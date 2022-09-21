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Wednesday, 21 September 2022, 15:01 HKT/SGT
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Mobile MMORPG P2E游戏平台ITSBLOC 19日在全球虛擬資產交易所"Gate.io"上市

韓國首爾, 2022年9月21日 - (亞太商訊)  - ITSBLOC宣佈其自主發行的代幣（token）ITSB已於19日在全球虛擬資產交易所Gate.io上市。今年10月將推出的MMORPG大作"DK Mobile"的第三個系列已確定全球Web3.0遊戲平臺ITSBLOC。


基於以太坊L2 Polygon自主開發的Web3.0遊戲平臺ITSBLOC能夠提供穩定的環境，供全球多數遊戲用戶同時體驗Web3.0遊戲。特別是本平臺採用特別的構造設計，可以使遊戲用戶在沉浸暢玩遊戲的同時，對於之前無法追回的沉澱成本，可以輕易獲得補償。其提供了區別于現有區塊鏈遊戲平臺的新系統。

-- 廢除應用程式內置的支付方式（In-App Payment）
-- 遊戲內部防止通貨膨脹，玩家能夠獲得補償的季度制清算系統
-- 計畫通過基於token staking的遊戲內升級裝備購買等特徵要素，劃時代地改善現有的以挖礦為主的P2E（Play to Earn）的問題點。

ITSBLOC成功吸引100億韓元規模的全球投資，最近已經在全球第7大大型交易所Gate.io（該交易所進入全球130個國家，擁有1000多萬名用戶）上市。預計將正式啟動平臺，並吸引全球用戶。

為了紀念ITSB的新上市，在Gate.io進行的Air Drop活動中，18日至19日一天時間內，有大約16,000人參與，聚集了大約5300萬USDT（約736億韓幣）的公募金額，吸引了全球用戶的廣泛關注。

據悉，為了促進生態系統擴張及全球使用者增長，ITSBLOC方面正在推動今年10月額外在全球Top-tier交易所上市事宜，並且正在準備與全球Web3.0夥伴展開激進的行銷合作。

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Brand: ITSBLOC
Contact: Yoonsang Lee
Email: tony@itsbloc.io
Website: https://www.itsbloc.io/
SOURCE: ITSBLOC


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部門 Crypto, Exchange, Blockchain Technology
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