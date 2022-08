Wednesday, 31 August 2022, 22:30 HKT/SGT Share:

來源 Kingworld Medicines Group 金活醫藥集團持續聚焦主業發展 2022年中期業績穩中向好

香港, 2022年8月31日 - (亞太商訊) - 全球知名大健康產品的渠道供應鏈領先企業金活醫藥集團(01110.HK)公佈其截至2022年6月30日止六個月(「本期間」)未經審核之中期業績。



期內,金活醫藥總收入約人民幣4.2億元。毛利約為人民幣1.3億元,期內溢利約人民幣3,510萬元,整體保持穩固增長。公司擁有人應佔溢利同比大幅上升24.3%至約人民幣2,421萬元,集團基本每股盈利達人民幣3.99分,較去年同期大幅增長24.3%。



雖然上半年國內疫情頻發、國際形勢嚴峻複雜,但集團抓緊市場復甦機會,聚焦公司主業發展,不斷增強公司實力,同時積極控制風險,在全體員工迎刃而上,齊心協力,降本增效的共同努力下,金活醫藥業務發展穩中向好。



藥品市場

金活醫藥多年來以消費者需求為核心,緊抓醫藥健康市場復甦機會,堅持以數位化為增長引擎、加強精準化行銷,持續夯實集團分銷網路,不斷提升產品市佔率,令集團於艱難的環境仍然取得向好業績。一方面,公司代理的知名品牌王牌產品,如京都念慈菴產品系列、喇叭牌正露丸、金活依馬打正紅花油等業績穩步向好;另一方面,公司不斷拓展新的產品代理,引進了曼秀雷敦旗下樂敦瑩品牌等。此外,金活醫藥於慢病推廣模式摸索出行之有效方式,馬來酸依那普利葉酸片銷售額較去年同期大幅增長300%。



保健品日化市場

金活醫藥繼續積極完善業務發展佈局,不斷豐富產品組合類別,如康萃樂女性益生菌,並取得了帝斯曼旗下藻油領導品牌Life’s DHA中國區線上線下的總代理權,包括其旗艦店經營權﹑跨境線上及中國區域線下經銷權。期內,Life’s DHA銷售額較去年同期迅速增長213.2%。2022年上半年,金活醫藥在香港市場的業務雖然受到疫情影響,但香港運營團隊抓住成人免疫需求提高的機會,加強了康萃樂成人免疫型益生菌的推廣、促銷及鋪市,同時向市場新推出康萃樂女性益生菌。期內,香港本地市場的康萃樂銷售與上年同比增長7%,且仍在同類產品中領先。金活健康之家海外旗艦店入駐天貓國際海外醫藥類目以來,已與40多家國際知名品牌商就近百款產品達成合作,其中黃道益活絡油、雙飛人、無比滴、皇漢堂便秘丸等重點產品銷售喜人。金活健康之家天貓海外旗艦店2022年上半年綜合排名為天貓國際醫藥類目第22名。



醫療器械板塊

隨著國內醫療保健健康意識提升和老齡化的加劇,國內康復行業政策利好,集團收購的東迪欣科技不斷創新,2022年上半年增加了更多自動化設備進行生產半自動化改造,提高了生產效率;專業台式治療儀系列產品銷售繼續迅速增長。國內市場投入及推廣工作也取得了較大的進步,相關產品通過招投標方式成功進入國內100多家甲級醫院及眾多門診、康復理療機構,未來市場前景可期。



投資板塊

金活醫藥龍德健康產業園工程建設按計劃推進,並即將封頂,未來將利用大灣區的優勢區位及深圳優惠政策,建設成全健康產業鏈的特色精品健康產業園。上半年,集團投資的比亞迪半導體股份有限公司審核狀態變為上市委會議通過,屆時將為金活醫藥帶來可觀的財務投資收益。除此之外,公司亦加大海外收購,擬在今年完成收購法國公司Innopharm S.A.,藉此為日後發展海外市場鋪路,並有助於本集團引進歐洲優質健康食品和品牌產品,發展自主品牌。



2022年上半年,金活醫藥堅持以人為本,繼續搭建公司與員工共同發展的平台,激勵骨幹人才、吸引更多優秀人才,共同推動集團發展。年初根據股份獎勵計劃向73名選定參與者授出獎勵股份,3月份集團將股份獎勵計劃提升個人限額10倍,7月董事會決議進一步增加計劃限額至4,600萬股股份。



金活醫藥集團董事局主席趙利生表示:「2022年是集團五五戰略的開局之年,金活醫藥集團將依託多年積累的海內外管道資源、成熟的產品評估體系及高效的國際供應鏈體系等實力,做實做強品牌運營業務,進一步實現電商多元化、創新化,持續引進更多優質的品牌產品,不斷優化產品組合,打造爆款,更好地為全球顧客提供安全、有效的醫藥健康產品與服務。集團也將不斷提升自身科研能力,把握老齡化社會對健康需求及疾病的發展趨勢,用科技力量為產品賦能,推動自主品牌發展,培養自主研發能力,以龍德健康產業園為契機打造產商融一體化戰略,為廣大股東創造更大的價值。」



關於金活醫藥集團有限公司

金活醫藥集團(股份代號:01110.HK)二十多年來致力於搭建完善的醫藥大健康產業上下游供應鏈體系,目前業務區域遍佈全國34餘省市。為適應消費升級的新常態,金活醫藥全面構建線上線下新零售生態圈。旗下深圳金活醫藥主要在中國從事品牌進口藥品及保健品的代理,經銷代理了京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏、喇叭牌正露丸、金活依馬打正紅花油、美國康萃樂益生菌等多種名牌健康產品,在業界確立了名牌代理地位。

如欲獲得更多資料,請瀏覽 http://www.kingworld.com.cn。



新聞垂詢:

縱橫財經公關顧問(中國)有限公司

張麗雲 Anita 電話:(852) 2864 4827

林倬因 Phoebe 電話:(852) 2864 4837

電郵:sprg-kingworld@sprg.com.hk





話題 Press release summary



部門 Cloud & Enterprise, 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network