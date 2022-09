Monday, 19 September 2022, 10:49 HKT/SGT Share: 兆科眼科入圍“2021年度中國生物醫藥企業創新力百強系列榜單”中國小分子藥物企業創新力TOP30排行榜 連續兩年入選榜單兼唯一眼科製藥入圍企業

香港, 2022年9月19日 - (亞太商訊) - 致力於眼科療法的研發、生產及商業化,以滿足巨大醫療需求缺口的領先眼科製藥企業兆科眼科有限公司(「兆科眼科」或「本公司」;香港聯交所股份代號:6622) 今日欣然宣佈,本公司再度入選由中國領先醫藥健康資訊服務平臺米內網主辦的「2021年度中國生物醫藥企業創新力百強系列榜單」中的「中國小分子藥物企業創新TOP30排行榜」榜單,連續兩年入選該榜單,更是榜單中唯一一家眼科製藥企業。



9月16日下午,米內網線上上召開『惟創新者行穩致遠——「2021 年度中國生物醫藥企業創新力百強系列榜單」發佈會』。會議上有多位國內知名專家學者解讀創新藥產業的相關政策趨勢、技術動向、市場動態及點評產業熱門話題, 並由米內網資深研究專家詳解榜單評選方法論。兆科眼科總裁兼首席科學官柳烈奎博士代表本公司出席本次會議,見證榜單發佈的盛況。



兆科眼科總裁兼首席科學官柳烈奎博士表示:「我們非常榮幸能夠再次入選中國生物醫藥企業創新力百強系列榜單,本人代表兆科眼科衷心感謝主辦方及業界對我們的認可及支持。一直以來,兆科眼科專注自主研發及從海外引入創新眼科藥物,以滿足中國巨大的眼科醫療需求缺口,致力提升中國大眾視力健康。作為中國生物醫藥企業創新力百強的唯一一家眼科製藥企業,這次獲獎印證了本公司在藥物創新處於行業領先地位,這有賴於我們強大的研發團隊及深厚的專業能力。在過去一年,本公司在創新藥研發取得多項重大成果,包括乾眼症藥物環孢素A眼凝膠上市申請獲國家藥監局受理;近視藥物NVK002兩項III期臨床大幅提前完成患者入組;從合作夥伴Visus引入正在美國進行III期臨床的老花眼創新藥BRIMOCHOLTM PF和Carbachol PF;及老年濕性黃斑部病變藥物TAB014 III期臨床首名患者入組等,足見我們團隊高效的執行能力。」



「中國生物醫藥企業創新力百強系列榜單」由米內網發起並推出,開展以來得到了中國醫藥創新促進會、同寫意、新藥創始人俱樂部、灣區新藥匯等行業知名機構的大力支持,致力成為支撐行業轉型升級的發力點。



榜單評選方法以生物醫藥創新成果落地能力為基礎,並以科技部《企業創新能力評價指標體系》為理論依據,以「創新投入」、「創新成果」、「智慧財產權」及「創新驅動」四大維度、及多項指標評核生物醫藥企業的創新力。其中,「創新投入」主要參考企業年度研發投入金額;「創新成果」主要參考企業新增的新藥獲批、新藥NDA、新藥III期臨床獲批次數等;「智慧財產權」則主要參考企業新增發明專利數量;「創新驅動」主要參考企業的新藥銷售金額。此外,國際藥物監管機構,包括美國FDA、歐盟EMA及日本PMDA等,對企業自主研發成果的認可及批准,亦會列入榜單評選的考慮之中。根據「中國小分子藥物企業創新TOP30排行榜」的劃分標準,本公司在小分子藥物領域的研發管線占比、研發投入占比超過企業總研發管線、總研發投入的51%以上。



柳烈奎博士續指:「創新是兆科眼科的基因及使命,亦是中國醫藥行業發展的重中之重。兆科眼科將繼續依靠自身強大的藥物研發能力,以及與國內外領先製藥公司及機構合作,開發適用於中國眼科市場的創新藥物,以滿足巨大醫療需求缺口,致力成為中國以至全球眼科市場的領導者。」



關於兆科眼科有限公司

兆科眼科(香港聯交所股份代號:6622)成立於2017年,是一家領先的眼科製藥企業,致力於眼科療法的研發、生產及商業化,以滿足巨全球大醫療需求缺口。兆科眼科於2021年4月29日在香港聯交所主板上市。



兆科眼科已建立由創新藥及仿製藥組成的候選藥物,涵蓋影響眼前節及眼後節的6種主要眼科適應症。眾多藥物現時由位於廣州南沙最先進並已全面運作的生產設施所製造。



公司正專注向產品商業化目標推進,務求儘快實現以科研改善中國大眾的視力健康。



憑藉雄心勃勃的增長戰略,包括與國內外製藥公司攜手合作,兆科眼科的目標是成為世界眼科的領導者。



欲查詢更多資訊,請流覽:www.zkoph.com



如欲查詢更多資料,請聯絡:



安達信顧問 Artemis Associates

傅安緹 Diana Footitt,行政總裁

M: +852 9183 0667

E:diana.footitt@artemisassociates.com



徐寶文,總監

M: +852 9783 0643

E: bowen.chui@artemisassociates.com



裴浩慈,總監

M: +86 15000 465 016

E: iris.pei@artemisassociates.com





