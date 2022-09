大新銀行與香港地球之友攜手呈獻零售及電子商貿業ESG專題的中小企論壇

Wednesday, 21 September 2022, 18:33 HKT/SGT Share:

香港, 2022年9月21日 - (亞太商訊) - 大新銀行有限公司(「大新銀行」)與香港地球之友(「地球之友」)聯合舉辦的「中小企 ESG 最佳實踐表現嘉許計劃」(「計劃」)今日舉行第二場專題論壇(「論壇」),匯聚商界及行業領袖,探討本港中小型零售及電子商貿企業如何在滿足市場需求、拓展業務的同時,實踐可持續發展理念,推動多元共融、改善企業營運,合力提高商界的環境、社會和管治(「ESG」)水平,共同締造更美好的生活。

近年,零售行業面臨不少環境及社會挑戰與衝擊。環境風險方面,受到氣候變化的影響,季節性的購物模式將會長期轉變,零售商需要更靈活的部署,以適應多變的銷售季節。同時,塑膠廢物問題、物流複雜性增加等,亦是零售業正面對的挑戰之一。社會風險方面,隨著消費者購買模式的改變、社會對健康產品的重視、食品安全的要求增加,零售商需要更了解客戶對品牌的認知及偏好,才能持續吸引顧客。加上,科技的應用和技術正在影響改變零售業的格局,實體商店的人力需求減少,員工需更具備面向客戶、組織執行變革等能力。面對種種潛在風險,實踐 ESG 正正有助中小企加強抵禦風險的能力。



香港地球之友主席葉廣濤先生在發表歡迎辭時表示:「近年,疫情加速商業數碼化轉型的步伐,網上購物成為港人消費新常態。零售商要於競爭激烈的市場中脫穎而出,不但要適應時代的發展,更要與消費者加強互動,建立更緊密的聯繫。業界能否準確定位,掌握最新形勢,並且為未來挑戰作好準備,不但關乎企業本身,對香港整體零售業也非常關鍵。中小企想加快轉型及早突圍,實踐 ESG 正正是幫助企業節省成本、赢口碑,在逆市中提升競爭力的最有效方法之一。」



大新銀行副行政總裁、高級執行董事兼集團個人銀行主管王美珍小姐表示:「大新銀行與地球之友合作推出『中小企 ESG 最佳實踐表現嘉許計劃』,針對性提升不同行業中小企對 ESG 的認知和實踐,協助他們在競爭中節省成本、贏取顧客與口碑。今日的論壇聚焦為零售及電子商貿業。零售業為本港帶來了巨大的經濟效益,電子商貿亦於近年急速發展。然而,消費者對環保生活及負責任消費的關注度日益提升,對傳統零售以至電商的營運都帶來挑戰及機遇。我們期望今日論壇能為中小企帶來啟發和鼓勵,踏出可持續商業實踐的第一步。」



本次論壇中,前半部份由 ESG 分析師及媒體顧問馮健鍵先生及新媒體經濟一週內容主管區嘉儀女士主持,透過大型零售商及網購平台企業高管的分享,展示商界如何從設備及貨源採購、到供應商選擇以及人才吸納等環節優化資源管理,改善企業管治,帶動員工、合作夥伴及顧客一起推動可持續發展,促進社會福祉。論壇的後半部分由香港地球之友董事麥礎允女士主持,由一眾中小企代表嘉賓剖析中小型零售及電商企業於落實 ESG 理念時遇上的問題,並就企業履行可持續發展承諾,突出產品、服務及品牌形象、提升競爭優勢、維持業務增長等方面提供建議。是次論壇吸引了近 100 位商界領袖、行政人員、和媒體代表參與。



由大新銀行和地球之友攜手呈獻的「中小企 ESG 最佳實踐表現嘉許計劃」(「計劃」)為首個針對特定行業中小企的 ESG 嘉許計劃,目的鼓勵中小企業採用 ESG 最佳實踐,促進業内的可持續發展。計劃以聯合國可持續發展目標為框架,評估中小企的可持續發展策略、政策及其管理和推動可持續發展績效的能力,若中小企在指定期限內達到一定改善水平將獲得嘉許。是次計劃由大新銀行贊助費用全免,大新銀行更會向所有參與計劃及 / 或獲嘉許的中小企提供以收費折扣及現金回贈方式的獎勵,並向獲嘉許中小企獨家送出1,000港元的現金獎賞。計劃已開放予零售及電子商務中小企報名,截止日期為2022年11月18日。有關報名資格及計劃詳細内容可參閱附件單張。



本次計劃的專業團隊可以形容為企業發展的「ESG 醫生」,而在市場上的顧問公司亦非常流行,一般有關顧問服務的收費高達10萬港元以上。通過參加是次計劃,中小企可免費獲得類似性質的支援,有助他們盡早認清業務上有待改善的範疇,未雨綢繆。



大新銀行今年慶祝成立75周年,由六月開始已陸續推出覆蓋社區、中小企、客戶與環保生活等領域的活動,向市民及客戶表達謝意和分享喜悅,倡導可持續生活主張,為香港社區和經濟增添活力。有關詳情可瀏覽官方網頁 www.dahsing.com/75Anniv。



大新銀行有限公司(「大新銀行」)為香港上市公司大新銀行集團有限公司(HKG:2356)旗下全資附屬銀行。大新銀行植根香港75 年,一直憑著「以人為本」的精神為客戶提供優質銀行產品及服務,並不斷推動「同步 更進步」的企業理念,與香港、大灣區至更廣泛地區的客戶共同成長。憑藉多年的銀行業務經驗及穩固基礎,大新銀行業務範疇覆蓋零售銀行、私人銀行以至商業及企業銀行等專業服務。近年大新銀行更積極投資於銀行產品及服務數碼化,與香港智慧銀行發展和推動金融普及的趨勢同步前進。



除上述香港銀行業務外,大新銀行亦全資擁有大新銀行(中國)有限公司、澳門商業銀行股份有限公司和安基財務有限公司(OK Finance),並為重慶銀行策略性股東,持股量約 13%。大新銀行及其附屬公司於香港、澳門及中國內地共有約 70個業務網點。



香港地球之友是一個領先的環保團體,致力推動政府、企業和社會,共建可持續發展並公平合理的環保政策、營商方式和生活形態,全力保護香港及鄰近地區的環境。本會近年致力推動綠色金融和培養ESG人才,使香港和亞太地區過渡到碳中和經濟。香港地球之友與香港多個中小企業協會(覆蓋超過3000家公司)以及國際組織(如世界基準聯盟)緊密合作,通過我們的ESG分析師(CESGA)網路,與香港的ESG和綠色金融人才建立了密切的聯繫。



自2019年香港地球之友推出亞太地區首個綠色金融路線圖,一直致力提升業界人士對可持續投資的專業能力,以及提高公眾對綠色金融的認識。通過籌辦不同的綠色金融課程,以及推出「綠色及可持續金融研討會」一系列論壇、圓桌會議等活動,與各界攜手各界人士共同構建可持續的社會及環境。



