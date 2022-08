Wednesday, 31 August 2022, 14:45 HKT/SGT Share: 朝雲集團寵物業務合作夥伴交流會暨經銷商大會勝利召開 朝雲集團加速寵物線下管道佈局

香港, 2022年8月31日 - (亞太商訊) - 8月29日,以“倔+之旅 共建共贏”為主題的“2022年朝雲集團寵物業務合作夥伴交流會”在廣州勝利召開。來自全國各地數百位經銷商、合作夥伴共聚一堂,就未來寵物事業展開深入的交流。



朝雲集團董事長陳丹霞以朝雲集團發展歷程及倔強家族成長之路作開場分享

朝雲集團副總裁謝如松通過分析寵物行業概況和趨勢展開倔強家族的未來藍圖





2019年,朝雲集團(6601.HK)啟動多品牌多品類全管道發展戰略佈局,搶抓時代機遇,憑藉強大的品牌孵化能力,快速切入寵物賽道,先後創立寵物用品品牌“倔強尾巴”以及寵物食品品牌“倔強嘴巴”。2021年3月,朝雲集團在香港聯交所上市,寵物業務作為朝雲集團的戰略版塊,公司在人才引進、研發創新上都做出充分投入。



8月30日,朝雲集團發佈2022年中期業績報告,報告顯示,2022年上半年寵物板塊實現營業收入人民幣3,207萬元,同比增長22.6%,其中主糧業務發展迅速,全管道近半年增長達648%,倔強嘴巴生骨肉凍幹鮮肉糧獲抖音貓糧爆款榜TOP4。



研發是企業發展的命脈

秉持著“好產品,隨處可得,讓生活更輕鬆”的企業戰略,朝雲集團在整體發展過程中,逐步進入了消殺、家清、空清、個護和寵物品類領域,並且打造了多個行業第一品類,充分證明了朝雲團隊堅持多品牌多品類全管道戰略的決心,無論想要開拓一個領域的產品,都必定要做到最好,直到成為該領域的領先地位。



朝雲集團在進入寵物行業時,也是一樣的運營邏輯。要做到寵物品類領先地位,最關鍵的是要有好產品,是建立在領先的研發基礎上,解決消費者痛點的好產品。寵物研發是寵物業務的“生命線”,只有專業、扎實的研發,才能打造出具備不可複製競爭優勢的產品,才能説明我們搶奪市場先機。食品作為寵物市場的黃金賽道,集團在資源儲備上也做了戰略投入,先後戰略投資了山東帥克和中博綠亞兩家國內領先企業,為倔強嘴巴的發展蓄足後力, 在強大的研發及供應鏈的支持下,倔強嘴巴品牌影響力得到快速的拓展。



賦能管道 打造管道核心競爭力

好的產品也需要匹配好的通路和好的分銷,才能讓倔強家族未來更加所向披靡。今年下半年寵物業務的市場運作策略以“打造管道核心競爭力”為核心,並借鑒兄弟單位立白科技集團的成功經驗賦能到管道終端,完成管道佈局,全面深耕中國寵物市場;同時,聚焦管道產品策略,發揮集團和品牌的產業鏈優勢,制定戰略規劃,實現線上線下產品協同,助力管道可持續發展,實現共贏。除此,不管是線下專業管道及電商管道,都離不開“流量”的加持與“口碑”的沉澱,2022年倔強家族將對新媒體行銷進行升級,以最新的品牌行銷策略,革新求變,抓住新機遇,蓄力待發。



朝雲集團以及倔強家族的發展離不開各地經銷商、合作夥伴的支持與幫助。未來,倔強家族將持續從產品、研發、品牌、行銷、管道等多維度入手,打造出更多寵物友好產品,為養寵人群提供身邊的服務,讓養寵更輕鬆,並攜手經銷商夥伴們構建管道業績增長引擎,共創未來!





話題 Press release summary



部門 消费者

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network