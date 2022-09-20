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來源 CITIC Telecom CPC 中信國際電訊CPC領先業界，榮獲系列「SD-WAN Ready 1.0 及2.0」權威證書 TrueCONNECT™ SD-WAN及SASE服務品質備受肯定

香港, 2022年9月19日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊(信息技術)有限公司(「中信國際電訊CPC」) 20多年來以高品質、安全可靠及廣泛覆蓋的網絡產品及專業化服務，為企業客戶提供創新及符合業界標準的解決方案。TrueCONNECT™專用網絡旗下的SD-WAN及SASE服務最近榮獲由中國信息通信研究院(“中國信通院”)*(1) 頒發多個優秀方案獎項與權威認證，成為業內少數獲得一系列「SD-WAN Ready 2.0」證書的服務供應商，彰顯中信國際電訊CPC雲、網、安產品優質服務能力、技術表現卓越，引領行業標準，成就客戶最佳體驗。



榮獲系列「SD-WAN Ready 1.0 及2.0」權威認證，贏得業界高度認可

中信國際電訊CPC及子公司中企通信的SD-WAN及SASE 解決方案憑藉快速敏捷、高效安全的組網能力與資安保護一站式服務，助力網絡即時感知算力應用，賦能行業數字化轉型。



公司日前參與了由中國信通院主辦的算網融合產業發展峰會，暨“2021年度SD-WAN優秀項目評選”，並獲頒多項 SD-WAN優秀方案獎，包括 SD-WAN+雲網融合優秀服務獎、SD-WAN創新先鋒獎等，被視為產業數字化、企業數智化行業典範。



近年來，算力+網絡融合已經成為信息通信技術演進發展的重要方向和國家經濟發展的重要基石，作為算網融合“計算網絡化”和“網絡計算化”演進的核心使能技術，SD-WAN憑藉安全自動化、數字化、無邊界化、彈性化等特性，覆蓋電信、金融、能源、零售、醫療等多個垂直行業，成功助力企業數字化朝向算網融合的方向全面升級。本著“技術引領，標準先行”的原則 ，2021年，中國通信學會算網融合標準工作組多維度展開SD-WAN 2.0系列標準研究，涵蓋總體技術要求、安全技術要求、融合IPv6技術要求、服務品質技術要求等多個方面，深度剖析了SD-WAN2.0技術能力要求，目前已發佈多項標準。



中信國際電訊CPC 的TrueCONNECT™ SD-WAN及SASE方案通過中國內地官方多項權威測試，包括中國信息通信研究院和中國通信標準化協會算網融合產業及標準推進委員會（CCSA TC621）聯合發起的“SD-WAN Ready 1.0”及“SD-WAN Ready 2.0”行業權威測評工作，成功通過嚴格測試，符合最新的 SD-WAN 標準及技術規範，成為現時少數獲得一系列「SD-WAN Ready 1.0及2.0」的服務供應商，標誌著服務品質達業內官方制定的高標準。



品質為要，安全為重。 嚴格把關的優質產品服務

隨著營運模式不斷改變，企業日益增加使用SD-WAN網絡技術支持數碼轉型、混合工作模式、流動辦公室及分散式的網絡存取，企業需要部署高靈活性、高效能及安全的解決方案。



TrueCONNECT™ 旗下全面的SD-WAN算網融合解決方案除了提供基礎及增值服務外，還有智慧混合廣域網絡服務 (Hybrid) 及安全存取服務邊緣 (SASE)，以應對企業在SD-WAN連接、安全及應用場景等的需求。Hybrid SD-WAN應對分散式企業的網絡需求，將多種接入技術整合至單一分集路徑，有效提升業務靈活性、優化應用程式性能及存取度，同時降低頻寬成本。TrueCONNECT™SASE結合SD-WAN的靈活性與安全性，企業可快速及自動引導連接動態邊緣的網路流量，包括企業總部、分支機搆、數據中心及邊緣運算，讓雲網服務更安全，業務數據更具保障。



“智賦+產業”，各行各業數碼轉型的成功關鍵

憑藉全面的 SD-WAN 解決方案，中信國際電訊CPC已成功加快不同行業數碼轉型的步伐，優化企業網絡，令其業務更靈活及具競爭優勢。



零售業分散式的營業據點需要SD-WAN方案提供一個可靠、高速及安全的網絡，以迎合其快速反應的營運模式，以及業務及客戶數據安全的需求。另外，建造業的發展項目涉及多項關鍵工作，分佈於不同地域及辦公場所的員工之間需要傳送大量及大型工作檔案、媒體及通訊內容，所以SD-WAN方案有效為其網絡及應用程式提供更高可視性及管理能力，安全及具成本效益地傳輸工程檔案及通訊。在混合工作模式新常態下， SD-WAN 設備可簡化網絡的複雜性及降低營運成本，加快多個行業轉型，如為地產業的遙距工作員工提供如同在辦公室內的網絡，輕鬆及安全地工作。



中信國際電訊CPC戰略總裁藍泰來表示：「我們一直以『創新‧不斷』為服務理念，透過智能化能力及創新服務，協助不同企業客戶應對瞬息萬變的營商環境。TrueCONNECT™ SD-WAN及SASE服務贏得業界高度認可，取得系列「SD-WAN Ready 1.0」及最新的「SD-WAN Ready 2.0」權威性認證，是對我們在SD-WAN技術創新、安全標準、專業網絡服務經驗以及市場領先優勢的一大肯定。我們會持續創新，並結合算法算力、雲端運算、大數據及區塊鏈等新興科技，融合人工智能強化雲、網、安產品，致力提供優質服務，維持業內的最高品質水準，成為客戶數碼轉型旅程的數智通訊服務夥伴。」



*(1) 中國信息通信研究院為中國工業和信息化部直屬科研事業單位 - http://www.caict.ac.cn/。



中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司的全資附屬公司（香港交易所股份代號：1883），公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。



憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。



中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接超過160個服務據點、21個雲服務中心、30多個數據中心及2個全天候運作的安全運作中心，服務遍布約150個國家，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際標準服務認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及服務資源，專業的在地服務及交付能力，同時，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。

請瀏覽 www.citictel-cpc.com 獲取更多資訊。



媒體查詢：

Catherine Yuen (阮穎珊)

中信國際電訊CPC

電話 (852) 2170 7536

電郵 catherine.yuen@citictel-cpc.com





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