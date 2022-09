國美零售2022年上半年綜合毛利率大幅提升至19.8% 經營現金流顯著正向提升

香港, 2022年9月1日 - (亞太商訊) - 國美零售控股有限公司(香港聯合交易所代號:493.HK,「國美」 或「公司」,及其子公司,統稱「集團」),今天公佈其截至2022年06月30日止六個月(「報告期」)未經審計之中期業績。



綜合毛利率和經營現金流顯著提升,全零售生態共用平台搭建完成

2022年上半年,國美繼續推動「家‧生活」戰略深化落實,堅持以平台思維,用戶思維和科技思維作為指導思想,完成了線上平台、線下平台、供應鏈平台、物流平台、大數據&雲平台及共享共建平台等六位一體的「全零售生態共享平台」的建設,全面推進網格化模式「家生活 家服務」, 並持續以娛樂化營銷、低價、服務與科技為核心策略,致力滿足家庭用戶生活全方位的消費與服務需求。



上半年,全國疫情發展多次反覆,多地區實施了不同程度的疫情封鎖管控措施,經濟復甦動能放緩,線下實體受到明顯影響。線上購物因防疫管控政策導致物流受阻,亦受到了疫情以來最嚴重的衝擊。但隨著國家刺激政策逐步出台,如6月對汽車消費的刺激、7月底商務部等13個部門發佈《關於促進綠色智慧家電消費的若干措施》,全面推動綠色家電消費升級等,將大大有利於公司 業務恢復和明顯增長。2022年上半年,集團錄得銷售收入約為人民幣12,109百萬元;綜合毛利率約為19.81%,比去年同期大幅增長5.56個百分點;經營費用約為人民幣4,839百萬元,對比去年同期減少3.10%;母公司擁有者應佔虧損約為人民幣2,966百萬元。報告期內,經營現金流較去年同期明顯改善,實現正向流入55百萬。



垂類新模式聚焦主業,下半年輕裝上陣

家用電器領域是國美零售的傳統強項,未來國美將戰略中心重心聚焦主營業務,以垂類新模式集 中發力。公司將專注於家用電器及消費電子產品零售,憑藉著公司在零售領域多年積累的深厚經 驗,依託遍佈全國、數量眾多的線下店鋪,以及公司原有的供應鏈、售後點等基礎設施,形成以 展(線下精品體驗)、銷(線上線下全渠道自營+共享型供應鏈)、家庭電子類產品一體化解決 方案、泛家電延伸產品及增值服務(送裝、售後、延保、付費會員經營等)等五類主要盈利模式, 其中展銷分離模式新增線下體驗收費,將大有利於公司收入結構優化。轉型的作用在上半年已經 有所顯現,實現綜合毛利24.0億元,綜合毛利率為19.8%,同比大幅提升5.5個百分點。



通過關撤低效門店、拓展加盟門店,全面優化全國門店網絡佈局,為下半年成本減負輕裝。在保持門店範圍覆蓋的基礎上,門店精簡370家,未來將計劃關撤30%-35%低效自營店;對於非關聯或虧損業務,公司將采取予以剝離、出售或停止發展的措施,逐步減少對費用較大業務的投入;第二季度進行人員結構優化,提升人員素質和專業水平,有效管控薪酬成本。



線下店面優化升級,新模式助力恢復市場優勢地位

公司將通過加強科技賦能,打造O2O電器及消費電子產品零售全場景、全渠道提供商,全面提升門店經營質量。在保留700家優質高效自營店的同時,計劃新增100家優越城市展館,全面優化網格佈局,提升現有坪效;憑藉國美優質的管理模式和供應鏈輸出,快速拓展網絡,以網格化覆蓋至全國一至六線城市,快速恢復原有市場優勢。



此外,7月以來,在重慶、武漢等城市門店已開始實施新模式運營。新模式店將推行展銷分離模式, 滿足消費者更强的產品現實體驗需求。新模式門店聚焦功能、品類、場景、人效四個維度,向顧客 提供更完善的服務體驗。在功能上大店小店側重區分,產品分類進一步細化;品類方面聚焦高端產 品和線下場景剛需,為消費者提供更直觀產品體驗;場景維度方面,系統規劃門店動線,針對特定 產品采用更多互動演示;通過單品牌多維度復用提升,進一步提升效率,改進銷售模式,將有助於 大幅提高門店人效。預計新模式推行運營门店的坪效和人效能提升40%以上。



全面升級供應鏈模型,賦加優質商品能力

為提升優質商品的選擇能力和銷售能力,供應鏈模型升級是不可或缺的一環。在自採及包銷定制模 型方面,在傳統供應鏈基礎上,進一步提升包銷定制比例,實現商品差異化,增強供應鏈盈利能力; 進一步深化與供應商的合作,實施差異化戰略和更精確的品牌定位;加強與頭部品牌深度合作,擴 展腰部品牌建設,賦加優質商品的選擇能力和銷售能力,提升庫存周轉,有利推進後續經營發展。



優化資產結構,推動企業架構變革和管理升級

為增加國美零售持有的有形資產金額,公司以大幅度優惠的價格收購國美商都和湘江玖號這兩處物業產權,將建成線下城市購物和體驗中心。收購將大幅度優化公司資產充足率,提升金融機構對公司的業務支持信心,有利於公司未來的再融資,提升核心競爭力。



此外,為了進一步專業化地做好售前售中售後全服務閉環及增值服務的盈利能力,公司計劃以大幅優惠價格收購大股東持有的安迅物流控制權。安迅物流在大件倉配等方面有著競爭優勢,是市場上稀缺的優勢資產。安迅物流第三方業務佔比達48%以上,盈利能力良好,現金流穩健;預計未來五年收入將保持平均20%-40%的增速,淨利潤保持40%以上的增速,收購後將成為公司新的利潤增長點。



强化科技賦能與戰略合作 積極承擔社會責任

2022年上半年,國美分別和華為、騰訊和阿里雲達成戰略合作,重點在數字化和大數據/雲等領域進行深度科技化賦能。公司與華為合作以零售數字化升級為主,與騰訊合作則涵蓋大數據/雲、互聯網技術、廣告營銷、智能門店等方面,與阿里雲將在零售業務供應鏈、行銷、運營等方面展開合作,通過與國内頂尖互聯網企業達成戰略性合作,整合各類夥伴的資源和能力,科技賦能到實際業務操作中,加速實現公司全國約4000家實體門店數字化智能化轉型,助力國美整體規模的提升,從而進一步帶來低成本流量和精準營銷能力,全面升級消費者服務體驗。



報告期内,受到疫情影響,面臨的外部不確定性是多方面的,儘管如此,國美一直全力承擔社會責任,以線上真快樂APP為前端觸手,線下約4000家實體門店為運營軸承,網格化運營管理,發揮骨幹企業作用。對公司内部,落實執行疫情防控政策,努力保護身在776個城市超5萬多員工;對外部社會,國美在疫情期間全力穩定社會供應,在全國各地門店、線上平台全管道做好保供保價工作,確保健康類民生類商品不漲價,調集緊缺物資馳援危重疫區,為疫情期間保供應、促消費做出表率。



展望未來,國美零售管理層表示:「未來,公司高效運用全零售生態共享平台,將垂類聚焦核心主業,提升運營效率作為下一階段的主要戰略目標,並通過重組業務板塊、優化資產結構等方式,以應對疫情等市場不利因素的影響,迅速實現上市公司盈利能力的提升;以科技化手段來助力企業數字化轉型,全面升級消費者服務體驗;推動戰略聚焦,在現有發展過程中,將快速實現公司經營要素化,持續提高經營效率和盈利能力;同時加強與外部的戰略合作夥伴的互動,開展更緊密更深入地合作,在商品、服務、流量與技術上持續相互賦能,預計在2023年實現較好盈利,2024年達到歷史最好水平,2025年明顯超越歷史最好水平。」



關於國美零售控股有限公司

國美零售控股有限公司於2004年7月在香港聯交所上市(股份代號:493)。國美集團1987年於中國成立,是中國領先的科技型、體驗型、娛樂態、社交化的家生活科技零售服務商。在「家‧生活」戰略指引下,國美零售將加強科技賦能,專注聚焦家用電器及消費電子產品零售作為公司主營業務,形成以展(線下精品體驗)、銷(線上線下全渠道自營+共享型供應鏈)、家庭電子類產品一體化解決方案、泛家電延伸產品及增值服務(送裝、售後、延保、付費會員經營等)等五類主要盈利模式。更多詳情請流覽公司網站:www.gome.com.hk





話題 Press release summary



部門 消费者

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network