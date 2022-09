Friday, 23 September 2022, 15:13 HKT/SGT Share: 2022年中國財產再保險市場研討會召開

香港, 2022年9月23日 - (亞太商訊) - 9月22日,2022年中國財產再保險市場研討會在雲南召開。根據中再產險的市場觀察,2022年中國財產保險行業實現觸底反彈,保費增速接近歷史複合增速,非車險業務保持快速增長,佔比首次超過五成,財產保險行業承保利潤率和利潤額均達到近年同期高點;償二代二期規則實施,更多市場主體償付能力承壓,財產險公司分出保費增速高於原保險市場增速,再保險市場需求呈整體增長趨勢。



中再集團副總裁朱曉雲

中再產險總經理張仁江

中再產險認為,國內市場方面,行業景氣度回升,保費增速已恢復至新冠肺炎疫情之前,市場展現出強大韌性,超六成市場主體實現業務增長,超七成實現經營盈利;險種方面,車險、農險、健康險保費增量佔比超過八成,農險、健康險高速增長,為行業提供巨大增長動能。近年來,極端天氣頻發,自然災害損失呈逐年上升趨勢,2022年上半年自然災害直接經濟損失較前三年均值上升34%;綠色產業、房地產行業、公共安全等領域的風險事故顯著增加,亟待市場主體審視相關風險。風險環境進一步複雜,國內再保市場將保持穩中趨嚴態勢。



中再產險指出,國際市場方面,2022年,國際非壽險市場規模持續增長,增速創近十年新高;國際再保險市場費率走硬態勢持續,轉分費率上漲趨勢明顯。全球再保險市場供給下降,疊加巨災損失、俄烏衝突和全球通貨膨脹等國際市場經營承壓因素影響,全球財產險巨災費率和再保險費率呈現持續上漲勢頭。



中再集團副總裁朱曉雲在會上表示,中再集團將堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署,保持戰略定力,堅持“穩中求進、價值提升”主基調和“穩增長、調結構、控風險、增效益”經營方針,以價值成長、均衡發展為導向,把握戰略機遇新內涵,增強產品創新驅動力,深化保險供給側結構性改革,為行業穩健發展和同業公司協同發展提供更多“中再價值”,讓保險更保險。



中再產險總經理張仁江稱,中再產險將切實發揮再保險的專業優勢,將自身發展融入國家大局,與各保險行業主體共同服務國家戰略,助穩經濟大盤,支持實體經濟發展,提供風險保障,展現行業服務國計民生的責任擔當。



