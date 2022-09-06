Tuesday, 6 September 2022, 14:00 HKT/SGT Share:

來源 Avance Clinical Avance Clinical 宣布收購北美 CRO擴大生物技術的後期服務

澳大利亞悉尼, 2022年9月6日 - (亞太商訊) - 澳大利亞生物技術 CRO 公司 Avance Clinical 已通過收購 CRO 合作夥伴公司 C3 Research Associates 擴展到北美，以使生物技術客戶能夠從早期研究到後期研究的無縫旅程。 Avance Clinical 的全球擴張計劃得到了私募股權集團 Riverside Company 的支持。



觀看視頻 https://www.avancecro.com/avance-clinical-north-america-operations/



Avance Clinical 是澳大利亞和新西蘭最大和最成熟的全方位服務 CRO，在 FDA 和所有其他主要監管機構的數據接受方面有著良好的記錄。



Avance Clinical 澳大利亞、新西蘭和北美的聯合運營為生物技術公司提供了獨特的 GlobalReady 藥物開發模式。



Avance Clinical 的首席執行官 Yvonne Lungershausen 說：“近年來，Avance Clinical 一直與 C3 Research Associates 合作，他們有著相似的文化，並專注於客戶服務和臨床卓越。這種牢固的關係使 C3 Research Associates 成為 Avance Clinical 向北美擴張計劃的自然收購選擇。盡職調查過程耗時 6 個多月，我們很高興現在歡迎我們的美國團隊為我們的客戶提供 GlobalReady 模型。



此次收購使我們在澳大利亞和新西蘭進行早期研究的生物技術客戶可以無縫進入美國，繼續他們的臨床開發計劃，保留相同的高質量 CRO，從而減少時間和成本，並提供 FDA 接受的高質量數據。這種 GlobalReady 模型旨在擴大生物技術公司的投資，使他們能夠以更少的支出實現更大的臨床開發里程碑，所有這些都以 FDA 接受的數據為保證。



此外，在澳大利亞，43.5% 的臨床支出回扣極具吸引力，為我們的客戶提供了利用我們北美運營專業知識和團隊的機會，同時保持在澳大利亞的服務以最大限度地發揮回扣潛力。



我們經常指出，目前有超過 280 項全球 III 期試驗在澳大利亞進行了 I 期研究，這再次證明了澳大利亞數據在 FDA 和其他主要監管機構中的可接受性。



我們將對我們的美國業務進行重大投資，包括將團隊擴大到 120 多人，並利用他們在廣泛的治療領域（特別是腫瘤學）的深厚行業經驗。



客戶可以放心，世界一流的最佳實踐技術、系統和流程將被整合到所有地區。 ”



這種無縫的 GlobalReady 之旅旨在取得成功，生物技術公司可以：

- 利用澳大利亞早期臨床試驗環境（沒有IND 和 43.5% 的退稅）

- 為後期過渡或擴展到北美 - 無需更改 CRO（保留研究知識和流程/團隊）

- 在兩個地區無縫實施全球劑量遞增和劑量擴展試驗

- 利用顯著的速度和成本優勢

- 確保數據質量——可轉移且易於被 FDA 和其他監管機構接受



Avance Clinical 團隊提供卓越的研究批准和成功率，這可歸功於其深厚的科學專業知識、先進的數據技術、對澳大利亞、新西蘭和北美監管環境的了解，以及與網站和 KOL 的廣泛關係。



同時，Avance Clinical也是一家被澳大利亞基因科技監管辦公室（OGTR）認證的基因科技CRO，這使其有資格進行疫苗以及基因修飾生物體相關的臨床研究。



我們有著非常高的回頭業務率，這足以證明我們的技術以及以客戶為本的臨床專家可以在快節奏和強競爭的環境中脫穎而出，滿足我們客戶的需求。



Avance Clinical在過去兩年連續被Frost & Sullivan評為“CRO最佳實踐獎 ”。



了解澳大利亞臨床試驗優勢: https://www.avancecro.com/the-australian-advantage/

在這裡與北美領導團隊會面: https://www.avancecro.com/avance-clinical-north-america-operations/

了解更多Avance Clinical執行臨床試驗的優勢: https://www.avancecro.com/contact-us/



關於Avance Clinical



Avance Clinical是澳大利亞和新西蘭地區最大的一站式CRO公司。我們為客戶提供高質量的臨床研究服務以及符合國際標準的臨床研究數據。我們的客戶主要是處於早期研發階段的生物科技公司，他們需要快捷靈活的臨床研究服務。



Frost & Sullivan獎

Avance Clinical作為一家具有24年曆史的CRO公司在過去兩年連續被評為Frost & Sullivan亞太地區市場領袖 。



臨床前到臨床一期和二期

Avance Clinical經驗豐富的ClinicReady團隊可提供精準的臨床前服務。澳大利亞政府的研發稅務補助政策，讓我們可以更經濟，精準並靈活的幫助客戶完成臨床一期和二期的項目。客戶有機會享受43.5%的政府現金補助，同時快速的監管審批政策使其能更早更快的開展臨床研究。

我們的解決方案以及客戶為本，靈活多變，經手的臨床研究覆蓋超過110個適應症。我們的數據質量被國際監管機構廣泛認可，包括美國FDA以及歐洲EMA。



技術

我們使用的系統多元化並且功能豐富，有最高效的以及客戶所信任的執行力。 Medidata、Oracle、IBM Watson和Medrio都是我們的系統長期供應商。



媒體聯繫方式：

Avance Clinical

Chris Thompson

media@avancecro.com



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