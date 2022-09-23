Friday, 23 September 2022, 15:31 HKT/SGT Share:

來源 Deloitte 「共創明『Teen』」| 香港德勤公益基金會全力支持青年力爭上游 捐款贊助、推動師友項目及培訓活動，激發香港新一代成就自我，同時呼籲更多企業一同加入支持

香港, 2022年9月23日 - (亞太商訊) - 香港德勤公益基金會撥捐一百萬港元支持香港特區政府適時推出的「共創明『Teen』計劃」，旨在扶持來自弱勢社群家庭，尤其是居住在「劏房」的學生，發揮自身所長以擺脫跨代貧窮。



除財政支援外，德勤中國將精心挑選其50位專業人員出任義務友師，協助學員加強自信、培養人生技能、定下個人目標並探索不同發展的可能性。為了向學員提供多元化學習和發展機會，德勤中國亦將協辦一系列團體活動，包括安排參觀辦公室、工作影子探索坊，以及德勤高層經驗分享會。



德勤中國首席執行官曾順福表示：「為確保香港國際都會能持續蓬勃發展，建立充滿關愛和包容的社會、解決跨代貧窮問題及推動青年向上流動在此刻無比重要。作為負責任的企業公民，德勤一直致力貢獻自身資源、專業知識和網絡，為培育香港新一代人才出一分力。我們非常榮幸能參與支援這項重要的計劃，同時呼籲更多公司一同加入支持項目。」



按照行政長官李家超所提出解決跨代貧窮、增加青年向上流機會的政策目標，為期一年的「共創明『Teen』計劃」於本月啟動， 首批2,000名來自弱勢社群家庭的初中生將獲配對擁有專業背景、經訓練的友師。此外，計劃會安排培訓課程、師友互動、團體參觀、社交活動等一系列有系統的項目，以協助學員建立正向人生觀，力爭上游。



德勤中國華南區主管合夥人兼香港德勤公益基金會秘書長歐振興表示：「德勤『智啟非凡』計劃力求在2030年助力一千五百萬名中國人才發展，而青年發展正是此計劃重點推動的策略範疇之一。為了實現這宏大的使命，我們一直與香港各界密切合作，從教育提升、技能發展和就業機會三大方面，推行和支持多個支援青年的項目。」



自2009年以來，德勤「關愛相傳」師友輔導計劃已為超過300名弱勢社群家庭的中學生提供輔導，協助他們建立自信、拓寬世界觀，開啟更多未來的可能性。此外，德勤自2019年起與青年機構合辦「職業新世代」課程，幫助逾1,900名中學生探索學業和事業抱負，同時培養未來技能。



歐振興指出：「『共創明「Teen」計劃』與德勤公益基金會致力幫助青年成就自我，實現『助力公益，因我不同』的宗旨一致。我們對能參與這項極具意義的計劃深感自豪，亦體現了德勤『躍動香港』戰略下投資 10 億港元支持香港業務進一步發展的承諾。作為以宗旨為導向、負社會責任的機構，我們將懷著同理心、尊重和積極的態度激勵香港的新一代，期望引導他們踏上錦繡前程。」



點擊此處，了解更多計劃詳情。 https://www.striveandrise.gov.hk/



關於德勤中國



德勤中國是一家立足本土、連接全球的綜合性專業服務機構，由德勤中國的合夥人共同擁有，始終服務於中國改革開放和經濟建設的前沿。我們的辦公室遍佈中國30個城市，現有超過2萬名專業人士，向客戶提供審計及鑒證、管理諮詢、財務諮詢、風險諮詢、稅務與商務諮詢等全球領先的一站式專業服務。



我們誠信為本，堅守質量，勇於創新，以卓越的專業能力、豐富的行業洞察和智慧的技術解決方案，助力各行各業的客戶與合作夥伴把握機遇，應對挑戰，實現世界一流的高質量發展目標。



德勤品牌始於1845年，其中文名稱「德勤」於1978年起用，寓意「敬德修業，業精於勤」。德勤專業網絡的成員機構遍佈150多個國家或地區，以「因我不同，成就不凡」為宗旨，為資本市場增強公眾信任，為客戶轉型升級賦能，為更繁榮的經濟、更公平的社會和可持續的世界而開拓前行。



關於德勤



Deloitte（「德勤」）泛指一家或多家德勤有限公司，以及其全球成員所網絡和它們的關聯機構（統稱為「德勤組織」）。德勤有限公司（又稱「德勤全球」）及其每一家成員所和它們的關聯機構均為具有獨立法律地位的法律實體，相互之間不因第三方而承擔任何責任或約束對方。德勤有限公司及其每一家成員所和它們的關聯機構僅對自身行為承擔責任，而對相互的行為不承擔任何法律責任。德勤有限公司並不向客戶提供服務。



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