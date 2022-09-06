移卡（09923.HK）漲4.45% 多家大行給予“買入”評級

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香港, 2022年9月6日 - (亞太商訊) - 中國領先的以支付為基礎的科技平台——移卡有限公司（「移卡」或「公司」，股份代號：9923.HK）漲4.45%，報收於17.86港元/股。近五個交易日累計漲約30%。
日前，移卡公佈2022年中期業績：截至2022年6月30日止6個月，公司收入為人民幣16.42億元，同比增長17.07%；毛利為人民幣5.29億元，同比增長52.05%。其中，公司GPV同比增長7.4%至約人民幣1.06萬億元；到店電商業務GMV及付費消費者數目于報告期內分別達到近人民幣14億元及970萬，較2021年同期分別增長1,789.7%及578.9%，而於報告期內月活躍用戶(MAU)超過1900萬名。
同時移卡也披露了股權回購消息，稱根據公司股東于2022年6月24日舉行的股東周年大會上通過的決議案，董事獲授予一般無條件授權，可購回最多4519.03萬股股份。9月5日，移卡耗資495.5萬港元回購29.2萬股，回購價格每股16.74-17.08港元。此舉在中小科技企業中頗為少見，這也說明移卡管理層對公司未來業績的增長極具信心。
鑒於移卡亮眼的中期業績及管理層對公司未來發展的預期，野村、CLSA分別上調移卡評級至“買入”。野村發表研究報告表示，其中期業績穩固，收入按年增長17%，主要受支付業務及店內業務強勁增長所推動。截至今日收盤，中金、國盛、廣發、中信建投等十餘家機構均給予“買入”評級，移卡投資價值進一步彰顯。
關於移卡有限公司（股份代號：9923.HK）
移卡是一家基於支付的領先科技平台，專注為商戶和消費者創造價值。我們的目標是建立一個獨立可擴展的商業數字化生態系統，以實現商戶與消費者之間無縫、便捷及可靠的支付交易，並延展到為商家和消費者提供豐富多樣的產品組合，目前包括(i)到店電商服務，為消費者提供一站式的超值本地生活服務；以及(ii)商戶解决方案，幫助商戶更好的管理及推動業務增長。
話題 Press release summary
部門 信用卡和付款, Cloud & Enterprise
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