零跑汽車招股近尾聲：強產品力引領智能電動汽車發展 加速成長可期

香港, 2022年9月23日 - (亞太商訊) - 據東方日報報道,今年以來,造車新勢力在資本市場加速佈局,多家企業先後宣佈完成融資或披露預增資項目。此外,也有不少車企尋求上市。繼3月份蔚來完成港交所二次上市後,在造車新勢力中後來居上的浙江零跑科技股份有限公司(简称「零跑汽车 」或「公司」)正在港交所火熱招股之中。本次招股,零跑汽車共發行130,819,100股,招股價介乎48至62港元之間,預期將於9月29登陸港股市場。



全域自研助力新品加速推出 產品力市場領先



零跑汽車自成立以來,就始終堅持全域自研的發展戰略,實現了從底層軟件和硬件的模塊化和平台化開發使其能夠在不同電動車型之間高度複用。並實現各系統之間的高度互通及軟硬件的高度集成。憑藉該等獨特策略,零跑汽車能夠將最新的自研技術快速應用至所有智能電動車型上,從而縮短開發週期,並以更高的成本效益加速新產品的推出。



自2019年7月以來,零跑汽車已先後成功推出S01、T03、C11以及C01四款量產車型,彰顯了公司的電動汽車開發及交付能力。此外,零跑汽車計劃未來以每年一到三款車型的速度,於2025年底前推出七款全新的純電動車型,涵蓋各種尺寸的轎車、SUV及MPV。作為現有產品的補充,零跑汽車亦計劃基於自研增程式技術,同期或之後推出該等新車型的增程式版本,以覆蓋快速增長的客戶群的多樣化需求。



在快速推出新品的同時,零跑汽車的產品力同樣具備競爭力。招股書顯示,即將在今年3季度交付的C01具有同價位區間最長車身5,050毫米、最快每百公里加速3.7秒,最高CLTC續航里程717公里,且預計將成為全球首家在量產車型上採用CTC技術的新興電動汽車公司。隨著該產品的推出,公司有望在目標市場中獲取更大的市場份額。



交付力持續領先 行業高成長背景下加速成長可期



銷量是產品力的最好證明。2021年全年,零跑汽車合計交付43,748輛電動汽車,較2020年增長443.5%。根據弗若斯特沙利文的資料,按交付量計,零跑汽車是中國領先的新興電動汽車公司中增速最快的公司。於2022年首八個月,零跑汽車交付76,563輛智能電動汽車,較2021年同期增加222.8%。於2022年上半年,按中國銷量計,零跑汽車是中國第三大新興電動汽車公司。



受銷量增加促進規模經濟效益提升所帶動,零跑汽車的毛利率在持續改善。2019年至2021年間,公司的毛利率分別為-95.7%、-50.6%以及-44.3%。2022年上半年,公司的毛利率進一步改善至-26.0%,體現了公司高效的運營效率以及良好的規模經濟效益。



此外,零跑汽車所處的新能源汽車市場前景廣闊。根據弗若斯特沙利文的數據,按2021年銷量計,中國擁有全球最大的新能源汽車市場。根據同一資料來源,中國新能源汽車銷量預計於2026年達10.6百萬輛,自2021年起的複合年增長率為26.0%。隨著新能源汽車逐步替代燃油車,新能源汽車在中國乘用車市場的滲透率預期將從2022年的22.4%提升至2026年的50.1%。其中,預期售價在人民幣15–30萬元的中高端主流市場將自2022年起成為中國新能源汽車市場中最大且增速最快的細分市場。而這一細分市場,正是零跑汽車聚焦的領域。



目前,零跑汽車已經通過靚麗的銷售數據證明瞭其在中高端主流新能源汽車市場的產品定義能力以及爆款製造能力。未來,在全域自研戰略支援下,公司將針對智能駕駛、智能動力、智能座艙領域持續打造智能技術護城河,加速產品推陳出新,隨著其產品矩陣的持續完善,公司的加速成長勢在必然。



