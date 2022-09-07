弘捷國際將VZ Properties更名為NEXIS Property 繼續為客戶提供頂尖的資產管理服務



香港, 2022年9月8日 - (亞太商訊) - 國際物業投資平台弘捷國際(香港)有限公司(「弘捷國際」或「集團」) 欣然宣布，集團將其全資附屬公司VZ Properties / V Properties UK的商業名稱更改為NEXIS Property（「NEXIS」），由2022年9月7日起生效，同時配合其業務從曼徹斯特擴展至伯明翰、倫敦、香港及曼谷。品牌重建及業務擴展讓集團更多元化發展其專業服務，以應付持續上升的海外物業投資需求。



NEXIS屹立英國10年，一直專注管理英國本地和海外業主及投資者在英國的物業。時至今日，NEXIS在英國主要城市曼徹斯特、倫敦及伯明翰管理超過1,000個住宅物業，海外業主佔約70%，當中包括香港、新加坡、泰國、中東等地區。NEXIS深明海外客戶需要，除擁有兩文三語專業資產管理團隊，為租戶及業主提供即時且精準的服務，縮短與各方的溝通時間並克服時差的挑戰，更致力提供物業管理、傢具配置、市場租金及價格分析等資產增值服務。



英國政府近年積極發展北部城市，不少投資者從過往集中英國首都倫敦，漸漸遷移到伯明翰和北部城市如曼徹斯特、列斯等地，帶動當地樓市，樓價升幅分別為8.8%-9.2%，而倫敦則只有4.1%。NEXIS亦早著先機，業務發展從總部英國曼徹斯特擴展至伯明翰及倫敦，並計劃來年覆蓋列斯、錫菲及諾定咸； 同時為提升對海外客戶的服務質素，NEXIS 於香港及曼谷開設服務據點，亦將於新加坡設立辦公室。



弘捷國際運用多年投資及開發英國房地產的市場觸角，及在香港、泰國等地建立的銷售網絡，結合NEXIS 在英國累積的物業管理知識，以及為客戶提供頂尖的資產管理服務為核心，攜手為客戶及投資者創建資產投資策略、優化資產及提供全方位物業管理，為客戶資產持續創造更高投資價值。集團相信透過重塑NEXIS品牌除可提高集團的價值，更有助進一步鞏固集團於業內作為全球領先國際物業投資公司的地位。



關於弘捷國際

弘捷國際 (香港)有限公司(「弘捷國際」)為首屈一指的國際房地產投資平台，致力服務大中華區投資者，並在整個過程中提供一站式解決方案，務求為投資者提供便捷的海外物業投資服務。弘捷國際的業務範疇涵蓋三大領域，分別為收購和開發、銷售和分銷，以及下游服務，覆蓋整個國際房地產的價值鏈。



自2008年成立以來，弘捷國際專注於海外物業投資，並重點發展優質的物業管理和分銷網絡，鞏固集團在海外物業投資市場的領導地位。在擁有豐富房地產和金融背景的管理團隊的支持下，弘捷國際多年來在英國和亞洲地區的十個城市，包括倫敦、曼徹斯特、曼谷、新加坡、東京和上海，合共投資逾70個住宅及商業物業項目，總值超過10億美元。



弘捷國際於2018年成功收購了於泰國證券交易所上市之泰國十大地產發展商之一諾博地產（大眾）股份有限公司(Noble Development Public Company Limited) (股票代號為NOBLE.BK) 的20%股權，為集團的發展奠定新的里程碑。





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