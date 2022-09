Friday, 16 September 2022, 17:31 HKT/SGT Share: B.Duck小黃鴨落戶GigaSpace元宇宙,開展Web3新旅程 為品牌及商標建立Web3藍圖

香港, 2022年9月16日 - (亞太商訊) - 全球著名品牌B.Duck小黃鴨宣布正式進入Web3世界,GigaSpace是首個項目與B.Duck建立元宇宙合作夥伴關係。 B.Duck更會聯同NFT平台MADworld一起帶領品牌及商標進入Web3的世界。



B.Duck由香港上市公司Semk Holdings International Limited (2250.HK)創立,通過買入 GigaSpace的土地NFT加入「太空港計劃」,建設區域,將歡樂、積極態度和樂趣的體驗帶往全球一千多萬的粉絲。



B.Duck由NFT平台MADworld帶入數字世界,B.Duck已經推出了3D NFT系列。 NFT擁有者很快就能穿越GigaSpace,將正能量傳播到虛擬空間的每一個角落。



Web3太空港計劃



太空港計劃將打造成為一個文化空間區。當元宇宙啟動時,品牌將能夠創建自己的虛擬空間。 B.Duck已經在GigaSpace的“銀河地圖”上永久烙印了其Web3的地位。



背靠Animoca Brands的NFT平台MADworld也致力於在GigaSpace上建設。



當GigaSpace元宇宙啟動時,B.Duck將幫助建立品牌博物館,博物館可以讓品牌以創新方式展示其產品、願景和使命。另一個令人興奮的功能是品牌頭像 — 粉絲將能夠以 B.Duck頭像在GigaSpace中穿梭。



B.Duck的創始人Eddie Hui先生說:“我們致力激發粉絲對旅行的熱愛,並為他們帶來歡樂和正面信息。元宇宙是我們體驗Web3的方式,而 GigaSpace 允許我們為粉絲創造創新體驗。”



GigaSpace的聯合創始人M說:“B.Duck進入Web3在為品牌和商標的數字創意奠定基礎,而且表現突出。我們很高興能參與為,為品牌提供工具,以在元宇宙中表達自己。”



關於B.Duck



B.Duck 由 Eddie Hui 於 2005 年設計,原本是送給孩子的禮物。 B.Duck是中國2021年授權收入最大的國產角色IP。憑藉強大的藝術設計團隊,SEMK以“保持童心”的理念,開發和培育了約26個自創角色的專有組合。至2021年12月31日為止,B.Duck 家族人物在各類電商平台和社交平台上累計獲得 B.Duck 粉絲訂閱或關注超過 1050 萬次,各類與 B.Duck 家族角色的元素有關的內容,互動瀏覽量累計超過 7.4 億次。



關於GigaSpace



GigaSpace是一個基於區塊鏈的虛擬空間元宇宙,用戶可以在其中購買土地NFT來創建內容和探索世界。它提供了一個平台,通過幫助品牌和合作夥伴,在虛擬世界中建立自己的影響力,來推動Web3的普及。



