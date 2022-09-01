科創助聯控(3396)中期業績穩中有進

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|Thursday, 1 September 2022, 19:45 HKT/SGT
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香港, 2022年9月1日 - (亞太商訊) - 據阿思達克財經網報道，8月業績期已近尾聲，昨日超200間上市公司中期放榜。由於上半年資本市場受疫情及宏觀形勢等多方不確定因素影響，多數上市公司業績承壓，如此市況下，聯想控股股份有限公司（3396.HK）發佈中期成績單，上半年收入升4%達人民幣2,377億元，歸母淨利錄得21億元較去年同期有所下降，公司解釋話係由於資本市場波動影響所致，但從其業績公告不難看出，聯控基本盤穩健，產業運營板塊逆勢增長，且近年來持續加大科創領域投入及佈局，相信會為企業的長期發展積蓄動能，值得關注其後續成長。
多年來，聯想控股深耕科創領域，也與內地政府倡導的「堅持把科技創新擺在國家發展全局的核心位置，全面謀劃科技創新工作」不謀而合。據業績公告顯示，公司體系內研發費用同比增長兩成四至72億元，合計擁有專利超2萬項，這樣的成績使得聯想控股在各項專利評選中均列於中國企業前列。
聯想集團早前提出的研發投入翻番計劃一直在穩步落實之中，上半年同比增長23%，而研發人員數量也得到了近三成的同比增長。在EVA光伏料領域率先實現進口替代的聯泓新科，也一如既往地堅持創新驅動，持續聚焦新材料領域，報告期內完成9個新產品/新工藝實驗室研發、15個新產品生產工藝配方、5個新產品產業化。
與此同時，聯想控股在科創領域的投資佈局也在不斷加強並持續收穫成果，截至8月中，有12家被投成功IPO，公司強調其中多為科技企業。昨日，內地工業和信息化部舉行「新時代工業和信息化發展」系列新聞發布會第三場，以「支持中小企業創新發展，培育更多專精特新企業」為主題，而在最新公佈的第四批國家級專精特新企業名單中，聯想控股體系內被投有近50家入選，像被市場所熟知的諾亦騰、華控清交、天儀研究院、匯成股份等均在其列。依此計算，在所有已公佈的國家級專精特新企業名錄中，聯控體系被投已有近百家上榜，領先同業。
總體而言，在2022年上半年市場波動的情況下，公司依然能夠有穩健表現，顯示出聯想控股「產業運營，科技創新」的戰略正在穩步深化與落地，未來發展潛力值得關注，目前公司8.94元，較52週最高17.65元仍有巨大空間，建議趁低吸入，可中長線持有。
話題 Press release summary
部門 金融, 业务
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