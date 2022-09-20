Tuesday, 20 September 2022, 17:25 HKT/SGT Share: 百果園新零售六周年：持續深耕顧客經營，積極踐行ESG理念

香港, 2022年9月20日 - (亞太商訊) - 近日，國內規模第一的水果連鎖零售企業百果園發布新零售六周年報告。報告顯示，百果園新零售業務穩健發展，截至目前，僅線上運營，百果園App累計下載超1500萬，小程序注册用戶突破4700萬，門店社群用戶超540萬。在今年818周年慶中，18、19日兩天百果園線上自營GMV突破3000萬元。



多年來，百果園堅持以顧客為中心的經營理念，圍繞這一核心百果園完成了全渠道、多品類、優服務的發展布局，于競爭中差异化突圍。



渠道上，百果園已建成線上線下一體化、店倉一體化、及時達與次日達一體化的貼近社區的水果專賣連鎖模式。次日達業務是百果園今年的重點業務之一。通過無限的陳列空間，綫上有更多的商品售賣，讓利于顧客的同時提供更豐富的選擇。截至目前，次日達業務已覆蓋全國30個城市。



產品上，百果園打造優質水果品牌，目前已經推出了27個招牌及A級産品品牌；旗下生鮮品牌“熊猫大鮮”已開發185款產品，覆蓋米麵糧油、肉禽蛋奶、速凍食品、調味品等。



服務上，百果園一直踐行“三無退貨”服務，即消費者對水果不滿意可以無實物、無小票、無理由進行退換。2021年，三無退貨的退款金額僅占總收入的0.15%。將退貨的决定權交到用戶手上，百果園的“心零售”獲得了消費者的認可，給予用戶充分信任同時有效管控經營成本。



信奉長期主義的百果園一直在探索踐行ESG理念，讓企業、農業、生態及社會得到可持續發展。



社會責任方面，百果園主張“授人以魚不如授人以漁”，控股子公司優果聯的技術團隊通過協助建立扶貧基地，向當地果農傳授種植知識，百果園亦在營銷、商業化及品牌化等方面提供支持。



此外，百果園通過引進BLOF生態和諧型種植技術，利用土壤分析和施肥設計，有效改善土壤的病菌、板結、鹽漬化等問題；結合不同作物的生理生長特性，利用堆肥、微生物及系統的施肥設計開展有機栽培，生産出高品質、高産量、高營養、低成本的農產品，同時也為環保做出貢獻。



目前采用BLOF技術種植的“三個零”品牌系列蔬菜，已在各個合作基地應季輪種。“三個零”蔬菜的特點是，種植生產中不使用化學肥料、不使用化學農藥、不使用化學激素。為了高效落地鄉村振興理念，百果園也在系統而深入地開展政企合作。今年7月，百果園集團與寧夏農業農村廳戰略簽約，進一步推進BLOF技術在當地的落地，計劃將“三個零”品牌蔬菜打造成寧夏優質農産品的名片。



百果園集團創始人、董事長余惠勇表示，後續百果園還會深入更多的省市區，希望通過多年實踐總結的經營方法論，助力改變中國農業。





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