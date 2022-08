Wednesday, 31 August 2022, 23:08 HKT/SGT Share:

來源 InvesTech Holdings Limited 威訊控股公佈2022年中期業績 與科技巨頭建立戰略聯盟和優化研發能力

致力提升核心競爭力及鞏固市場地位

香港, 2022年8月31日 - (亞太商訊) - 中國領先的綜合智能資訊科技解決方案供應商威訊控股有限公司(「威訊控股」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:1087.HK)宣佈其截至2022年6月30日止六個月(「期內」)的未經審核之中期業績。期內,集團與科技巨頭建立戰略聯盟,聯手為企業提供數字化轉型方案,旨在推動集團業務的可持續發展及提升集團的核心競爭力。



期內,經濟不確定因素加劇,削弱資訊科技行業的整體營商環境。與此同時,因項目進度受中國城市封鎖影響,導致集團收入減少至約人民幣197.1百萬元(2021年上半年:約人民幣230.4百萬元)。儘管如此,受惠於集團有效的成本控制措施及毛利率相對較高的智能辦公軟件解決方案及相關服務銷售的比例增加,毛利仍同比增加約32.4%至約人民幣27.0百萬元(2021年上半年:約人民幣20.4百萬元)。期內毛利率約為13.7%,同比大增約4.9個百分點(2021年上半年:約8.8%)。主要由於所得稅開支增加,集團於期內錄得虧損約人民幣14.1百萬元(2021年上半年:期內虧損約人民幣12.2百萬元)。



業務回顧

資訊科技基礎設施系統整合業務

憑藉在業內的堅實基礎及穩健的客戶關係,集團於期內繼續推進傳統資訊科技基礎設施系統整合業務的發展。通過深化與科技巨頭的業務合作,集團持續發揮核心競爭力,為金融、製造和零售等行業的客戶提供先進的定制化資訊科技基礎設施解決方案。



智能辦公軟件解決方案業務

期內,集團自主研發的應用程式包括MetaVisitor、MetaWorkspace及MetaMeeting登陸多個平台,另外集團亦著力升級其智能辦公軟件解決方案旗艦產品—威思客。集團致力擴充其專業智能辦公解決方案及房地產技術解決方案的客戶群,為不同行業的客戶提供智能樓宇控制系統及智能訪客管理系統等專業工具。



加大力度擴展香港業務

繼去年贏得為香港政府康樂及文化事務署提供智能圖書館系統的政府合約後,集團已開始進行前期工作,包括設計核心圖書館系統。於2022年上半年開展的工作於期內確認收入約人民幣12.4百萬元。集團預期該項目完成後將為集團提供龐大而穩定的收入來源。此外,集團於期內亦致力爭取更多與香港政府及公營部門相關的合約,重點聚焦智能城市及智能資訊科技相關項目,務求提高收入。



展望

展望未來,集團將保持資訊科技基礎設施系統整合業務的穩定發展外,亦會專注於推進其智能辦公軟件業務,預計該業務將成為集團的收入增長引擎。為開拓客源及提供頂尖解決方案,集團將繼續與科技巨頭建立戰略聯盟。除了擴展其在中國的客戶群外,集團亦將繼續就香港的公營及私營項目進行策略性投標,致力提高市場份額。為拓展海外市場,集團計劃於東南亞地區及「一帶一路」沿線國家發掘商機,加快業務發展並把握市場機遇。



近年來,科技巨頭紛紛投入巨資以加快企業元宇宙的發展,為此嶄新技術取得突破。由於新型冠狀病毒病疫情反覆爆發,許多僱員已轉為在家辦公,帶動企業元宇宙解決方案成為資訊科技行業的最新趨勢之一。憑藉威訊控股先進的數字孿生技術及在混合智能辦公解決方案方面的豐富經驗,集團擬透過內置兼容最新的技術以改進和優化軟件產品。集團亦將與科技巨頭攜手,為客戶提供高度真實、虛擬化的智能辦公解決方案,以支持企業元宇宙的發展為終極目標。



威訊控股董事會主席陳錫強先生表示:「鑑於全球對資訊科技基礎設施系統整合和智能辦公軟件解決方案的需求不斷上升,我們對集團前景感到樂觀。為了抓住市場機遇和鞏固集團在綜合智能資訊科技解決方案行業的領先地位,我們必須提升核心競爭力,從而保持集團的可持續發展。因此,我們將持續加大投資,擴充中國西安市研發中心的專業團隊,以優化我們的研發能力。展望未來,我們將發掘機遇,積極為業務發展注入新動力和提升收入,從而為股東及投資者帶來更豐厚回報。」



關於威訊控股有限公司

威訊控股有限公司(股份代號:1087.HK) 於2010年在香港聯合交易所有限公司主板上市。作為在資訊科技行業擁有超過30年經驗的領先綜合智能資訊科技解決方案供應商,集團主要從事資訊科技基礎設施系統整合和智能辦公軟件解決方案業務。集團在中國根基雄厚,設有逾10個辦公室,並在西安設有研發中心。



有關更多資料,請瀏覽:http://www.investech-holdings.com/





