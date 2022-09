Thursday, 22 September 2022, 09:35 HKT/SGT Share: 零跑汽車擬赴港上市:深耕新能源優質賽道 強大研發實力構築價值成長曲線

香港, 2022年9月22日 - (亞太商訊) - 據香港經濟日報報道,近年來新能源汽車產業發展迅速,無論產量還是銷量均位居世界前列。根據弗若斯特沙利文數據,按2021年銷量計,中國擁有全球最大的新能源汽車市場。9月29日,港股市場預期將迎來一家重磅的智能電動汽車企業——浙江零跑科技股份有限公司(「零跑汽車」或「公司」,股份代號:9863)登陸,該公司已於9月20日啟動招股。據瞭解,零跑汽車是中國領先的智能電動汽車公司,致力於為用戶的出行和生活創造最大價值。



具備全域自主研發能力 技術及創新實力過硬



零跑汽車能夠自主研發智能電動汽車核心系統及電子部件中的所有關鍵軟硬件,是中國目前唯一一家具有全域自主研發能力的新興電動汽車公司,在智能電動汽車的各關鍵技術領域取得了市場領先的創新及技術實力。



公司在量產的車型中應用自主開發的域集中式電子電氣架構,能夠集中控制關鍵系統,包括自動駕駛、智能座艙及整車控制,並實現了電驅系統的軟硬件全域自主研發。公司最新的Leapmotor Pilot 3.0自動駕駛系統可提供360度視覺感知及23項自動駕駛功能,同時公司Leapmotor OS具備高集成度的交互功能,可基於用戶喜好提供25種可自定義車載功能的自動適配。



產品組合多元化滿足用戶需求 交付量計業內遙遙領先



在產品方面,零跑汽車主要聚焦於價格介於人民幣15萬元至30萬元的中國中高端主流新能源汽車市場,具備著越級的產品力。

目前,公司已推出四款純電動車型,並計劃以每年一到三款車型的速度於2025年底前推出七款新的純電動車型。



在交付能力方面,零跑汽車於2022年第一季度,公司共交付約21,579輛智能電動汽車,較2021年同期增長409.5%。根據弗若斯特沙利文的資料,按2021年交付量計,公司是中國領先的新興電動汽車公司中增速最快的公司。



同時,公司將會繼續快速擴展並升級多元化的產品組合,計劃未來以每年一到三款車型的速度,涵蓋各種尺寸的轎車、SUV及MPV。作為現有產品的補充,公司亦計劃基於自研增程式技術,同期或之後推出該等新車型的增程式版本,以滿足豐富多樣的用戶需求,從而進一步滲透中國中高端主流新能源汽車市場。



客戶群龐大營收快速增長 未來成長空間值得看好



過硬的技術水平及豐富的產品組合,讓零跑汽車建立了龐大的客戶群,並不依賴任何單一客戶。數據顯示,於2019年、2020年、2021年及截至2022年3月31日止三個月,來自公司最大客戶的收益分別佔該等期間總收益的6.8%、5.1%、2.3%及1.7%。於往績記錄期間,來自公司前五大客戶的收益分別佔該等期間總收益的27.1%、16.2%、9.5%及6.1%。



財務方面,得益於銷量的快速提升,零跑汽車的營收隨之快速增長。數據顯示,截至2022年6月30日止六個月,公司實現收入50.82億元,較2021年同期大幅增加479.4%。盈利前景十分向好。



綜合來看,目前智能電動汽車在中國尚有著巨大的未滿足需求,國內的新能源賽道仍是一片藍海。零跑汽車作為新銳造車之星,憑藉其豐富的產品組合、強大的研發能力以及獨特的競爭優勢,有望充分把握該市場高速增長的機遇,進而構築長期價值增長曲線,其上市後的表現值得期待。



來源:經濟日報



話題 Press release summary



部門 通用汽车

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network