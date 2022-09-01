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來源 VC Holdings Limited 滙盈控股公佈2022年中期業績 探索中國內地數碼資產市場之新商機 深化與業務夥伴的合作

香港, 2022年8月31日 - (亞太商訊) - 香港完善及一站式的金融服務機構滙盈控股有限公司（「滙盈控股」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：0821.HK）欣然公佈截至2022年6月30日止六個月（「報告期內」）之未經審計的中期業績。集團於報告期內追求業務多元化機遇，致力推進數碼資產業務，並取得良好進展。



於報告期內，2019冠狀病毒病（「COVID-19」或「疫情」）反覆，加上通脹持續走高以及俄羅斯與烏克蘭兩國衝突不止，對全球經濟帶來前所未有的挑戰，增加全球與香港金融市場之不確定性。集團持續經營業務綜合收益按年減少約6.0%至約3,570萬港元。由於按公平值列賬及在損益賬處理之財務資產錄得已變現及未變現虧損淨額，以及應收賬款及其他應收款項減值虧損有所增加，股東應佔綜合虧損約為6,180萬港元（2021年上半年：股東應佔綜合溢利為1.011億港元）。來自持續及已終止經營經營業務的每股基本虧損為 2.97港仙 （2021年上半年：來自持續及已終止經營經營業務的每股基本盈利為5.93港仙）。



滙盈控股有限公司主席兼執行董事符耀文先生表示:「滙盈控股一直致力提供優質的金融服務及產品，以滿足大中華區客戶在投資及財富管理方面之不同需要。2022年上半年，在疫情之持續影響下，全球經濟繼續受困於持續下行風險中，包括地緣政治緊張局勢升溫、金融動盪加劇及通脹急升，均阻礙經濟增長。集團收益下降主要是由於來自經紀佣金收入減少，此與經濟環境惡化及市場整體交易量萎縮之情況大致相符。」



業務回顧

金融服務業務

於報告期內，金融服務業務依然是集團的核心業務，並貢獻集團總收益之約98%。在經濟交易量總體下降的情況下，此業務分部的收益同比下降7%。報告期內，集團繼續透過滙盈證券有限公司和滙盈期貨有限公司提供本地及海外證券交易、衍生工具及其他結構性產品買賣、配售及包銷、保證金融資服務，以及透過滙盈財務有限公司提供放債服務。此外，集團透過滙盈融資有限公司（「滙盈融資」）及滙盈秘書服務有限公司，集團亦提供企業融資顧問服務，包括併購諮詢及公司秘書服務。於報告期內，滙盈融資獲香港多間上市公司委聘擔任企業活動之財務顧問。



自營買賣業務

在COVID-19變種病毒威脅重臨及俄烏戰爭帶來之雙重打擊下，全球資本市場明顯放緩，主要受通脹高企及息口攀升所影響，而本地股票市場亦大幅動盪。集團持有香港上市之股本證券（列為持作買賣財務資產）約414.9百萬港元，市值較2021年12月31日相比下降 2.0%，與整體市場情況一致。即使面對此等挑戰，集團仍然繼續關注其投資對象之基本面，並將繼續積極追求長遠資本收益。



數碼資產銷售及推廣業務

為進一步拓展新業務，滙盈控股繼續推進各方面之擴張，積極打進與互聯網密不可分之Z世代市場。集團招聘了一支經驗豐富的銷售和行銷人才團隊，拓寬銷售渠道，以期加快業務發展。此外，集團亦與上海百家合等多家龍頭企業達成戰略合作協議，以在互聯網領域開展深入合作，共同開展在中國主機遊戲市場、擴展國產遊戲海外市場、數碼營銷等多個領域之綜合市場開發。



報告期內，集團加深與騰訊公司之合作，並成為騰訊公司少數可於中國多個省份經銷騰訊Q幣之經銷商之一。同時，集團已開展與經銷微軟產品之香港經銷商合作，銷售Xbox相關虛擬資產。集團亦開始與迅雷公司（納斯達克股票代號：XNET）合作，銷售非同質化代幣（NFT）。於報告期內，集團錄得商品交易總額約約1.2億港元，來自向客戶出售數碼資產之金額總和。



展望

宏觀經濟前景不明朗或會影響金融穩定，股市或更加動盪。值得樂觀的是，社交距離措施正逐步放寬，加上香港本地疫情漸趨穩定，將有助促進經濟活動。鑑於香港上市公司之集資活動有望逐步恢復，集團對配售及包銷服務之前景保持謹慎樂觀。集團尋求擴大其金融服務業務之規模，並抓緊機遇繼續於市場上尋找合適的收購及投資對象。



集團擬通過數碼資產市場推廣、知識產權（IP）合作及行銷合作等，加快相關業務之發展。為進一步鞏固其佈局，並推動以數碼資產為代表之互聯網業務與其他業務板塊之間的協同效應，集團已分配更多資源來進一步發展數碼資產之銷售及推廣，以拓展銷售渠道。集團將繼續探討虛擬資產及NFT之銷售潛力，並就此方面與潛在業務夥伴進行溝通。



符先生總結﹕「鑑於數碼資產市場之巨大潛力，我們充分利用戰略夥伴關係及與盟友包括上海百家合及深圳倚雲信息保持深度業務合作之優勢，不斷探索中國內地數碼資產市場之新商機。我們將投放更多資源以勾劃出數碼資產分部之發展藍圖。我們相信，該分部將於往後幾年內成為推動集團收益之新引擎，有助提升集團盈利能力，為所有持份者創造最大價值。」



有關滙盈控股有限公司

滙盈控股有限公司（股份代號：0821.HK）於2001年在香港聯合交易所有限公司創業板上市，並於2008年成功由創業板轉至主機板，為大中華地區頂尖的金融服務集團，主要從事提供優質的金融服務及產品，專業領域涵蓋(i)提供金融服務，包括證券、期權經紀及交易業務、融資服務、企業融資及其他顧問服務、資產管理及保險經紀業務；(ii)自營買賣業務；及(iii) 數碼資產銷售及推廣業務。



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