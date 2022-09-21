Wednesday, 21 September 2022, 14:01 HKT/SGT Share: 零跑汽車招股進行中：業績高速增長 全域自研彰顯核心競爭力

香港, 2022年9月21日 - (亞太商訊) - 據明報報道，近年來，在政策加持下，我國新能源汽車產業高速發展，吸引著造車新勢力持續加碼，相關企業紛紛佈局。近日，又一潛力投資標的——浙江零跑科技股份有限公司（「零跑汽車」或「公司」，股份代號：9863）赴港上市，目前正在招股進行中，即將叩開港股市場的大門。



具備獨特全域自研能力 業績保持高增態勢



據悉，零跑汽車是一家中國領先的智能電動汽車公司，致力於為用戶的出行和生活創造最大價值。公司採用以智能化及快速迭代為特性的電子產品的開發思路，設計及打造智能電動汽車，能夠自主研發智能電動汽車核心系統及電子部件中的所有關鍵軟硬件。根據弗若斯特沙利文的資料，公司是中國目前唯一一家具有全域自主研發能力的新興電動汽車公司。



於過往記錄期間，零跑汽車保持了快速的業績增長，盈利能力持續提升。數據顯示，2019年至2021年，零跑汽車總收入分別約爲1.17億元、6.31億元和31.32億元。此外，截至2022年6月30日止六個月，零跑汽車實現收入50.82億元，較去年同期大幅增加479.4%。2019年至2021年，毛利率分別為-95.7%、-50.6%、-44.3%。2022年上半年，毛利率已進一步改善至-26.0%，盈利前景向好。



從研發到製造垂直整合 產品交付能力遙遙領先



零跑汽車一直致力於完善運營管理，以實現高效運營。在業務模式方面，零跑汽車在中國新興電動汽車公司中實現了最高程度的從研發到製造的垂直整合。公司自主設計、開發及製造包括電驅系統、電池系統、自動駕駛系統和智能座艙系統在內的核心系統及電子部件，同時公司的工廠具備從電動汽車核心部件到整車的完整生產能力，競爭實力凸顯。



產品方面，零跑汽車產品組合豐富，涵蓋各種尺寸的轎車、SUV及MPV，目前已成功推出了四款車型，並計劃每年推出一到三款車型，於2025年底前共計推出七款全新的純電動車型，且同期或之後推出該等新車型的增程式版本。在不斷推出新車型的同時，還將持續推出現有暢銷車型的新版本，以滿足不同客戶的需求。



憑藉強大的產品力及卓越的駕駛體驗，零跑汽車獲得消費者的廣泛認可。招股書披露，於2020年，零跑汽車交付了超過8000輛智能電動汽車，2021年合計交付車輛達到近4.4萬輛，較2020年增長443.5%。根據弗若斯特沙利文的資料，按交付量計，零跑汽車是中國領先的新興電動汽車公司中增速最快的公司。截至2022年3月31日止三個月，公司共交付約2.2萬輛智能電動汽車，較2021年同期增長409.5%，交付能力持續增強。2022年1-8月，公司累计交付量約7.7萬輛，同期增長222.8%



知名投資機構加持 未來成長空間巨大



強大的交付能力與獨特的競爭優勢，也讓零跑汽車獲得了多家投資機構的青睞。據瞭解，本次IPO之前，零跑汽車已獲得包括紅杉智盛、上海電氣香港、金華與軒、中金濱創等機構的入股，無疑是強有力的背書，客觀上有利於公司上市後股價的穩定，同時反映了資本對於零跑汽車未來發展潛力的長期看好。



行業及政策方面，近年來，我國陸續發佈《「十三五」國家戰略性新興産業發展規劃》、《新能源汽車産業發展規劃（2021—2035年）》等政策，鼓勵、支持新能源汽車行業的發展。根據弗若斯特沙利文的資料，預計到2026年，中國新能源汽車銷量將達10.6百萬輛，首次超過燃油車，自2021年起的複合年增長率為26.0%，佔全球新能源汽車市場的43.9%，行業發展空間十分廣闊。



零跑汽車以技術創新為驅動力，以獨特的商業模式和全域自研為護城河，憑藉過硬的研發實力及快速拓展產品組合能力，此番上市後，有望不斷享受行業高速增長的紅利，擴大市場份額，推動長期發展，迎來更高光的時刻。





話題 Press release summary



部門 通用汽车

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

