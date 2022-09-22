|
|
|Thursday, 22 September 2022, 20:06 HKT/SGT
|
香港, 2022年9月22日 - (亞太商訊) - 經過前期緊鑼密鼓籌備，2022年8月30日，興業銀行數字人民幣錢包正式上線，標誌著興業銀行實現了從數字人民幣合作銀行到運營機構的角色轉變。
“僅憑手機號即可開立興業銀行數字人民幣錢包，我剛用碰一碰的方式完成了支付，真是太方便了。”第一個開通興業銀行數字人民幣錢包的嚴先生驚喜地說。
今年，興業銀行獲批成為第10家數字人民幣運營機構。在人民銀行指導下，興業銀行以“安全、便捷、高效、開放、共用”為目標，高標準、嚴要求、全自主地開展數字人民幣研發建設工作，充分運用雲原生、分散式架構等先進技術，打造適應數字化時代和新發展格局的金融基礎設施。
新上線的興業銀行數字人民幣錢包可支援錢包開立、綁卡、充錢、轉錢、收付、查詢、隨用隨充等主流功能。用戶通過手機在安卓應用市場或蘋果商店搜索下載“數字人民幣APP（試點版）”，完成新用戶註冊，在個人頁選擇“興業銀行”，通過手機號驗證，即可開通興業銀行數字人民幣錢包，無興業銀行卡的用戶也可開通。
興業銀行相關負責人表示，該行將以數字人民幣錢包的上線為契機，打造更多特色場景和商業模式，不斷延伸服務觸角，推進數字人民幣試點工作擴面增量，為實體經濟和廣大人民群眾提供更加便捷安全的數字人民幣服務，努力建設成為市場領先的數字人民幣運營機構。
話題 Press release summary
部門 金融, Banking & Insurance
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Aug 11, 2022, 17:45 HKT/SGT
|綠色金融再創先！興業銀行首家推出生物多樣性保護金融方案
|July 5, 2022, 10:03 HKT/SGT
|興業銀行成功發行全市場首單科創債權融資計畫
|July 4, 2022, 14:45 HKT/SGT
|興業銀行躍居全球銀行1000強第16位
|July 4, 2022, 14:38 HKT/SGT
|助小微穩外貿 興業銀行“跨境E貸”產品上線
|June 28, 2022, 14:17 HKT/SGT
|興業銀行舉辦第一期鄉村振興大課堂
|June 23, 2022, 09:50 HKT/SGT
|服務新市民有新招 興業銀行被點贊
|June 21, 2022, 17:53 HKT/SGT
|抗疫助穩 興業銀行為外貿企業紓困解難
|June 15, 2022, 11:11 HKT/SGT
|興業銀行：助企紓困出實招 穩住經濟基本盤
|June 15, 2022, 10:55 HKT/SGT
|市場首批科創票據花落興業銀行
|June 15, 2022, 10:48 HKT/SGT
|力保市場主體 興業銀行零售普惠小微貸款餘額超2200億元
|June 8, 2022, 09:42 HKT/SGT
|助力華峰集團跨境並購 興業銀行跑出金融加速度
|June 8, 2022, 09:35 HKT/SGT
|興業銀行落地市場首批中小企業外匯美式期權業務
|May 12, 2022, 21:01 HKT/SGT
|興業銀行完成境外《可持續金融共同分類目錄》綠色債券定價
|Apr 8, 2022, 12:06 HKT/SGT
|興業銀行境外債券承銷業務一季度領跑市場
|Feb 25, 2022, 21:27 HKT/SGT
|「興」暖香江 同「興」抗疫 興業銀行香港分行向葵青、荃灣社區捐贈抗疫物資
|Nov 16, 2021, 19:48 HKT/SGT
|興業銀行成功發行首期境外綠色存款證
|Oct 22, 2021, 19:45 HKT/SGT
|首批！興業銀行獲得跨境理財通試點資格
|Sept 24, 2021, 16:26 HKT/SGT
|「南向通」開通首日 興業銀行達成首批交易
|Aug 31, 2021, 15:59 HKT/SGT
|興業銀行落地首筆跨境SOFR貸款并配套利率掉期服務
|Aug 27, 2021, 15:28 HKT/SGT
|興業銀行發布2021年半年報：總資產破8萬億 淨利潤同比增長23%