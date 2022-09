Wednesday, 21 September 2022, 15:01 HKT/SGT Share: Mobile MMORPG P2E游戏平台ITSBLOC 19日在全球虛擬資產交易所"Gate.io"上市

韓國首爾, 2022年9月21日 - (亞太商訊) - ITSBLOC宣佈其自主發行的代幣(token)ITSB已於19日在全球虛擬資產交易所Gate.io上市。今年10月將推出的MMORPG大作"DK Mobile"的第三個系列已確定全球Web3.0遊戲平臺ITSBLOC。



基於以太坊L2 Polygon自主開發的Web3.0遊戲平臺ITSBLOC能夠提供穩定的環境,供全球多數遊戲用戶同時體驗Web3.0遊戲。特別是本平臺採用特別的構造設計,可以使遊戲用戶在沉浸暢玩遊戲的同時,對於之前無法追回的沉澱成本,可以輕易獲得補償。其提供了區別于現有區塊鏈遊戲平臺的新系統。



-- 廢除應用程式內置的支付方式(In-App Payment)

-- 遊戲內部防止通貨膨脹,玩家能夠獲得補償的季度制清算系統

-- 計畫通過基於token staking的遊戲內升級裝備購買等特徵要素,劃時代地改善現有的以挖礦為主的P2E(Play to Earn)的問題點。



ITSBLOC成功吸引100億韓元規模的全球投資,最近已經在全球第7大大型交易所Gate.io(該交易所進入全球130個國家,擁有1000多萬名用戶)上市。預計將正式啟動平臺,並吸引全球用戶。



為了紀念ITSB的新上市,在Gate.io進行的Air Drop活動中,18日至19日一天時間內,有大約16,000人參與,聚集了大約5300萬USDT(約736億韓幣)的公募金額,吸引了全球用戶的廣泛關注。



據悉,為了促進生態系統擴張及全球使用者增長,ITSBLOC方面正在推動今年10月額外在全球Top-tier交易所上市事宜,並且正在準備與全球Web3.0夥伴展開激進的行銷合作。



Social Links

Twitter: https://bit.ly/3QWKpza

Discord: https://bit.ly/3wktVZV

Medium: https://bit.ly/3cbrtxT

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=io.itsbloc.wallet&hl=ko

App Store : https://apps.apple.com/kr/app/itsbloc/id1632866346



Media Contact

Brand: ITSBLOC

Contact: Yoonsang Lee

Email: tony@itsbloc.io

Website: https://www.itsbloc.io/

SOURCE: ITSBLOC





話題 Press release summary



部門 Crypto, Exchange, Blockchain Technology

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network