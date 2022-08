Glenn Haifer 博士和 Ampersand Capital Partners 收購澳大利亞生物製品 CDMO Luina Bio，更名為 AcuraBio

Wednesday, 31 August 2022, 12:00 HKT/SGT Share:

阿德萊德,澳大利亞, 2022年8月31日 - (亞太商訊) - AcuraBio(前身為 Luina Bio)是澳大利亞領先的生物製藥 CDMO,已被生物技術投資者 Glenn Haifer 博士和全球醫療保健私募股權公司 Ampersand Capital Partners 收購。



AcuraBio 擁有二十多年的經驗,是一家專注於全球的組織,為生物技術、製藥和動物健康行業的客戶提供創新療法。 AcuraBio 為處於新興療法前沿的客戶提供重組蛋白和疫苗以及復雜的活體生物治療產品。



公司的品牌重塑標誌著 AcuraBio 進入了一個創新的新增長階段。作為交易的一部分,Haifer 博士和 Ampersand 將為公司帶來大量投資,重點是擴大組織以更好地為客戶服務。為了推動進一步的增長,AcuraBio 正計劃提高生產設施的產能,並正在積極評估向新服務產品和技術能力的擴展。



Haifer 博士為 AcuraBio 帶來了豐富的經驗,作為前公司董事長和投資者,在 Agilex Biolabs 和 Avance Clinical 等澳大利亞生物技術的成功背後。 “我們很高興能夠重塑一家擁有如此深厚科學經驗的公司,”海弗博士說。 “憑藉我們深厚的專業知識和對進一步投資的承諾,AcuraBio 將成為亞太地區的領導者,為國際生物製藥客戶帶來我們將為平台帶來的技術、科學卓越和創新所吸引。隨著我們將 AcuraBio 提升到一個新的水平,我很高興能夠利用 Ampersand 的行業專業知識。”



Ampersand 總部位於美國,管理超過 30 億美元的資產,專注於醫療保健領域的增長型投資。 Ampersand 此前曾與 Brammer Bio、ArrantaBio、Vibalogics 和 Genezen 等領先的 CDMO 合作,該公司是新興治療 CDMO 行業經驗豐富的投資者。 Ampersand 的普通合夥人 David Anderson 表示:“AcuraBio 在澳大利亞的戰略定位是支持國際生物製藥藥物開發。澳大利亞在臨床和科學卓越方面享有盛譽,這是像 AcuraBio 這樣的公司取得成功的基礎。我們非常高興與 Haifer 博士合作,他是一位久經考驗的生物技術投資者和增長戰略家,真正專注於以客戶為中心的服務創新。”



關於AcuraBio

AcuraBio Pty Ltd 是澳大利亞最有經驗的生物製藥 CDMO 之一,在過去 20 年中為國內外客戶提供值得信賴的、以客戶為中心的服務。 AcuraBio 為世界各地的生物製藥公司提供重要的質量、成本和知識產權保證。世界一流的研究人員和成熟的設施、精簡的監管框架、慷慨的稅收優惠和政府資助使澳大利亞成為生物技術研究的主要地點。 AcuraBio 擁有以下經營許可證:TGA(澳大利亞 FDA 等效)許可證,用於從生物和合成來源製造人類治療性 API,APVMA(TGA 獸醫等效)許可證,用於製造無菌免疫生物產品,OGTR 許可證,用於生產基因產品改性生物體,以及用於進口和使用生物材料的 DAF 設施許可證。有關 AcuraBio 的更多信息,請訪問 www.acurabio.com。



關於Ampersand 資本合夥人

Ampersand 成立於 1988 年,是一家中型市場私募股權公司,管理超過 30 億美元的資產,致力於醫療保健領域的增長型投資。 Ampersand 在波士頓和阿姆斯特丹設有辦事處,利用其獨特的私募股權和運營經驗相結合,與投資組合公司管理團隊一起尋求創造價值並推動強勁的長期業績。 Ampersand 幫助在公司的每個核心醫療保健領域建立了眾多市場領先的公司。有關 & 的更多信息,請訪問 www.ampersandcapital.com。



