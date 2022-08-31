Wednesday, 31 August 2022, 17:40 HKT/SGT Share: 穩中求進，厚積動力；聯想控股2022上半年實現收入2,376.85億元

香港, 2022年8月31日 - (亞太商訊) - 聯想控股股份有限公司（股份代號：3396.HK）於今日公佈截至2022年6月30日止6個月（「報告期」）未經審計的簡明綜合中期業績。報告期內，聯想控股實現收入人民幣2,376.85億元，本公司權益持有人應佔淨利潤人民幣21.31億元。



聯想控股執行董事、首席執行官李蓬先生表示，面對複雜的國際環境，2022年上半年，聯想控股穩中求進，深化推進「產業運營，科技創新」戰略思想，企業競爭力和經營效益穩步提升，科創領域的投入和佈局也得到進一步加強；同時，充分發揮「鏈主帶動」作用，踐行綠色發展理念，積極履行企業社會責任，致力於為中國經濟的高品質發展貢獻價值。



報告期內，聯想控股進一步夯實產業運營基礎，強化運營管理，板塊收入同比增長4%至人民幣2,357.75億元，歸屬於聯想控股權益持有人淨利潤同比增長20%至人民幣28.30億元。

-- 聯想集團連續九個季度實現營業額和盈利能力提升，在保持個人電腦業務全球第一的基礎上，加速培育新增長點，二季度非個人電腦業務收入佔比達到37%的新高；

-- 聯泓集團在EVA光伏料領域率先實現進口替代，一季度EVA裝置升級改造達預期效果，二季度業績取得新高，此外，公司持續聚焦新材料領域，新建項目有序推進，並進入電子特氣領域；

-- 佳沃集團旗下核心業務發展整體向好，鑫榮懋持續完善水果全產業鏈佈局，收入快速增長，全球海產品終端市場需求及售價進一步恢復，佳沃食品營收及盈利均得到提升；

-- 面對歐洲經濟諸多挑戰，盧森堡國際銀行有序應對，業績穩健增長，核心資本充足率和國際評級均維持穩健，同時，銀行獲得深圳QFLP資質，將進一步支持外資「引進來」等舉措。



報告期內，產業孵化與投資板塊雖受資本市場波動影響，但仍保持有序健康發展。

-- 君聯資本募集基金人民幣35億元，投資新項目26項，在管企業4家上市；

-- 聯想之星新投資近20個項目，超過40個在管企業實現下輪融資，退出近10個項目，五期美元基金完成首次交割，人工智慧專項基金完成最終交割；

-- 富瀚微市場份額顯著提升，業績實現增長，專業安防持續向中高端產品佈局，提升盈利能力，智能家居+智能車行加速成長，打造第二成長曲線；

-- 拉卡拉保持銀行卡交易金額國內第二、掃碼交易金額行業領先地位，同時積極推動對外科技賦能；

-- 東航物流生產經營企穩回升，實現業績穩步提升；

-- 正奇控股聚焦科技創新領域，進行產業深挖和投資佈局，截至目前已累計助力11家被投企業上市；

-- 君創租賃克服疫情影響，實現穩健發展，營收同比有所提升。



加強科創投入 堅持創新驅動發展 持續推動「專精特新」企業成長



聯想控股始終秉承「產業報國」初心，在當前深入實施科技創新引領高品質發展的時代背景下，進一步加大在科創領域的投入，並取得一定成效。



-- 穩步實施研發投入「翻番計劃」

上半年，聯想控股體系內研發費用（不含資本化的研發支出）為人民幣72.12億元，共擁有授權專利超2萬項，在各項專利評選中均位列中國企業前列。聯想集團穩步落實研發投入翻番計劃，上半年同比增長23%，研發人員數量同比增加29%。聯泓新科堅持創新驅動，報告期內完成9個新產品/新工藝實驗室研發、15個新產品生產工藝配方、5個新產品產業化。



-- 持續落實科技領域「長期深耕」

上半年，聯想控股體系內新投資科技企業近50個，覆蓋前沿技術、硬科技、醫藥醫療等眾多領域，同時通過多種方式，賦能中國專精特新企業成長，年内截至2022年8月15日，共推動12家被投企業上市。在最新公佈的第四批國家級專精特新企業名單中，聯想控股體系被投企業共有近50家入選，如諾亦騰、華控清交、天儀研究院、匯成股份、明德生物、伏達半導體等，截至目前，被投企業中累計有近百家國家級專精特新企業。



堅持綠色發展 發揮「鏈主帶動」效應 積極履行企業社會責任



公司堅定推行綠色發展理念，推動旗下企業緊抓綠色發展機遇，共同打造生態文明。聯想集團承諾不晚於2050年實現淨零碳排放，在國家級綠色工廠的基礎上推進「零碳工廠」轉型，並持續打造綠色轉型智慧解決方案，積極對外輸出，賦能國內超300家工業領軍企業；聯泓新科在夯實既有光伏膠膜料業務優勢的基礎上，發力新能源材料和生物可降解材料；盧森堡國際銀行幫助中資企業發行海外綠債，助力綠色金融發展；同時，君聯資本、聯想之星、正奇控股等進一步加大了相關領域投資力度，推動創新和技術進步。



產業鏈方面，聯想控股繼續推動旗下企業發揮運營和供應鏈優勢，助力產業鏈上下游企業協同發展。聯想集團連續8次入選Gartner公佈的「全球供應鏈25強榜單」，其90%的製造來自中國，僅一級供應商已達2,000家，直接帶動超過35萬人就業。聯泓新科在新材料領域繼續發力，不斷縱向延伸至產業鏈上游，並橫向拓展細分領域，帶動了更多中小企業共同發展。



企業社會責任是聯想控股整體戰略的重要組成部分。公司積極回應國家號召，在體系內扎實推動落實國家保就業政策，認真制定並密切跟蹤各項招聘計劃，在廣泛吸納社會人才的同時，重點關注高校應屆畢業生的招聘工作，積極擴大招聘規模。在社會公益事業方面，聯想控股長年聚焦於創業幫扶、鄉村振興、弘揚正氣、應對災害等重點領域，堅持投入，切實開展相關工作。



聯想控股董事長、執行董事寧旻先生表示，在黨中央堅強領導下，中國妥善應對國際環境變化，有效統籌疫情防控和經濟社會發展，堅持「以人民為中心」的指導思想，各項工作取得一系列成果，也為企業的發展創造良好環境。上半年，公司不斷提高站位，強化自身能力，把握中國企業轉型升級的重要機遇，堅持聚焦實體經濟，持續加大科創領域的耕耘，切實履行企業社會責任。今後，我們將繼續以建設世界一流企業為目標，在實現高品質發展和共同富裕的征程上，不斷貢獻力量！





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