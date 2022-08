Tuesday, 30 August 2022, 23:21 HKT/SGT Share:

來源 HG Semiconductor Limited 宏光半導體公佈2022年中期業績 全速發展第三代半導體GaN業務

矢志成為大中華區市場之龍頭供應商

香港, 2022年8月30日 - (亞太商訊) - 宏光半導體有限公司(「宏光半導體」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:6908.HK)欣然宣佈其截至2022年6月30日止六個月(「2022年上半年」 或 「期內」)的未經審核之中期業績。



業務回顧

集團於期內繼續致力佈局第三代半導體產業鏈,同時穩健發展原有LED燈珠業務。於2022年上半年,疫情對中國經濟的影響持續加大,封城等各項防控措施令供應鏈及製造業構成重大打擊,集團的營運未免受到波及。期內收益減少約42.4%至約人民幣43.4百萬元(2021年上半年:約人民幣75.3百萬元)。由於市場環境欠佳,需求受到抑制,致集團之中國客戶的採購計劃被推遲,繼而令收益減少,故集團期內錄得虧損約人民幣51.5百萬元(2021年上半年:虧損約人民幣41.2百萬元)。每股虧損約為人民幣9.14分(2021年上半年:每股虧損約為人民幣9.70分)。



集團管理層表示,自集團逐步實現戰略性轉型以來,一直致力加快步伐研發及拓展第三代半導體及系統應用的設計製造業務,並提供於系統成本方面具有更高效率及更具競爭力的整體解決方案,銳意成為以半導體設計與製造為核心,集研發、製造、封測及銷售為一體的全產業鏈半導體整合設備生產模式(「IDM」)企業。第三代半導體氮化鎵(「GaN」)在快充領域的大量應用,使其開始滲透進電動車、無線充電、5G基礎設施等領域,未來市場發展潛力巨大。集團將繼續加碼佈局GaN產業鏈,加快實現GaN業務產能落地並邁向投資收成期。



積極佈局新能源汽車及快速充電樁板塊 全速推進GaN業務發展

期內,集團策略性投資境內外多家第三代半導體企業龍頭企業,並積極與多間訂立戰略及框架合作協議,發揮現有平台和資源優勢,加快GaN的密集研發與技術應用。繼去年集團先收購主要從事快速電池充電系統解決方案研發的GSR GO Holding Corporation連同其附屬公司(「GSR GO集團」),後投資專注高電壓新能源汽車領域的以色列GaN 相關產品開發商VisIC Technologies Ltd(「VisIC」),以及專注民用產品領域的加拿大GaN技術領導者GaN Systems Inc.(「GaN Systems」)外,集團於2022年上半年繼續與海內外企業商討GaN業務領域合作事項,雙軌並行發展GaN產品應用與銷售及營銷領域。



於2022年3月,集團與集成電路行業領先的企業服務平台科通芯城集團(股份代號:400.HK)簽訂戰略合作協議,合作包括協助集團於中國境內出售集團生產芯片,以及雙方在芯片應用及發展方面長期的戰略合作。此外,集團於2022年5月與中國泰坦能源技術集團有限公司(股份代號:2188.HK)達成戰略合作協議,雙方將在未來三年合作研發採用集團所提供的第三代半導體技術的新一代快速充電樁,並在香港開展快速充電樁服務並共同推出快速充電系統解決方案。集團亦與GUH Holdings Berhad(股份代號:3247.KL)訂立無法律約束力諒解備忘錄,通過合作將快充電池及GaN器件產品銷售擴展至馬來西亞及東南亞,藉以擴大收入來源。



積極推進GaN實地試驗為「碳達峰」與「碳中和」作出貢獻

集團致力實踐策略性轉型,積極佈局發展第三代半導體業務,並已在中國江蘇省徐州經濟技術開發區設立面積逾7,000平方米的半導體生產工廠,同時亦於深圳設立研發中心,加強材料和器件的設計製作。自去年將業務拓展至第三代半導體業務以來,集團不斷增強研發能力,於期內申請註冊五個發明專利、一個實用新型以及一個外觀專利,全部均已受理申請中。



集團之全資附屬公司徐州金沙江半導體有限公司更於期內踏入一個重要的里程碑─ 與GaN Systems於互聯網數據中心電力基礎設施進行首次公開GaN之行業實地試驗。測試 結果顯示,互聯網數據中心的總能耗可降低10%;而在使用傳統矽基功率半導體相比,可節省最高20% 的能源消耗。此節能效果將可增加互聯網數據中心的利潤率,降低運營成本,減少能源消耗,從而為建設可持續發展的未來作出貢獻。在實現綠色環保的大前提下,使用GaN功率晶體管製造更節能的電源供應器電源模塊可為互聯網數據中心的綠色和高質量發展提供堅實的技術基礎,從而支持國家實現「碳中和」的目標。



重視科研致力打造世界級科研及管理層團隊

集團一直鞏固研發能力的同時,亦不斷吸納多位半導體行業領軍人物及管理專家加入集團,為其第三代半導體業務、策略投資及發展提供寶貴意見。期內,集團的全球戰略諮詢委員會正式成立,委員會由具備豐富GaN及半導體行業以及策略投資及發展經驗的成員組成,為集團提供有效策略及戰術建議。此外,集團亦聘請多位半導體領域專家管理徐州工廠及科研項目,為其半導體產品營運提供雄厚的技術支持,當中包括GaN半導體業務核心專家陳振博士、GaN HEMT器件設計和工藝製造的核心專家Thomas Hu博士,以及在半導體行業及晶圓代工技術及管理方面均具有豐富經驗的呂瑞霖先生和閔軍輝先生等。一眾專家均於第三代半導體生產及企業管理領域、併購、投資、基金管理及工商管理方面累積多年經驗,相信定必能為集團運籌帷幄。



展望

2022年正值中國產業升級與「雙碳」政策推進的關鍵階段,半導體行業再度成為關注的焦點。第三代半導體產業技術創新戰略聯盟 (China Advanced Semiconductor Industry Innovation Alliance) 所發佈的《第三代半導體產業技術發展報告》預測,2024 年中國第三代半導體電子器件應用市場規模將近人民幣200億元,未來5年複合年增長率超過40%。諮詢公司Grand View Research亦預測2027年全球GaN半導體裝置市場規模預計將達到58.5億美元,2020年至2027年的複合年增長率為20%,高效能、低能耗的第三代半導體將掀起備受追捧的熱潮。GaN作為第三代半導體材料,有更高的禁帶寬度,是迄今理論上電光、光電轉換效率最高的材料體系。



目前,第三代半導體器件已經迅速進入新能源汽車、光伏逆變、5G基站、電力傳輸及快充等應用領域,GaN器件則主要應用在5G基站等領域。在中央政府「十四五」的政策支持基礎上,集團將進一步發展與探索以GaN重心的第三代半導體產品,矢志成為第三代半導體的IDM企業。未來,集團在向GaN進一步延伸佈局的同時,為國內相關產業鏈上的企業增質提效,迎來廣闊的發展機遇。集團將繼續推進徐州廠房生產線的建設及調試;廠房目前處於裝修及添置機器階段,期望於2024年初前開始投產。集團亦將加強現有業務及其研發實力,未來會繼續與優秀企業合作並招攬更多半導體人才,務求加快步伐研發及拓展GaN相關產品的應用。



集團管理層相信,電動汽車於中國內地及香港日益普及並大行其道,於中港兩地開發及商業化新一代充電樁的業務前景可期。集團將致力探索於中國內地及香港建立快速充電電池解決方案業務據點之機遇,為自身的業務發展帶來新氣象,為股東帶來長遠回報的同時,繼續研發及生產GaN技術相關之產品,矢志成為大中華區市場第三代半導體GaN領域的龍頭供應商。



關於宏光半導體有限公司

宏光半導體有限公司(6908.HK)主要在中國從事半導體産品,包括發光二極管(「LED」)燈珠、新一代半導體氮化鎵(「GaN」)芯片、GaN器件及其相關應用産品以及快速充電産品的設計、開發、製造、分包服務及銷售。憑藉多年來在LED製造方面的行業專業知識,集團致力加快步伐研發及拓展GaN相關産品的應用,矢志成為一間集芯片設計、製造生産及銷售的半導體領先企業,並提供具有更高效率及更具競爭力系統成本的整體解決方案。



有關更多資料,請瀏覽:www.hg-semiconductor.com





