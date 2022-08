Tuesday, 30 August 2022, 20:49 HKT/SGT Share:

來源 YEAHKA LIMITED 移卡公佈2022年中期業績 收入增長17.1%, 毛利率提高7.4百分點

到店電商MAU逾1,900萬

香港, 2022年8月30日 - (亞太商訊) - 中國領先的以支付爲基礎的科技平台——移卡有限公司(「移卡」或「公司」,股份代號:9923.HK)欣然宣佈截至2022年6月30日止六個月(「期內」或「2022年上半年」)中期業績。



財務摘要

-- 期內,公司總收入達人民幣1,641.8百萬元,同比增長17.1%。

-- 期內毛利同比提高52.1%至人民幣529.3百萬元,毛利率由24.8%提高至32.2%,非支付業務毛利貢獻爲50%。

-- 經調整EBITDA達人民幣69.7百萬元,環比增長39.7%。

-- 到店電商服務毛利達人民幣92.3百萬元,環比增長76.9%,毛利率達57.1%,環比增長6.6個百分比。



經營摘要

一站式支付服務用戶數量及規模持續增長:

-- 總支付交易量 (「GPV」) 同比增長7.4%至人民幣1.06萬億元;

-- 活躍支付服務商戶數目同比增長24.1%至歷史新高760萬;

-- 覆蓋全國超過300個城市;

-- 與近100家銀行合作;網絡中的獨立銷售代理人數達到近16,000名;雲支付平台上的應用程序編程接口(API)合作夥伴已增至3,000多個。



到店電商服務增長迅速、成績優異:

-- 總商戶交易量 (「GMV」) 達近人民幣14億元,同比增長17.9倍,環比增長3.2倍。

-- 月活躍用戶 (「MAU」) 達1,900萬名

-- 付費消費者數目達970萬,同比增長5.8倍,環比增長1.4倍;

-- 存貨單位(SKU)超過20.53萬個,同比增加1,570.2%,較二零二一年下半年環比增加39.6%;

-- 超過300個區域性站點。



商戶解決方案穩健增長:

-- 活躍商戶解决方案商戶數目同比增長25.8%至近150萬。



公司董事會主席、行政總裁兼執行董事劉穎麒先生表示:「2022年上半年因疫情地區性反彈而充滿挑戰,令零售消費品銷售放緩,並嚴重干擾綫下商業活動。受惠於我們超過300個城市的廣泛地域覆蓋及低集中度,我們繼續在商業數字化生態系統的擴張及變現方面取得進展。我們上半年的財務表現顯示我們通過更謹慎地管控成本及提升盈利能力,主動適應中國互聯網行業新常態,期內收入及毛利均呈現令人鼓舞的同比上升,尤其毛利同比增長52.1%,至人民幣529.3百萬元、毛利率同比提高7.4百分點,而經調整EBITDA環比增長39.7%至人民幣69.7百萬元。



「我們堅信,加速發展本地生活市場能夠爲消費者及商戶帶來可量化的真正價值,因消費者可通過使用我們的服務找到有趣體驗及得到實實在在的優惠,而商戶則可通過我們短時間內集中的流量加強其收入以及知名度。到店電商業務GMV於上半年強勁增長、MAU達超過1,900萬名,加上我們有效的營運優化,其虧損已大爲收窄。未來,我們將持續專注於創造用戶價值、推動科技創新,及承擔更多社會責任。



「此外,基於對我們基本面及未來策略的信心,我們通過受限制股份單位計劃合共購買25,533,600股公司股份,佔已發行股份的5.65%。此外,於2022年8月30日,我們公佈了額外70百萬美元的股份購買計劃,反映我們對移卡增長潛力的持續信心。」



展望

在一站式支付服務方面,移卡將繼續加強其銷售網絡,特別是加強與開放API SaaS合作夥伴與銀行合作夥伴的關係。移卡亦將探討採用新的支付標準,例如DC/EP。在到店電商服務方面,移卡將全力提升用戶體驗,並通過不斷優化成本結構和運營效率,著力减少虧損。基於過去幾個月的強勁業績,移卡有信心繼續實現GMV的巨大增長並提升市場份額。商戶解决方案方面,憑藉強大的支付商戶網絡,移卡將繼續賦能商戶優化數字化運營和提升效率。移卡於二零二二年七月募集了7,000萬美元資金,以加強離岸資産負債表,而隨著跨境旅行在中國逐漸放開,公司將探索相關海外商機。



整體上,賦能實體經濟,及為商戶及消費者創造價值,自二零一一年成立以來已成爲移卡的核心價值。隨著二零二二年下半年的到來,移卡或將仍然面臨因疫情導致的消費疲軟。然而,正如上半年的業績所示,移卡將繼續迎難而上,充分利用生態系統內的數據及流量,以達致健康增長。移卡將繼續投入研發,豐富産品組合,加強用戶體驗,增加多元化收入來源,擴展業務邊界,及爲股東、員工及社會創造可持續發展價值。



關於移卡有限公司(股份代號:9923.HK)

移卡是一家基於支付的領先科技平台,專注爲商戶和消費者創造價值。我們的目標是建立一個獨立可擴展的商業數字化生態系統,以實現商戶與消費者之間無縫、便捷及可靠的支付交易,並延展到爲商家和消費者提供豐富多樣的産品組合,目前包括(i)到店電商服務,爲消費者提供一站式的超值本地生活服務;以及(ii)商戶解决方案,幫助商戶更好的管理及推動業務增長。



投資者和媒體諮詢,請聯繫:

移卡有限公司

投資者關係團隊

電郵:ir@yeahka.com





