香港貿發局已與合作夥伴廣東省推進粵港澳大灣區建設領導小組辦公室、深圳市貿促委、福田區人民政府及五個大灣區內地城市及地區簽署合作協議,在深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴、東莞及中山開設「GoGBA港商服務站」,今年亦會將服務站伸延至佛山。



除此之外,香港貿發局推出的「T-box升級轉型計劃」由香港延伸到深圳及大灣區各城市,加上數碼學堂 (Digital Academy) 和電商學堂 (E-Tailing Academy),為中小企業提供有關電子商貿和數碼業務的培訓,及為中小企提供本局和其他數碼科技平台的營銷方案,讓企業能學以致用。



大灣區為香港和世界各地的企業提供了巨大的機遇。國家副總理韓正在上月舉行的「一帶一路高峰論壇」上表示,中央政府重申香港作為連接中國內地與世界其他地區的重要門戶的作用,並建議香港深化與內地的區域合作,積極融入國家發展規劃。鑑於越來越多外商有意在大灣區發展,貿發局將善用其在內地的13個辦事處,繼續協助香港及國際企業把握大灣區及其他地區的商機。



香港貿發局局正計劃在合適情況下舉辦「粵港合作周」,以在廣州舉行的「創新升級.香港論壇 (SmartHK)」及在深圳舉行的「港.潮流(Chic HK)」作為旗艦活動,全面推廣香港的專業服務和品牌產品。該局又會舉辦一系列與金融管理、法律服務、基建發展和房地產相關的路演;以及參加內地主要貿易展覽會。



GoGBA Day大灣區推廣日網頁 https://go-gba.com/en/gogbaday.html(只有英文版本)

「大灣區 大未來」宣傳短片 (由粵港澳大灣區發展辦公室提供) https://www.bayarea.gov.hk/tc/stories/videos.html

更多有關大灣區資訊 https://hkmb.hktdc.com/tc/粵港澳大灣區專頁

