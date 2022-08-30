日清食品公布2022年中期業績



香港, 2022年8月30日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）今天公布截至2022年6月30日止六個月之中期業績（「報告期」）。



摘要

-- 香港業務收入增長穩健，按年上升11.4%至759.9百萬港元，主要因為消費者的囤積行為刺激了即食麵及冷凍食品的強勁需求。中國內地業務收入增加8.7%至1,273.2百萬港元，源於杯裝即食麵銷量增加。



-- 鑒於生產成本上升及原材料價格持續高企，日清食品將在香港實施第二階段價格調整，範圍涵蓋於2022年4月在第一階段尚未實行價格調整的產品，其出廠價從2022年9月開始平均上調高個位數的百分比。



-- 剛於2022年7月及8月分別在香港和中國內地推出首個會員計劃-「日清食品體驗館」，透過此微信小程式為會員提供一系列專屬福利、精彩獎勵及互動遊戲。



集團收入較去年同期增加9.7%至2,033.1百萬港元（2021年：1,853.8百萬港元）。EBITDA按年上升8.4%至305.1百萬港元（2021年：281.3百萬港元），相當於EBITDA利潤率15.0%（2021年：15.2%）。公司擁有人應佔溢利錄得164.9百萬港元（2021年：170.9百萬港元）。集團的每股基本盈利為15.80港仙（2021年：15.94港仙）。



香港業務

香港業務收入增長穩健，按年上升11.4%至759.9百萬港元（2021年：682.2百萬港元），主要原因為消費者的囤積行為刺激了即食麵及冷凍食品的強勁需求。就分部業績而言，香港業務為50.0百萬港元（2021年：52.6百萬港元），歸因於第五波疫情期間的生產及物流成本高於正常水平。來自香港業務的收入佔集團收入37.4%（2021年：36.8%）。



杯裝及袋裝即食麵的表現突出，因為消費者更傾向於留在家中。為進一步完善即食麵的產品組合，集團旗下的「拉王」、「日清U.F.O.」及「福」品牌均推出了不同新口味。由於香港疫情重來令冷凍食品展現強勁需求。就「KAGOME」業務而言，集團推出以植物為基礎的豆奶及燕麥奶，為注重健康的消費者提供富營養及健康的選擇。此外，集團將穀物麥片在大中華區的成功經驗複製到東南亞的新市場。於上半年，縠物麥片在新加坡及泰國的銷量大幅增長。鮮切蔬菜業務的需求呈上升趨勢，分銷渠道進一步從超市拓展到餐廳。



中國內地業務

中國內地業務的收入增加8.7%（按當地匯率：8.4%）至1,273.2百萬港元（2021年：1,171.6百萬港元），是由於消費者繼續青睞優質產品，杯裝即食麵銷量增加，但被分銷業務的下降所抵銷。就分部業績而言，中國內地業務增加14.1%至165.9百萬港元（2021年：145.4百萬港元），主要歸因於自然收益增長的表現理想，以及期內所執行的價格調整。來自中國內地業務的收入佔集團收入62.6%（2021年：63.2%）。



與香港「合味道」一樣，集團自2021年5月起於中國內地進行產品升級，麵條更爽滑、掛湯入味，湯底更濃郁。期內，顧客的反饋良好，銷量持續上升。集團繼續於中國內地進行地域業務擴張策略，在中國西部及北部地區開拓了一些新市場，並充份利用自身多元化的產品組合，於上海在疫情重來實施封城期間把握機遇，推廣其他產品如冷凍意粉及拉麵，因此相關產品的銷量獲大幅提升。



展望

集團對各地區的長期業務發展持審慎樂觀的態度，並將繼續探索在此競爭激烈的環境下如何有效減輕成本壓力。儘管小麥粉及棕櫚油等主要原材料的成本近期見頂，但考慮到全球滯脹風險升溫，未來商業環境的前景仍存在不確定性。



在香港，成本壓力尚未完全釋放。鑒於生產成本上升及原材料價格持續高企，集團將實施第二階段價格調整，範圍涵蓋在2022年4月第一階段尚未實行價格調整的產品，其出廠價從2022年9月開始平均上調高個位數的百分比。



此外，集團剛於2022年7月及8月分別在香港和中國內地推出首個會員計劃-「日清食品體驗館」，旨在加強與消費者的聯繫，並為他們帶來更多樂趣。「日清食品體驗館」微信小程式為會員提供一系列專屬福利、精彩獎勵及互動遊戲。為了享受更多福利和驚喜，消費者可通過小程式掃描產品上的專屬二維碼，並完成各種任務來賺取積分。該會員計劃旨在幫助集團留住現有顧客、促進產品銷售及更了解消費者喜好。



憑藉穩固的根基、多元化之產品組合及追求高端化之策略，未來集團在香港及中國內地將致力追求收入及收益持續增長，並利用不斷提升的品牌認受性開拓更多業務領域。



日清食品執行董事、董事長及首席執行官安藤清隆先生表示：「儘管原材料價格上漲帶來挑戰，集團於上半年在中國內地及香港的收入均錄得穩健增長。我們的產品能夠保持增長勢頭，有賴中國內地和香港的消費者之持續支持。我們致力於追求高端化策略及提供優質食品，為我們的消費者帶來滿足及愉快的體驗。『日清食品體驗館』是我們首個會員計劃，亦是我們提升顧客體驗及加強與顧客聯繫的舉措之一。憑藉我們的研究和生產能力，以及我們的管理和營銷專業知識，日清食品將繼續投資於我們的產品、人員和生產，以增強整體競爭力並確保持續增長。」



有關日清食品有限公司

日清食品有限公司（「集團」；股份編號：1475）為一間在中國内地及香港知名的食品公司，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛，並為香港最大的即食麵公司。集團於1984年正式於香港設立營業據點。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、冷凍食品及其他食品。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國内地市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在中國内地的一線及二線城市。



日清食品被納入8項恒生指數，包括恒生綜合指數、恒生消費品製造及服務業指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通小型股指數、恒生港股通中國内地公司指數、恒生港股通非AH股公司指數及恒生小型股 （可投資） 指數。詳情請瀏覽www.nissingroup.com.hk。





話題 Press release summary



部門 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

