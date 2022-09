Thursday, 1 September 2022, 14:22 HKT/SGT Share: 百奧賽圖今日上市:專注新藥技術創新 「千鼠萬抗」發展潛力巨大

香港, 2022年9月1日 - (亞太商訊) - 基於快速跟進(Fast-follow)策略,眾多國內藥企追隨跨國藥企的步伐,開展模仿式創新,導致市場產生諸多同質化創新產品,嚴重制約了創新藥行業的可持續發展。為了改變這一現狀,2021年中國國家藥監局藥審中心發佈關於《以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床研發指導原則》,鼓勵生物藥企從源頭進行創新。此外,帶量採購、地方醫保集采對傳統仿製藥也帶來巨大壓力,促使藥企向創新研發方向轉型升級。



其中,以原創新藥研發為導向的百奧賽圖,逐步建立了独特的新藥研發體系,實現了從单纯的CRO服務創收公司向具备原创底层技术的Biotech公司的成功升级,並在9月1日,正式登陸港交所,股份代號:02315.HK,獲得資本市場的高度認可。



原创技术加持 「千鼠萬抗」計劃助力中長期發展



如今,百奧賽圖建立了以自主的基因編輯技術為核心,基於全人抗体小鼠RenMice平台整合高效的抗體發現平台,擁有全人單抗、雙抗、雙抗ADC等新藥研發體系,形成了涵蓋早期靶點認證及抗體生成到臨床開發的全鏈條生成能力,致力於發現、開發及商業化生產首創/或同類最佳抗體療法。目前,該公司建立了由24个已对外转让/合作开发的抗体药物管线,以及12个具備同類首創/同類最佳潛力的自主开发抗體藥物資產所組成的產品管線。



值得一提的是,通過將專有基因編輯技術、完善的動物平台及高通量體內發現實力相結合,百奧賽圖發起了全球首個大規模體內抗體發現篩選計畫「千鼠萬抗」,採用循證體內藥效篩選方法,同時生成及篩選針對人類基本的1000+個潛在可成藥靶點,在RenMice上進行逐一敲除。百奧賽圖計劃在3-5年內完成PCC高通量篩選,找到有成藥潛力的創新靶點,從而有望高效篩選出大批高成功率的抗體候選藥物。



圍繞「千鼠萬抗」計劃以及RenMice平台,百奧賽圖已與德国默克、榮昌生物、华润生物、寶船生物和日本Libero Thera等海內外知名生物科技或醫藥研發企業達成24个药物分子的開發/授权合作,為其帶來持續可觀的經濟回報。



此外,百奧賽圖計劃繼續增加新藥物開發,持續探索單克隆抗體、雙特異性抗體和ADC療法,專注腫瘤學和自身免疫性疾病治療,從研發為主的生物技術公司轉型為全面整合的生物製藥公司。



創收能力強勁 發展前景備受專業投資者認可

百奧賽圖的營收亦十分出眾。公司通過基因編輯服務、臨床前藥理藥效評價、模式動物銷售以及抗體開發,已經實現了收入的快速增長。2020年、2021年以及2022年前4個月,公司收入分別為2.54億元、3.55億元以及1.17億元,同比分別增長39.84%以及67.04%。盈利能力方面,2020年以及2021年間,公司毛利率分別為65.9%以及69.8%,2022年前4個月,公司主營業務毛利率高達約70%。強勁的營收能力將為公司後續研發提供持續的資金支持,推動公司持續前進。



以基因編輯技術及創新小鼠模型為驅動進行新藥研發的差異化佈局以及多維驅動展現的高成長性,使得百奧賽圖成為港股市場不可多得的稀缺標的,並獲得了眾多投資機構的認可。



本次IPO期間,公司吸引了包括榮昌生物、三金國際、維科控股等多家基石投資者參與認購。而在IPO之前,公司就已經獲得多輪融資,並獲得包括國投創業、招銀國際、中國人壽、百奧維達、清池資本、奧博資本等中國以及全球頂級基金的支持,進一步證明了百奧賽圖的發展潛能。



對於創新藥市場發展來說,真正具備源头創新研發能力的創新藥企才是引領行業發展的終極核心。縱觀中外生物醫藥公司,能成長為全球巨頭的基本都是專注於原藥創新研發並取得成功的企業,並得到市場的長期認可。百奧賽圖專注於創新藥研發,在RenMice平台和千鼠萬抗計劃支持下,未來成長確定性極高。





話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Aug 19, 2022, 11:40 HKT/SGT 港股稀缺標的百奧賽圖今日開啟招股 Aug 11, 2022, 17:00 HKT/SGT 打造全球新藥發源地 百奧賽圖衝刺基因編輯第一股