重估中國優勢 廣發証券2022年資本論壇成功舉辦



香港, 2022年9月6日 - (亞太商訊) - 2022年8月30日至9月2日，由廣發証券（000776.SZ，1776.HK）主辦的「『重估中國優勢』——廣發証券2022年資本論壇暨上市公司閉門交流會」在杭州成功舉辦。各金融機構和上市公司代表、戰略客戶、高淨值客戶、產業專家、行業資深人士等到場參會，聚焦全球環境變化和疫情影響下的中國經濟形勢與市場格局，探尋中國改革發展新優勢。



（廣發証券副總經理張威致辭）

（李揚作主題演講）

（劉世錦作主題演講）

（余永定作主題演講）

（馬曉河作主題演講）

（周皓作主題演講）

（信強作主題演講）

（郭磊作主題演講）

（戴康作主題演講）

8月30日，中國社科院學部委員、國家金融與發展實驗室理事長李揚，全國政協經濟委員會副主任、國務院發展研究中心原副主任劉世錦，中國社科院學部委員、世界經濟與政治研究所研究員余永定，國家發改委宏觀經濟研究院原副院長馬曉河，原南方科技大學商學院院長、講席教授，原清華大學五道口金融學院副院長、紫光金融學講席教授周皓，復旦大學美國研究中心副主任、台灣研究中心創始主任信強，廣發証券首席經濟學家郭磊博士，廣發証券策略研究首席分析師戴康等嘉賓出席主旨論壇、海外論壇活動並作主題演講，與現場嘉賓共享價值機遇及精彩紛呈的思辨之光。廣發証券副總經理張威做開幕致辭。主旨論壇由廣發証券發展研究中心總經理、電子首席分析師許興軍主持。



百年未有變局 讀懂中國新優勢

進入21世紀以來，世界也進入了百年未有之大變局時代。與過去不同的是，這一次世界變革，中國已經從被動順勢，轉變為主要推動力量之一，呈現出新的發展格局和趨勢。



張威在開幕致辭中表示，本次論壇圍繞海內外宏觀政策、大類資產配置、雙碳週期&能源革命、全球變局下的半導體產業、疫後消費復蘇等重要話題，從三個方面重估中國優勢，挖掘新的投資機遇：一要重估中國經濟優勢，在全球經濟增長缺乏新引擎的背景下，對中國經濟高品質發展前景進行定價；二要重估中國產業優勢，乘勢中國產業升級浪潮，對經濟結構轉型的優勢賽道進行定價；三要重估中國企業優勢，掘金中國新時代發展機遇下的優勢企業，對資本市場優質上市公司定價。



李揚表示，國內經濟發展面臨的壓力依舊存在。未來宏觀調控仍需加大力度，財政政策應當走向前台，貨幣政策則要「為穩定經濟創造適宜的貨幣金融環境」。長期來看，仍然要堅持以改革開放為動力，致力於營造「讓國企敢幹、民企敢闖、外企敢投」的政策和制度環境，促進經濟實現真正的高質量發展。



劉世錦表示，投資方面除需關注基建以外，還有其他有關消費結構升級的服務業投資。從供給側來看，需要繼續激發結構性潛能，要關注「1+3+2」結構性潛能框架，即以都市圈城市群的發展為龍頭，補上基礎產業效率不高、中等收入群體規模不大、基礎研發能力不強這三大短板；以及通過數字經濟和綠色發展賦能。



全球環境複雜 發展需要新思路

今年以來，外部地緣政治風險和全球通脹壓力加大，內部疫情擾動導致局部經濟受影響，對國內發展帶來前所未有挑戰，也為改革發展提出新的要求。



余永定指出，2022年第三季度至2023年，美國和全球的經濟形勢不容樂觀。美國經濟增速大概率會持續走低，歐洲不能排除陷入滯漲的可能性，日本經濟不會有明顯變化，發展中國家經濟則可能加速分化。儘管外部環境惡化，中國經濟在很大程度上能夠隔離來自外部的不利衝擊。在當前形勢下，為了穩定增長，中國可以適度容忍杠杆率的提高，必要時要容忍一定程度的通脹。只要堅持「兩個循環、內循環為主」的戰略方針，堅持執行擴張性財政政策和貨幣政策，在國內外重重困難的包圍下，中國經濟依然能夠實現「突圍」並取得較好實績。



馬曉河認為，我國經濟面臨的壓力主要表現在兩個方面。一是在需求側，表現為兩降一升，即投資增長率不斷下降，消費增長嚴重收縮，甚至出現連續負增長；二是在供給側，表現為一穩兩放緩，即農業穩，夏糧豐收，農產品供給豐裕，但製造業和服務業增長率連續下滑，兩大產業出現了明顯負增長。其中，既有短期因素，由國內外重大事件導致的供給衝擊和需求衝擊，更重要的是我國的結構性矛盾。結構性矛盾體現在需求端，就是投資與消費長期失衡，消費引領經濟增長能力不足；在供給端，中低端製造業供給過剩，中高端製造業發展不足；在動力機制上，大規模複製創新難以支持經濟增長再邁新台階，但自主創新仍然不足。因此，改革與發展需要新的思路和對策。



周皓表示，美歐升息對中國的影響比較中性或者不是太大，對中國資本市場的影響不是很大。中國經濟現在的挑戰，是在下半年如何實現更快增長。在疫情壓力逐步緩和、防疫政策進一步精准化之後，中國經濟的毛細血管將得到改善，經濟增長出現反彈預期。



信強認為，美國不斷加劇的對華戰略打壓和圍堵，與新冠疫情的蔓延以及俄烏衝突延續相疊加，不僅為全球戰略格局的演變注入了巨大的不確定性，而且對中國的外交戰略和安全環境產生了重要影響。隨著美國對華戰略定位、戰略目標、戰略思維和戰略手段的變化，未來隨著中美戰略的博弈也將持續展開，進而對中美關係未來的發展和演變產生重大影響。



修復預期 市場或迎新增長

今年以來，面對複雜嚴峻的國際環境、多點散發的國內疫情，資本市場呈現震盪格局。



周皓強調，中國是個大的內生性經濟，疫情對經濟的影響進一步減小之後，政府再做出正確的預期引導，市場主體的信心將得到極大的提振，其融資需求疲軟的狀況也將得到改善。



郭磊博士在題為「陽關三疊：三個時間維度看當前宏觀面」的主題演講中指出，7月經濟放緩導致宏觀面預期被打破，8月高頻數據已基本企穩，本輪經濟放緩帶給股債兩端的影響可能已大致反映完畢，9月隨疫情、氣溫等因素高點過去，以及政策繼續升溫，宏觀預期預計會有所修復。疫情防控常態化期間消費的天花板效應決定GDP的上限。短期增長的天花板效應和政策的偏寬來「資產荒」邏輯。邏輯上未來有三種可能打破目前狀態，一是海外衰退；二是消費上限打開；三是地產形成對沖。三條線索目前尚未有端倪出現。往中期看，GDP增長目標下，投資率重新打平將是一個關鍵線索。從2035年GDP翻番目標倒推，則GDP年均複合增長率要在4.7%左右，其中第一個五年需要在5%以上，對應固定資產投資要在5%左右，這需要基建的現代化基礎設施體系、地產的新發展模式、製造業的產業基礎高級化等框架的搭建。從長期看，名義增長是股債定價的定價錨。無論是股票還是債券，其長期中樞都呈現出符合名義GDP定價的有效性。



戴康表示，全球大類資產三季度演繹「緊縮+衰退」共振，四季度「衰退交易」將逐漸佔據主導，大類資產或呈現美債利率高位運行後下行，大宗商品震盪分化，美股受盈利拖累下行。A股大勢研判演繹「此消彼長，水到渠成」。此消（美國衰退），彼長（中國復蘇），大概率演繹「美國衰退得快+中國復蘇得慢」，貼現率驅動A股震盪上行，成長占優。今年小盤占優具備走出中等級別行情的潛質，不過隨著相對估值修復至均值、信用利差歷史低位之後，應留意地產基建信用預期變化帶來的短期切換。



戴康建議行業配置佈局「資產重估，中國優勢」。從「資產重估」來看，一方面壓制性政策轉向邊際寬鬆的地產鏈將迎來重估，如地產、消費建材和家電等，另一方面「供需缺口」支撐的資源品迎來估值體系重塑，如煤炭、有色小金屬等。從「中國優勢」來看，一方面中國的消費優勢，將依託於疫後內需市場的復蘇實現供需修復，如食品飲料、批零社服，另一方面中國的製造業優勢，將繼續享受全球份額的提升及產業鏈的創新升級，如風電零部件、光伏組件、智能汽車；主題投資關注能源安全和國企改革。



對於港股後續走勢，戴康指出，當前美國存量流動性極度充裕，美聯儲加息週期，基本面改善亦能驅動港股上行。中美經濟週期錯位，中期港股上行趨勢更為確定，待年底中國經濟增長預期回升和美聯儲收緊放緩均兌現，為港股趨勢上行提供積極催化劑。行業配置上關注「兼顧反轉與確定性」三條主線，一是具有確定性的高股息策略；二是趨勢反轉，如供需梗阻進一步疏通的地產，疫後修復的餐飲供應鏈、啤酒，國潮的黃金珠寶、體育、化妝品，以及政策反轉的平台經濟、創新藥等；三是追隨景氣，如具有中國製造優勢的新能源車等。



除主旨論壇和海外論壇外，廣發証券還精心籌畫了14場產業分論壇，交流內容覆蓋新能源產業鏈、半導體國產替代、消費復蘇與品牌崛起、消費醫療、大類資產配置等市場關心熱點，邀請約500家優質上市公司做閉門交流，共論產業發展趨勢和投資機遇，推動產業與資本之間的高效溝通，發掘未來投資機遇。





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