Thursday, 1 September 2022, 19:45 HKT/SGT Share: 科創助聯控(3396)中期業績穩中有進

香港, 2022年9月1日 - (亞太商訊) - 據阿思達克財經網報道,8月業績期已近尾聲,昨日超200間上市公司中期放榜。由於上半年資本市場受疫情及宏觀形勢等多方不確定因素影響,多數上市公司業績承壓,如此市況下,聯想控股股份有限公司(3396.HK)發佈中期成績單,上半年收入升4%達人民幣2,377億元,歸母淨利錄得21億元較去年同期有所下降,公司解釋話係由於資本市場波動影響所致,但從其業績公告不難看出,聯控基本盤穩健,產業運營板塊逆勢增長,且近年來持續加大科創領域投入及佈局,相信會為企業的長期發展積蓄動能,值得關注其後續成長。



多年來,聯想控股深耕科創領域,也與內地政府倡導的「堅持把科技創新擺在國家發展全局的核心位置,全面謀劃科技創新工作」不謀而合。據業績公告顯示,公司體系內研發費用同比增長兩成四至72億元,合計擁有專利超2萬項,這樣的成績使得聯想控股在各項專利評選中均列於中國企業前列。



聯想集團早前提出的研發投入翻番計劃一直在穩步落實之中,上半年同比增長23%,而研發人員數量也得到了近三成的同比增長。在EVA光伏料領域率先實現進口替代的聯泓新科,也一如既往地堅持創新驅動,持續聚焦新材料領域,報告期內完成9個新產品/新工藝實驗室研發、15個新產品生產工藝配方、5個新產品產業化。



與此同時,聯想控股在科創領域的投資佈局也在不斷加強並持續收穫成果,截至8月中,有12家被投成功IPO,公司強調其中多為科技企業。昨日,內地工業和信息化部舉行「新時代工業和信息化發展」系列新聞發布會第三場,以「支持中小企業創新發展,培育更多專精特新企業」為主題,而在最新公佈的第四批國家級專精特新企業名單中,聯想控股體系內被投有近50家入選,像被市場所熟知的諾亦騰、華控清交、天儀研究院、匯成股份等均在其列。依此計算,在所有已公佈的國家級專精特新企業名錄中,聯控體系被投已有近百家上榜,領先同業。



總體而言,在2022年上半年市場波動的情況下,公司依然能夠有穩健表現,顯示出聯想控股「產業運營,科技創新」的戰略正在穩步深化與落地,未來發展潛力值得關注,目前公司8.94元,較52週最高17.65元仍有巨大空間,建議趁低吸入,可中長線持有。





