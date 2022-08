Wednesday, 31 August 2022, 08:06 HKT/SGT Share: 匯森家居公佈2022年中期業績 全球需求減慢 收入小幅下跌

香港, 2022年8月31日 - (亞太商訊) - 中國主要家具產品製造商匯森家居國際集團有限公司(下稱「匯森家居」或「集團」; 股份代號: 2127.HK)昨天公佈截至2022年6月30日止(「回顧期」)未經審核中期業績。



回顧期內,受美國房地產市場開始調整,房地產市場疲軟,利率上升導致成交量萎縮。量化寬鬆政策帶來的通貨膨脹在2022年開始顯現,加劇了經濟不確定性。在補貼減少、美國房價高企、利息上升,綜合導致物業交易宗數急跌情況下,2022年上半年家具需求相對疲軟。



上半年,集團收益為約人民幣19.6億元,較截至2021同期約人民幣24.0億元減少約18.3%。 溢利約為人民幣298.0百萬元,較截至2021同期約人民幣420.8百萬元減少約29.2%。



集團主席兼執行董事曾明先生表示:「歐美房地產市場趨弱、家具市場相對疲軟,導致集團的主要客戶訂單有所減少。儘管回顧期內收益有所下降,但本集團已成功將業務拓展至部分中小企業客戶,產品逐步銷往更多不同國家或地區。回顧期內,集團已與美國知名家居連鎖賣場公司Home-depot達成合作,來自Home-depot的訂單逐步增長。」



板式家具

回顧期內,來自如美國等海外市場的需求減少,板式家具收入由約人民幣22.6億元下降至回顧期內人民幣18.5億元,下降17.9%。毛利率下降主要由於(i)人民幣兌美元貶值導致部分板式家具的平均售價下降及(ii)原材料價格上漲。



軟體家具

回顧期內軟體家具的收入下降約28.1%。收入減少主要由於歐美房地產市場放緩導致軟體家具的需求減少。由於人民幣兌美元貶值,回顧期內部分軟體產品平均售價下降導致軟體類產品的整體銷售毛利率有所下降。



運動類家具

回顧期內,運動類家具收入為人民幣0.539億,與2021年同期相比,下滑22.8%,主要是回顧期內訂單減少。運動類家具毛利率由2021年同期的30.1%下降至回顧期的26.6%,主要是部分產品售價下降所致。



於回顧期內,回顧期內,集團繼續加強原設計製造能力,推出更多的原設計製造產品(「ODM」),來自ODM的家具收益於本集團回顧期內總銷售佔比達81.1%,繼續維持在80%以上。而原設備製造(「ODM」)則占18.9%。



於2022年1月6日,集團與當地政府部門簽訂協議,取得贛州市南康區兩塊土地(共33,539.30平方米)的使用權,於2022年8月24日,集团又取得中國江西省贛州市南康市的兩塊土地(共65,556.80平方米)的使用權,與之前在2022年1月6日取得的土地相鄰,四塊土地合計面積為99,096.10平方米,以建設將專門生產刨花板(一種用於生產家具產品的主要材料)的新廠房。新廠房靠近贛州愛格森人造板有限公司經營的工廠。



為了改善及優化本集團營銷及廣告活動,更好地推廣集團的智能家居產品,集團此前於2022年1月24日與雲想科技控股有限公司(股份代號:2131.HK)訂立戰略合作協議(「戰略合作協議」)。本集團及雲想將共同合作開發基於元宇宙的雲端虛擬智能家居項目,包括但不限於通過開發虛擬現實展館作客戶互動體驗、通過人工智能(「AI」)虛擬進行銷售主播直播銷售及通過應用AI科技推廣及銷售本集團智能家居產品。



展望2022年下半年,儘管多國放寬了社交距離措施及出行限制,但歐洲能源危機及美國高通貨膨脹壓力逐步顯現,歐美私營房屋市場的市場情緒難以快速回升,預計下半年中國家具出口的景氣度仍將處於低位。



根據意大利工業研究中心(CSIL)發佈的「2022年世界家具展望」,預測2022年全球家具消費增速可能約為4%,與其他國家相比,歐洲和亞洲國家的市場表現將較優。雖然增長幅度相對較小,但集團認為將始終保持業務戰略,不斷拓展美國以外的市場,與新客戶建立穩固關係,持續加強ODM能力,紮實推進募集資金投資項目,不斷鞏固自身核心競爭力,持續提高市場份額,實現板式傢俱行業龍頭地位的一路領先。



有關匯森家居國際集團有限公司



匯森家居是中國家具產品製造商,主要專注於以原設計製造方式生產及銷售板式家具。公司來自家具產品的收益逾80%來自原設計製造業務(ODM),其它則來自原設備製造業務(OEM)。公司生產以供出售的所有產品並非以自有品牌。公司的垂直整合業務模式使其能夠將內部產品設計及開發專長與綜合製造平台相結合,提供涵蓋產品設計及開發、製造及銷售板式家具的全線服務,並透過自行生產,取得主要生產材料(即刨花板及鋼管)的穩定供應。





