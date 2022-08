Concord Insurance 與富通保險簽訂合作協議

Wednesday, 31 August 2022, 14:50 HKT/SGT Share:

香港, 2022年8月31日 - (亞太商訊) - Concord Insurance 與新世界集團旗下的富通保險有限公司 (「富通保險」)宣佈雙方正式落實合作協議,為建立戰略合作關係奠定基礎。由2022年第四季起,大眾即可透過持有相關保險業務牌照之富通保險持牌保險代理人,投保Concord Insurance一般保險產品。



Concord Insurance將為富通保險客戶提供多種一般保險產品,包括家居保險、家傭保險、室內裝修保險及旅遊保險等,配合富通保險在人壽保險及財富管理保險產品之周全組合,攜手為市民提供更全面、貼心的保障方案服務,迎合客戶的需求。



雙方一直以提供一站式保險服務為目標,現時全方位數碼化服務平台已準備就緒,以滿足不同使用者需要,方便代理人及客戶管理保單。同時,透過大數據分折,提升銷售效率及設計出更切合客戶需要的保險方案,以強化產品的競爭力。



是次合作結合雙方企業的雄厚實力、行業專長及服務網絡,發揮優勢互補的作用,進一步提升人壽保險及一般保險的價值,創造協同效應,加強競爭優勢,攜手開拓市場發展。



關於富通保險有限公司

富通保險有限公司(「富通保險」)為新創建集團有限公司(香港股份代號:0659) 之全資附屬公司,也是香港最具規模的壽險公司之一。富通保險服務香港逾30年,為個人及機構提供一系列多元化的保險及理財規劃產品服務,涵蓋人壽保障、醫療保險、意外保障、儲蓄計劃和投資保險。作為新世界集團成員,富通保險亦透過與集團多元業務的協同,從創富傳承、健康養生到優質生活,為客戶提供完善的人生規劃方案。



關於 Concord Insurance

Concord Insurance 成立於1976年,扎根香港超過45年,由「保險業監管局」授權承保一般保險業務。

新舊共融 - CONCORD秉承傳統保險一貫的專業、以客為本的精神,並致力推動數碼保險發展,以一站式網上保險平台,服務市民。CONCORD銳意追求將保險變得更靈活、方便、快捷,藉此免卻客戶煩惱,保障其生活品質,讓客戶倍添安心。我們冀望將創科精神注入保險,一路與時並進,助客戶邁向新世界。



傳媒聯絡

Concord Insurance Company Limited

李嘉琪 (Car Lee)

+852 2854 6217

carlee@concordinsurance.com.hk



富通保險有限公司

鄺淑儀 (Suki Kwong)

+852 2591 8504

suki.kwong@ftlife.com.hk



富通保險有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司)



重要提示:

-- 如欲查詢,歡迎致電富通保險客戶服務熱線:+852 2866 8898。

-- 此文件只適宜於香港分發,不應被詮釋為在香港以外地區提供富通保險的任何產品,或就其作出要約或招攬。如在香港境外之任何司法管轄區的法律下提供或出售或游說購買任何富通保險的產品屬違法,富通保險在此聲明無意在該司法管轄區提供或出售或游說購買該產品。





