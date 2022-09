科軒動力首輛純電動無障礙公共小巴快將在香港投入營運

香港, 2022年9月16日 - (亞太商訊) - 新能源汽車及技術綜合解決方案供應商科軒動力(控股)有限公司(「公司」;股份代號:476,連同其附屬公司,統稱「科軒動力」或「集團」)宣佈,由集團研發及生產的純電動小巴已完成運輸署「公共小巴車型審批(Type Approval)」,馬上將進行專線小巴路線測試,預期今年尾或下年初起投入營運。該車為香港首輛純電動無障礙公共小巴,標誌著科軒動力引領起兼具綠色環保和社會共融的公共運輸新時代。

(由左至右)科軒動力營運總監馬南錦先生、冠榮車行馬僑生先生、香港特別行政區立法會張欣宇議員、科軒動力執行董事陳凱盈女士、運輸署助理署長黃志光先生、環境保護署副署長馮浩然先生、科軒動力主席張韌先生、衍利發展有限公司總經理李栢基先生、工會聯合會會務顧問陳婉嫻女士、香港特別行政區立法會易志明議員及汽車交通運輸業總工會秘書長林天賦先生一同為香港首輛純電動無障礙公共小巴剪綵。

科軒動力主席張韌先生(中)及營運總監馬南錦先生(左)將香港首輛純電動無障礙公共小巴的車匙交予衍利發展有限公司總經理李栢基先生(右)。

科軒動力研發及生產的香港首輛純電動無障礙公共小巴。

科軒動力今日將該車交予專線小巴營運商衍利發展有限公司,以供路線測試;印尼駐港總領事Ricky Suhendar先生、尼日利亞駐港總領事Dr. Adeyemi E. Adebayo、環境保護署副署長馮浩然先生、運輸署助理署長黃志光先生、香港特別行政區立法會議員(功能組別–航運交通界)易志明議員、立法會議員(地方選區–新界北)張欣宇議員、工會聯合會會務顧問陳婉嫻女士及汽車交通運輸業總工會秘書長林天賦先生共同見證集團為香港市場開發的純電動無障礙小巴開進專營小巴市場,同時進一步促進本港的環保和社會共融的發展。



該款純電無障礙小巴專為香港度身訂做,其強大及智能的動力系統,可適應香港複雜路面場境使用, 配置高效能磷酸鐵鋰電池,行車時無污染排放,每次充電只需30至60 分鐘,便能走230公里。車長7米,行走靈活而且車內空間寬敞,低地台設計,方便殘疾人士及長者乘坐。



科軒動力主席張韌先生表示:「我們很高興集團的7米純電動無障礙小巴進入本港專營小巴市場。這款小巴零排放、有效改善路邊空氣質素,而且其獨特的低地台設計,可解決行動不便人士及長者出門難的困擾。目前本港未有可比較的款式,我們相信這款純電動無障礙小巴,將受到本港營運商及乘客的歡迎。」



張韌先生指出,電動汽車就是交通的未來。集團開發純電動車多年,致力為社會提供更健康、更潔淨的交通工具選擇。針對香港市場的交通環境,集團將主打包括今天交予專線小巴營運商進行小巴路線測試的7米純電動無障礙小巴、7米車頂快充式純電動無障礙小巴、7米純電動無障礙輪椅小巴、12米無障礙電動巴士和全電動65座客車等車型。



目前,集團已完成來自香港生產力促進局的兩輛12米無障礙電動巴士銷售訂單,而另一輛亦由香港生產力促進局採購的同款電動巴士尚待交付。兩輛全電動65座客車已經抵港準備出售。



關於科軒動力(控股)有限公司(股份代號:476)

科軒動力(控股)有限公司為新能源商用車的先行者和實踐者、專用客車和新能源客車整車生產商,在新能源平台化電系統及關鍵零部件方面有著堅實的技術基礎,是出行與物流綜合解決方案的供應商。集團在重慶設有生產基地,擁有廣泛的海內外銷售網路,及重點開拓東南亞、歐洲和拉丁美洲的高增長市場。



新聞垂詢

縱橫財經公關顧問有限公司

李惠兒 +852 2864 4834 vicky.lee@sprg.com.hk

梁家儀 +852 2114 4172 phoebe.leung@sprg.com.hk

網址:www.sprg.com.hk







話題 Press release summary



部門 通用汽车

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network