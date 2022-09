重估中國優勢 廣發証券2022年資本論壇成功舉辦

香港, 2022年9月6日 - (亞太商訊) - 2022年8月30日至9月2日,由廣發証券(000776.SZ,1776.HK)主辦的「『重估中國優勢』——廣發証券2022年資本論壇暨上市公司閉門交流會」在杭州成功舉辦。各金融機構和上市公司代表、戰略客戶、高淨值客戶、產業專家、行業資深人士等到場參會,聚焦全球環境變化和疫情影響下的中國經濟形勢與市場格局,探尋中國改革發展新優勢。



(廣發証券副總經理張威致辭)

(李揚作主題演講)

(劉世錦作主題演講)

(余永定作主題演講)

(馬曉河作主題演講)

(周皓作主題演講)

(信強作主題演講)

(郭磊作主題演講)

(戴康作主題演講)

8月30日,中國社科院學部委員、國家金融與發展實驗室理事長李揚,全國政協經濟委員會副主任、國務院發展研究中心原副主任劉世錦,中國社科院學部委員、世界經濟與政治研究所研究員余永定,國家發改委宏觀經濟研究院原副院長馬曉河,原南方科技大學商學院院長、講席教授,原清華大學五道口金融學院副院長、紫光金融學講席教授周皓,復旦大學美國研究中心副主任、台灣研究中心創始主任信強,廣發証券首席經濟學家郭磊博士,廣發証券策略研究首席分析師戴康等嘉賓出席主旨論壇、海外論壇活動並作主題演講,與現場嘉賓共享價值機遇及精彩紛呈的思辨之光。廣發証券副總經理張威做開幕致辭。主旨論壇由廣發証券發展研究中心總經理、電子首席分析師許興軍主持。



百年未有變局 讀懂中國新優勢

進入21世紀以來,世界也進入了百年未有之大變局時代。與過去不同的是,這一次世界變革,中國已經從被動順勢,轉變為主要推動力量之一,呈現出新的發展格局和趨勢。



張威在開幕致辭中表示,本次論壇圍繞海內外宏觀政策、大類資產配置、雙碳週期&能源革命、全球變局下的半導體產業、疫後消費復蘇等重要話題,從三個方面重估中國優勢,挖掘新的投資機遇:一要重估中國經濟優勢,在全球經濟增長缺乏新引擎的背景下,對中國經濟高品質發展前景進行定價;二要重估中國產業優勢,乘勢中國產業升級浪潮,對經濟結構轉型的優勢賽道進行定價;三要重估中國企業優勢,掘金中國新時代發展機遇下的優勢企業,對資本市場優質上市公司定價。



李揚表示,國內經濟發展面臨的壓力依舊存在。未來宏觀調控仍需加大力度,財政政策應當走向前台,貨幣政策則要「為穩定經濟創造適宜的貨幣金融環境」。長期來看,仍然要堅持以改革開放為動力,致力於營造「讓國企敢幹、民企敢闖、外企敢投」的政策和制度環境,促進經濟實現真正的高質量發展。



劉世錦表示,投資方面除需關注基建以外,還有其他有關消費結構升級的服務業投資。從供給側來看,需要繼續激發結構性潛能,要關注「1+3+2」結構性潛能框架,即以都市圈城市群的發展為龍頭,補上基礎產業效率不高、中等收入群體規模不大、基礎研發能力不強這三大短板;以及通過數字經濟和綠色發展賦能。



全球環境複雜 發展需要新思路

今年以來,外部地緣政治風險和全球通脹壓力加大,內部疫情擾動導致局部經濟受影響,對國內發展帶來前所未有挑戰,也為改革發展提出新的要求。



余永定指出,2022年第三季度至2023年,美國和全球的經濟形勢不容樂觀。美國經濟增速大概率會持續走低,歐洲不能排除陷入滯漲的可能性,日本經濟不會有明顯變化,發展中國家經濟則可能加速分化。儘管外部環境惡化,中國經濟在很大程度上能夠隔離來自外部的不利衝擊。在當前形勢下,為了穩定增長,中國可以適度容忍杠杆率的提高,必要時要容忍一定程度的通脹。只要堅持「兩個循環、內循環為主」的戰略方針,堅持執行擴張性財政政策和貨幣政策,在國內外重重困難的包圍下,中國經濟依然能夠實現「突圍」並取得較好實績。



馬曉河認為,我國經濟面臨的壓力主要表現在兩個方面。一是在需求側,表現為兩降一升,即投資增長率不斷下降,消費增長嚴重收縮,甚至出現連續負增長;二是在供給側,表現為一穩兩放緩,即農業穩,夏糧豐收,農產品供給豐裕,但製造業和服務業增長率連續下滑,兩大產業出現了明顯負增長。其中,既有短期因素,由國內外重大事件導致的供給衝擊和需求衝擊,更重要的是我國的結構性矛盾。結構性矛盾體現在需求端,就是投資與消費長期失衡,消費引領經濟增長能力不足;在供給端,中低端製造業供給過剩,中高端製造業發展不足;在動力機制上,大規模複製創新難以支持經濟增長再邁新台階,但自主創新仍然不足。因此,改革與發展需要新的思路和對策。



周皓表示,美歐升息對中國的影響比較中性或者不是太大,對中國資本市場的影響不是很大。中國經濟現在的挑戰,是在下半年如何實現更快增長。在疫情壓力逐步緩和、防疫政策進一步精准化之後,中國經濟的毛細血管將得到改善,經濟增長出現反彈預期。



信強認為,美國不斷加劇的對華戰略打壓和圍堵,與新冠疫情的蔓延以及俄烏衝突延續相疊加,不僅為全球戰略格局的演變注入了巨大的不確定性,而且對中國的外交戰略和安全環境產生了重要影響。隨著美國對華戰略定位、戰略目標、戰略思維和戰略手段的變化,未來隨著中美戰略的博弈也將持續展開,進而對中美關係未來的發展和演變產生重大影響。



修復預期 市場或迎新增長

今年以來,面對複雜嚴峻的國際環境、多點散發的國內疫情,資本市場呈現震盪格局。



周皓強調,中國是個大的內生性經濟,疫情對經濟的影響進一步減小之後,政府再做出正確的預期引導,市場主體的信心將得到極大的提振,其融資需求疲軟的狀況也將得到改善。



郭磊博士在題為「陽關三疊:三個時間維度看當前宏觀面」的主題演講中指出,7月經濟放緩導致宏觀面預期被打破,8月高頻數據已基本企穩,本輪經濟放緩帶給股債兩端的影響可能已大致反映完畢,9月隨疫情、氣溫等因素高點過去,以及政策繼續升溫,宏觀預期預計會有所修復。疫情防控常態化期間消費的天花板效應決定GDP的上限。短期增長的天花板效應和政策的偏寬來「資產荒」邏輯。邏輯上未來有三種可能打破目前狀態,一是海外衰退;二是消費上限打開;三是地產形成對沖。三條線索目前尚未有端倪出現。往中期看,GDP增長目標下,投資率重新打平將是一個關鍵線索。從2035年GDP翻番目標倒推,則GDP年均複合增長率要在4.7%左右,其中第一個五年需要在5%以上,對應固定資產投資要在5%左右,這需要基建的現代化基礎設施體系、地產的新發展模式、製造業的產業基礎高級化等框架的搭建。從長期看,名義增長是股債定價的定價錨。無論是股票還是債券,其長期中樞都呈現出符合名義GDP定價的有效性。



戴康表示,全球大類資產三季度演繹「緊縮+衰退」共振,四季度「衰退交易」將逐漸佔據主導,大類資產或呈現美債利率高位運行後下行,大宗商品震盪分化,美股受盈利拖累下行。A股大勢研判演繹「此消彼長,水到渠成」。此消(美國衰退),彼長(中國復蘇),大概率演繹「美國衰退得快+中國復蘇得慢」,貼現率驅動A股震盪上行,成長占優。今年小盤占優具備走出中等級別行情的潛質,不過隨著相對估值修復至均值、信用利差歷史低位之後,應留意地產基建信用預期變化帶來的短期切換。



戴康建議行業配置佈局「資產重估,中國優勢」。從「資產重估」來看,一方面壓制性政策轉向邊際寬鬆的地產鏈將迎來重估,如地產、消費建材和家電等,另一方面「供需缺口」支撐的資源品迎來估值體系重塑,如煤炭、有色小金屬等。從「中國優勢」來看,一方面中國的消費優勢,將依託於疫後內需市場的復蘇實現供需修復,如食品飲料、批零社服,另一方面中國的製造業優勢,將繼續享受全球份額的提升及產業鏈的創新升級,如風電零部件、光伏組件、智能汽車;主題投資關注能源安全和國企改革。



對於港股後續走勢,戴康指出,當前美國存量流動性極度充裕,美聯儲加息週期,基本面改善亦能驅動港股上行。中美經濟週期錯位,中期港股上行趨勢更為確定,待年底中國經濟增長預期回升和美聯儲收緊放緩均兌現,為港股趨勢上行提供積極催化劑。行業配置上關注「兼顧反轉與確定性」三條主線,一是具有確定性的高股息策略;二是趨勢反轉,如供需梗阻進一步疏通的地產,疫後修復的餐飲供應鏈、啤酒,國潮的黃金珠寶、體育、化妝品,以及政策反轉的平台經濟、創新藥等;三是追隨景氣,如具有中國製造優勢的新能源車等。



除主旨論壇和海外論壇外,廣發証券還精心籌畫了14場產業分論壇,交流內容覆蓋新能源產業鏈、半導體國產替代、消費復蘇與品牌崛起、消費醫療、大類資產配置等市場關心熱點,邀請約500家優質上市公司做閉門交流,共論產業發展趨勢和投資機遇,推動產業與資本之間的高效溝通,發掘未來投資機遇。





