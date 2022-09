Tuesday, 6 September 2022, 17:55 HKT/SGT Share:

來源 YEAHKA LIMITED 移卡(09923.HK)漲4.45% 多家大行給予“買入”評級

香港, 2022年9月6日 - (亞太商訊) - 中國領先的以支付為基礎的科技平台——移卡有限公司(「移卡」或「公司」,股份代號:9923.HK)漲4.45%,報收於17.86港元/股。近五個交易日累計漲約30%。



日前,移卡公佈2022年中期業績:截至2022年6月30日止6個月,公司收入為人民幣16.42億元,同比增長17.07%;毛利為人民幣5.29億元,同比增長52.05%。其中,公司GPV同比增長7.4%至約人民幣1.06萬億元;到店電商業務GMV及付費消費者數目于報告期內分別達到近人民幣14億元及970萬,較2021年同期分別增長1,789.7%及578.9%,而於報告期內月活躍用戶(MAU)超過1900萬名。



同時移卡也披露了股權回購消息,稱根據公司股東于2022年6月24日舉行的股東周年大會上通過的決議案,董事獲授予一般無條件授權,可購回最多4519.03萬股股份。9月5日,移卡耗資495.5萬港元回購29.2萬股,回購價格每股16.74-17.08港元。此舉在中小科技企業中頗為少見,這也說明移卡管理層對公司未來業績的增長極具信心。



鑒於移卡亮眼的中期業績及管理層對公司未來發展的預期,野村、CLSA分別上調移卡評級至“買入”。野村發表研究報告表示,其中期業績穩固,收入按年增長17%,主要受支付業務及店內業務強勁增長所推動。截至今日收盤,中金、國盛、廣發、中信建投等十餘家機構均給予“買入”評級,移卡投資價值進一步彰顯。



關於移卡有限公司(股份代號:9923.HK)

移卡是一家基於支付的領先科技平台,專注為商戶和消費者創造價值。我們的目標是建立一個獨立可擴展的商業數字化生態系統,以實現商戶與消費者之間無縫、便捷及可靠的支付交易,並延展到為商家和消費者提供豐富多樣的產品組合,目前包括(i)到店電商服務,為消費者提供一站式的超值本地生活服務;以及(ii)商戶解决方案,幫助商戶更好的管理及推動業務增長。





話題 Press release summary



部門 信用卡和付款, Cloud & Enterprise

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network