Tuesday, 30 August 2022, 20:35 HKT/SGT Share:

來源 Hengdeli Holdings Ltd 亨得利2022年中期業績發佈：創新發展 行穩致遠

香港, 2022年8月30日 - (亞太商訊) - 亨得利控股有限公司（「亨得利」或「公司」及其子公司「集團」，股票代號：3389）宣佈截至2022年6月30日止6個月（「回顧期內」）之中期業績。



2022年上半年，中國內地1至2月經濟恢復勢頭良好，但是，三月份後，全國多地因疫情反復多變，經濟不確定因素增多，經濟下行壓力逐漸加大。全球來看，國際經濟及金融環境也依然未能步入正軌，經濟環境極不穩定。集團以「行穩致遠」為準則，在嚴峻的困局中，順應市場，調整業務，確保企業的生存與健康，冀圖未來之長遠發展。



回顧期內，集團收入錄得559,018,000元（人民幣，下同），較去年同期上升了24.0%；高端消費配套業務等收入為279,769,000元，較去年同期上升了32.7%，大宗商品貿易收入為248,396,000 元，較去年同期上升了41.6%，鐘錶貿易銷售額錄得30,853,000元，較去年同期下降了52.2%。上半年，集團錄得虧損為27,912,000元，而股東應佔虧損為22,929,000元。虧損的主要原因是：經濟環境不佳導致毛利下降及庫存撥備等。



回顧期內，中國內地多地因疫情反復多變，經濟下行壓力逐漸加大。而國際市場亦變化多端。集團之高端消費配套產品製造公司，均面向中國內地及國際雙市場，面臨著較大的困境與挑戰。但本集團以穩健為根本，以創新求發展，採取多種措施應對風險，取得了較為明顯的成效。回顧期內，高端消費配套業務的整體收入及淨利潤與去年同期相比均有良好表現。



回顧期內，根據既定戰略，集團繼續開展大宗商品國際貿易業務，謀求集團新的盈利模式及未來發展。因全球政治經濟環境變化多端，該項業務運營起伏，在銷售增加的同時，因價格的波動及下降，利潤較去年同期有所減少。為配合國際貿易業務的開展，同時謀求集團新的發展方向，集團持續擴大已有的國際海運業務，服務的客戶包括世界知名礦山和中國大型央企等，上半年，業務運營取得了亮麗的業績，為集團未來的持續發展奠定了良好的基礎。



下半年，集團將堅持「行穩致遠、創新發展」之原則，緊貼市場，調整業務模式，探求新的發展方向。集團將繼續國際貿易的進程，並不斷擴充與加強與國際貿易密切相關的國際海運業務，努力成長，冀在不遠的將來成為國際海運供應鏈中較強的一員，實現企業發展的新突破。



集團亦仍將順應市場需求，面向中國內地及國際雙市場，不斷提升商業空間一體化服務水準；調整高端名表配套產品的生產，同時展開有限多元化的業務進程，繼續深入將高端消費配套生產滲透到珠寶、化妝品及手機等其他高端生活品領域，將商業空間美化服務擴充至生活空間美化服務領域等，繼而成為高端消費配套生態鏈中不可或缺的一個獨立環節。





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