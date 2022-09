Thursday, 8 September 2022, 11:00 HKT/SGT Share:

來源 HG Semiconductor Limited 宏光半導體與協鑫科技創始人朱共山先生之家族信托訂立戰略合作框架協議 充分發揮雙方優勢

推進GaN業務在新能源領域之發展

香港, 2022年9月8日 - (亞太商訊) - 宏光半導體有限公司(「宏光半導體」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:6908.HK)欣然宣佈集團於2022年9月7日與協鑫集團有限公司(「協鑫集團」)訂立戰略合作框架協議(「戰略合作框架協議」)。協鑫集團是一間最終由協鑫科技控股有限公司(「協鑫科技」,股份代號﹕3800.HK)創始人、主席兼執行董事朱共山先生(「投資人」或「朱先生」)及其家庭成員作為受益人之全權信託(「投資人家族信託」)所持有的公司。



根據戰略合作框架協議,集團與協鑫集團(統稱「訂約方」)擬於氮化鎵(「GaN」)功率芯片在新能源領域的應用開展密切合作,包括:(i) 協鑫集團或其下屬公司將參與集團或集團下屬公司的股權,雙方建立深度合作;(ii) 雙方將在境內成立新能源合營公司(「合營公司」)佈局GaN芯片在新能源領域的應用,包括但不限於充電╱換電技術及設備,儲能技術及其設施,分佈式光伏逆變器等;(iii) 集團將向合營公司提供技術支持,共同開發基於矽基功率芯片及第三代半導體之應用產品;協鑫集團基於其在新能源產業之領先地位及全面佈局,將協助宏光半導體及合營公司進入新能源產業供應鏈市場。



協鑫集團由投資人家族信託最終持有;而投資人家族信託為協鑫科技、協鑫新能源控股有限公司(股份代號﹕0451.HK)、協鑫集成科技股份有限公司(股份代號﹕002506.SZ)及協鑫能源科技股份有限公司(股份代號﹕002015.SZ)之股東。早前,集團與朱先生或其全資實體已訂立投資協議,集團有條件向朱先生或其全資實體配發及發行之6,000萬股集團新股份(「股份認購事項」)及發行6,000萬份非上市認股權證(「認股權證認購事項」)。繼股份認購及認股權證認購事項後,此次訂立的戰略合作框架協議再充分體現了朱先生對宏光半導體發展第三代半導體業務的信心,相信合作能夠充分發揮雙方在行業、供應鏈、人才及技術等方面的優勢,實現積極創新及互利共贏。



宏光半導體管理層很高興朱共山先生之家族信托成為戰略合作夥伴。是次合作將推動並加強集團第三代半導體技術在新能源領域的應用,使宏光半導體能夠利用協鑫集團豐富的經驗,以及財務和行業資源,協助本集團加強在人才、營運、技術、研發方面的建設,逐步壯大自身業務。集團將不斷追求創新,致力與協鑫集團形成產業資源互補,同時投入資源發展GaN相關產品。集團相信,是次合作將進一步推動集團與朱先生之合作,使GaN業務在新能源領域的發展邁進一步。



關於宏光半導體有限公司

宏光半導體有限公司(6908.HK)主要在中國從事半導體産品,包括發光二極管(「LED」)燈珠、新一代半導體氮化鎵(「GaN」)芯片、GaN器件及其相關應用産品以及快速充電産品的設計、開發、製造、分包服務及銷售。憑藉多年來在LED製造方面的行業專業知識,集團致力加快步伐研發及拓展GaN相關産品的應用,矢志成為一間集芯片設計、製造生産及銷售的半導體領先企業,並提供具有更高效率及更具競爭力系統成本的整體解决方案。



有關更多資料,請瀏覽:www.hg-semiconductor.com



