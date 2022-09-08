Thursday, 8 September 2022, 17:21 HKT/SGT Share:

來源 EC Healthcare 醫思健康攜手AXA 安盛 設立首間「AXA 安盛醫療中心」 深化醫療保險戰略合作 完善大健康生態佈局

香港, 2022年9月8日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構*──醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然宣佈，集團與AXA 安盛簽署合作協議，雙方將推動戰略性合作，為客戶提供優質全面的健康管理服務。在雙方的合作下，首間位於銅鑼灣世貿中心34樓的 AXA 安盛醫療中心於2022年9月8日揭幕，並將於今年 11 月聯同位於中環的 AXA 安盛指定內視鏡及日間醫療中心雙雙正式投入服務。

醫思健康與AXA安盛合作下首間AXA安盛醫療中心正式揭幕。（左起： AXA安盛首席僱員福利業務及健康策劃總監李蓉小姐、AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧小姐，醫思健康創辦人、主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝先生，及醫思健康執行董事兼聯席行政總裁呂聯煒先生）

「AXA 安盛醫療中心」位於銅鑼灣核心商業區，中心面積超過5,000呎，擁有超過10間身體檢查房間，可提供包括預防醫學、體檢服務、疫苗接種、營養諮詢及健康管理等多樣化服務。駐場專業醫療團隊覆蓋普通科醫生、中醫師、營養師及放射科技師等，可為客戶提供胸腹X光檢查、超聲波掃描、婦科檢查、心電圖檢查、無創大腸癌基因篩查測試、基因篩查測試及全部核保所需的驗身需求。



醫思健康致力構建一站式多專科大健康服務閉環平台，可讓AXA安盛的客戶在有需要時享受體檢後的無縫專科轉介服務，獲得綜合性的跨專科優質服務體驗。



除設立專屬醫療中心外，集團與AXA 安盛將進一步深化合作，雙方期望未來可將服務範圍擴展至其他核心商業區及住宅區。



醫思健康執行董事兼聯席行政總裁呂聯煒先生表示︰「香港私人醫療健康市場潛力龐大，集團始終視醫療保險領域戰略合作為集團市場增長佈局之重要戰略。集團非常榮幸能與國際領先的保險集團AXA安盛達成是次合作。集團相信此次戰略合作，將透過提供優質醫療品牌服務，促進保險公域客戶引流，加速集團於醫療健康服務的內生增長。集團持續推進與科技、電訊、保險、房地產及製藥領域企業的深度戰略合作，不斷完善醫思閉環大健康生態系統。」



AXA 安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧小姐表示：「AXA安盛醫療中心是我們向客戶提供卓越健康管理服務的重要里程碑，於不同階段全方位關顧客戶需求。中心為客戶提供涵蓋預防、診斷及治療的一站式全面健康管理服務，除了能進一步完善AXA安盛的健康管理生態圈，更實踐我們一直致力成為客戶人生夥伴的理念。我們與醫思健康擁有提升客戶身心靈健康的共同信念，今次合作利用雙方優勢，為AXA安盛客戶帶來專屬革新、超越保險層面的個人化醫療服務體驗。」



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。集團為恆生綜合指數成份股及MSCI香港小型股指數。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN、專業健髮中心髮森及多元化多維度的醫學服務包括：健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、普通科門診未來醫生、全港最大一站式痛症管理平台紐約脊骨物理治療中心、全方位牙科服務中心庇利積臣牙科醫務所，EC DENTAL CARE及恆健牙科醫務所、高端影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心進匯醫務中心，聯匯專科，新醫療中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、眼科中心唯視眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入計算進行的獨立研究



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