啓明醫療公佈2022年中期業績

香港, 2022年9月1日 - (亞太商訊) - 中國領先的結構性心臟病整體解決方案供應商 -- 杭州啓明醫療器械股份有限公司(2500.HK) 公佈截至2022年中期業績。



在疫情反復的大環境下,啟明醫療堅定推行國際化戰略,在註冊上市和國際化銷售等方面實現多個“0”的突破。同時,在中國本土市場提質增效,將利潤化作為商業運營的核心目標,市場銷售表現穩健。回顧期內,集團實現銷售收入人民幣2.1億元,環比增長18.9%。毛利為人民幣1.64億元,環比增長20.5%,毛利率為78.2%。值得一提的是,今年在歐洲註冊上市的首個國產經導管肺動脈瓣置換(TPVR)系統VenusP-Valve,銷售僅2個月,即完成人民幣900萬元的銷售收入,體現出海外商業的巨大潛力。



2022年是啟明醫療國際化深化的關鍵一年,公司自主研發的創新TPVR系統VenusP-Valve在歐盟的獲批上市,實現國產瓣膜在歐洲市場上市“0”的突破。同時,VenusP-Valve也在中國開啟了採用歐洲臨床資料註冊上市的先河,為後續產品採用境外資料在中國申報,以及開展國際多中心研究奠定了基礎。VenusP-Valve在歐洲的獲批上市還促成該產品在美國的人道主義使用,成為首個在美國臨床使用的國產肺動脈瓣產品。目前,VenusP-Valve已召開美國臨床研究者會議,積極推進該產品在美國和日本的多中心臨床研究。



今年1月,公司通過對創新器械公司Cardiovalve的併購整合,完成了在結構性心臟病領域最具創新潛力的二尖瓣/三尖瓣疾病介入療法的佈局。Cardiovalve是美國FDA批准的唯一一款可同時用於二尖瓣反流與三尖瓣反流的治療器械,用於三尖瓣反流已在美國獲得“突破性認證”資格。完成收購後,Cardiovalve在過去6個月內,在歐美完成了10多例患者的入組,手術均取得成功,患者恢復良好。該產品將於今年內在中國開展臨床研究,並在美、歐等地共同推進全球多中心臨床研究,為實現全球上市奠定扎實基礎,以期為全球患者帶來創新解決方案。



此外,公司還有多款全球創新產品處於臨床階段中,包括用於治療肥厚型心肌病的Liwen RF™射頻消融系統,用於治療主動脈瓣狹窄的新一代TAVR產品Venus-PowerX和Venus-Vitae,用於治療頑固性高血壓的腎動脈交感神經消融系統等。公司將繼續推進上述產品在中國及歐美發達國家的臨床研究。值得一提的是,Liwen RF™射頻消融系統於近日剛獲准進入創新醫療器械特別審查程式,將加速該產品在中國的上市進程。



反觀國內,今年上半年疫情影響仍有反復,對中國創新器械的放量造成持續的負面影響。在這種環境下,啟明醫療堅持以追求經營利潤為目標,尋求高品質增長,保證核心中高端醫院份額,確保毛利率的穩定。今年上半年,國內銷售錄得1.96億元,環比增長14.1%,主要來自中國首款獲批上市的第一代及第二代TAVR產品VenusA-Valve及VenusA-Plus的銷售貢獻,其中VenusA-Plus占比約為60%。



2022年上半年,VenusA系列產品累計終端植入量約1,800台,啟明醫療以約63%的市場份額領跑行業。截至目前,VenusA系列產品總植入超過10,000例,公司成為國內首家TAVR產品植入破萬的企業,銷售覆蓋全國超370家醫院和診療中心,VenusA系列產品的市場先發優勢也使其積累了豐富的臨床隨訪資料,器械的安全性、有效性得到充分驗證。VenusA-Valve是目前中國唯一具有七年以上長期安全性資料的TAVR產品。



展望下半年,公司將聚焦國際化、利潤化兩大目標,從國際市場來看,深化國際商業化能力,持續擴大海外收入占比,以此提升海外市場影響力;國內市場方面,公司將不斷優化銷售效率,提升中高等級醫院單院產出,並通過降低生產成本和費用提升利潤率水準。



啓明醫療創始人、執行董事兼總經理訾振軍表示:「縱觀全球,後疫情時代對企業的生存構成重大威脅,在當前這個資本謹慎、貿易環境惡劣、東西方惡性競爭的寒冬裡,活下去是企業的第一要務。啟明醫療堅持國際化、利潤化兩大核心目標,只有夯實企業生存之本,才能邁向國際新征程。我們將提質增效,以強化自身造血能力為導向,唯此才能克服內卷,尋求國際化突破,度過寒冬,用生存確保未來的發展。」





