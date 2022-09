Wednesday, 21 September 2022, 14:06 HKT/SGT Share: 零跑汽車招股:技術驅動奠定核心競爭力 造车「四小龙」格局漸顯

香港, 2022年9月21日 - (亞太商訊) - 據星島日報報道,隨著新能源汽車市場由政策驅動轉向市場驅動,中國新能源汽車行業的格局也在發生改變。在車企對外公佈8月份的交付成績中,可以看到,以浙江零跑科技股份有限公司(「零跑汽車」)為首的二線新勢力正不斷蠶食著「蔚小理」的市場,逐漸進入到造車新勢力第一梯隊,並領跑市場。9月20日,領跑汽車開啟港股招股,招股價介乎48-62港元之間,預期於9月29日登陸港交所。



堅持全域自研策略導向 產品快速推陳出新



和一般新能源車企專注軟件系統的全棧自研不同,零跑汽車的全域自研自製包含智能電動汽車所有核心系統和電子部件的自主研發設計與生產製造,包括智能動力系統、自動駕駛系統、智能座艙系統。目前,零跑汽車已經成為中國唯一一家實現核心系統及電子部件全域自研的新興電動汽車公司。



通過全域自研,零跑汽車實現了核心電子系統和整車平台等研發成果平台化、模組化,可以在不同車型之間高度複用,令公司能夠於較短時間內開發新車型,提高研發效率並快速提升生產規模。同時,多樣化的越級電動汽車組合使得零跑汽車能夠覆蓋客戶的多樣化需求,促進規模的快速擴張。



2019年7月至今,零跑汽車已成功推出了S01、T03、C11和C01四款車型,其中C11和C01之間間隔不到10個月,創下中國新勢力最快紀錄之一,彰顯了零跑汽車強勁的電動汽車開發及交付能力。此外,零跑汽車還計劃以每年推出一到三款車型的速度,於2025年底前共計推出七款新車型,涵蓋各種尺寸的轎車、SUV及MPV,并計劃同期或之後推出該等新車型的增程式版本。



產品力市場領先 交付量持續提升



除了強大的全域自研能力,零跑汽車的產品力同樣市場領先。據瞭解,該公司旗艦車型C11提供同價位區間電動車型中最豐富的自動駕駛功能並具備傑出的駕駛性能、多元化的智慧交互功能以及優越的車內配置。而公司計劃在2022年第三季度實現交付的C01車身長超過五米,CLTC續航里程最高可達717公里,百公里加速時間在3.7秒以內,繼續在同價位車型中保持領先,C01的推出將進一步提升公司的競爭優勢。



憑藉突出的產品力,零跑汽車在車型競爭中脫穎而出,銷量持續領先。公開資料顯示,2022年1-7月,公司累计交付量达64,038台,同期增長244.8%。7月份,零跑汽车交付量达到12,044台,同比增长超177%。此外,零跑汽车的8月成绩单也同样优秀,总计交付12,525辆,同比增长超180%,连续四个月创新高,站稳造车新势力第一阵营。



銷量的持續攀升也帶動了零跑汽車的營收業績。招股書數據顯示,2022年前六個月,零跑汽車總收入為50.8億元,同比增長479.4%。此外,由於受規模經濟、高度垂直整合帶來的單位成本降低,以及更高利潤率的電動車型銷量的增加,公司的毛利率已得到快速改善。



長遠來看,中國新能源汽車正處於發展高速期且將持續快速增長,前景廣闊。零跑汽車擁有扎實的全域自研能力以及生產製造能力,發展基礎牢固,公司於港股上市後,造車新勢力「四小龍」格局將更加凸顯。未來,隨著公司持續豐富其產品矩陣、擴大生產規模,有望進一步擴大市場份額,後市發展值得期待。





