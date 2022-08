華南職業教育公佈2022年度中期業績 收益達人民幣264.5百萬元

香港, 2022年8月31日 - (亞太商訊) - 大灣區領先的民辦學歷職業教育服務提供者中國華南職業教育集團有限公司(「華南職業教育」或「集團」,股份代號:6913)公佈截至2022年6月30日止六個月(「2022年上半年」或「期內」)之中期業績。



回顧期內,集團的收益達約人民幣264.5百萬元(2021年上半年: 286.0百萬元),該減少主要由於去年9月份為了升本而做了主動調整,減少了新生的招錄,導致學費及寄宿費減少。毛利及年內溢利分別約為人民幣122.9百萬元及人民幣92.7百萬元,亦基於同樣原因受影響。



業務回顧

集團於期內經歷業務佈局調整的過程,正積極籌備將嶺南職業技術學院由專科院校升格為本科層次職業大學,故控制其在校學生人數,以符合有關生均占地面積等辦學條件的規定。此舉旨在為未來發展奠下更堅實的基礎,捕捉國家政策及粵港澳大灣區產業發展所帶來的契機,開拓更遼闊的增長空間。大灣區已成為中國的主要經濟增長動力之一。根據相關資料,大灣區占中國土地面積雖然小於1%,但於2021年貢獻了名義國內生產總值的11.04% 。伴隨著經濟的轉型,人口齡化趨勢的到來等因素,大灣區需要的新興產業及大健康相關產業的職業技術技能人才將會越來越多。



集團主要在大灣區經營兩所學校,分別為廣東嶺南職業技術學院(「嶺南職業技術學院」)及廣東嶺南現代技師學院(「嶺南現代技師學院」)。截至2022年6月30日,嶺南職業技術學院擁有13個二級學院,提供超過47門涉及廣泛學科的專業,包括電子工程技術、電子商務、電腦網路技術、雲計算技術及應用、健康管理及醫藥生產技術、網路直播與運營、網路行銷與直播電商、工業互聯網、金融服務與管理等。嶺南現代技師學院則設有7個院系,提供超過27門專業,包括機電一體化、人工智慧、無人機、汽車檢測與維修、消防工程、中藥、康復、護理、大資料應用、廣告設計、電腦網路應用、電腦程式設計、數位媒體應用及跨境電子商務等。兩所學校均著力於以建設更高水準的職業本科院校和省級高水準技師學院為目標,推動職業教育高品質發展,為粵港澳大灣區培養更多的高素質技術技能人才、能工巧匠。



期內,國家推出一系列推動職業教育的利好政策,為職業教育發展打開了新局面。其中,全國人大常委會於2022年4月表決通過新修訂的《中國人民共和國職業教育法》,明確“職業教育是與普通教育具有同等重要地位的教育類型”,推動“職業教育與普通教育相互融通”,並強調 “國家鼓勵發展多種層次和形式的職業教育,推進多元辦學,支持社會力量廣泛、平等參與職業教育”。新版職業教育法還新增了:1)事業單位公開招聘中有職業技能等級要求的崗位,可以適當降低學歷要求;2)加快培養學前教育、護理、康養、家政等方面技術技能人才。這為26年來國家對職業教育法的首次修訂,進一步延續對職業教育的鼓勵態度,對國家職業教育的整體發展意義深遠。此外,教育部於2022年2月召開新聞發佈會介紹推動現代職業教育高品質發展有關工作情況,亦強調從原來單純的“以就業為導向”轉變為“就業與升學並重”,抓好符合職業教育特點的升學教育; 推動建立省級統籌、綜合評價、多元錄取的“職教高考”制度等。集團開展的職業教育業務,符合國家政策的鼓勵和支持方向,存在廣闊的發展空間。



未來展望

業務發展戰略方面,集團將朝學歷職業教育內生增長、外延並購拓展校園網路、拓展輔助教育業務及開拓國際化合作四大方向提升業績增長。首先,嶺南職業技術學院將會繼續擴容和升級,在鼓勵開設本科層次職業教育的政策鼓勵下,首先完成部分專業的本科開設工作,逐步過渡到學校整體升格為本科層次的職業技術大學; 而嶺南現代技師學院將積極在大灣區尋求新的辦學場地,開設分校或新設獨立學校,擴大中職層次的校園網路。集團亦將致力於通過外延並購的方式快速擴展辦學網路,並購目標將優先考慮粵港澳大灣區內的優質技工院校及提供非學歷職業培訓的機構。此外,集團將繼續積極拓展包括成人繼續教育學曆提升、職業技能等級證書考試培訓、政府機構及行業協會的培訓任務等輔助教育業務;同時積極開展國際合作辦學,引進先進職業教育、基礎教育資源和專案,提升專業、課程吸引力和國際化特色,並探索與境外院校合作升本(重點考慮港澳、新加坡、歐盟等國家和地區的院校),打造國際化高品質的培養途徑。



中國華南職業教育集團有限公司董事會主席兼執行董事賀惠山先生表示:“國家過去發佈了多項政策推動職業教育的高品質發展,以期為社會建設提供堅實的人才和技能支撐,使行業迎來巨大的機遇。作為粵港澳大灣區領先的民辦學歷職業教育集團,集團將繼續秉承‘為社會塑造優秀人才’的使命,深耕粵港澳大灣區,針對區內產業高速發展所衍生的殷切人才需求,培育更多具備專業知識的高素質、高技能應用型人才,為國家產業及人才的長遠發展作出貢獻。展望未來,集團將致力實現高品質、規模化發展,在推動內涵建設、提質培優的同時,全力推進嶺南職業技術學院升格本科的工作,並尋求擴大嶺南現代技師學院的規模。集團另將積極透過外延並購拓展校園網路及拓展輔助教育業務,並期待通過國際合作輸出新興產業相關課程及引進海外優質職業教育資源,以鞏固大灣區龍頭職業教育提供商的地位。”



關於中國華南職業教育集團有限公司(股份代號:6913)

中國華南職業教育集團有限公司于1993年成立,於廣州及清遠經營廣東嶺南職業技術學院及廣東嶺南現代技師學院,以新一代資訊技術、電子商務、健康護理、醫藥學等TMT行業及大健康產業相關專業為特色,合共提供逾70門專業,致力於為粵港澳大灣區培育年青職業人才,是粵港澳大灣區內領先的民辦學歷職業教育服務提供者。





