Tuesday, 30 August 2022, 06:00 HKT/SGT Share:

來源 Avance Clinical Avance 臨床贊助商在 2022 年 Informa Pharma Intelligence Awards 中獲得年度生物技術公司獎

阿德萊德，澳大利亞, 2022年8月30日 - (亞太商訊) - Avance Clinical 是澳大利亞領先的國際生物技術 CRO，在 2022 年 Informa Pharma Intelligence Awards 上贊助了兩個獎項 - 年度私有和上市生物技術公司，並且也是亞太地區最佳合同研究組織的決賽入圍者。



年度生物技術公司獎表彰的成就包括“將業務從早期階段轉變為更成熟的公司、簽署變革性交易、將其第一個或主要新產品推向市場，或籌集大量新資金”。



首席執行官 Yvonne Lungershausen 和首席戰略官 Ben Edwards 將出席頒獎晚會，並於下週在日本為生物技術客戶舉辦餐桌。



由全球私募股權公司 The Riverside Company 支持的 Avance Clinical 正在製定區域和國際擴展計劃。



與 Avance Clinical 一起，亞太地區最佳合同研究組織的決賽入圍者是：

- Calyx

- CMIC Group

- EPS

- ICON

- Parexel

- Syneos Health



Avance Clinical 的首席執行官 Yvonne Lungershausen 說：“Avance Clinical 非常高興能夠贊助這些生物技術獎項。 我們是國際生物技術公司的 CRO，與 Informa Pharma Intelligence 的合作表明了我們對生物技術行業的持續支持和投資。”



年度生物技術公司的決賽入圍者 - 私有公司

- ARTham Therapeutics

- Chordia Therapeutics

- Cuorips

- Heartseed

- Prism BioLab

- Rebirthel

- ReboRNA Biosciences

- TMS



年度生物技術公司的決賽入圍者——上市公司

- NanoCarrier

- Rakuten Medical (Rakuten Group Inc.’s equity accounted affiliate)

- Sosei Heptares

- Stella Pharma

- StemCell Institute



Avance Clinical的首席執行官Yvonne Lungershausen表示，“Avance Clinical能夠進入到如此有聲望的一個獎項的最終候選名單，我們感到非常榮幸。這是Informa Pharma Intelligence的評委們對以客戶為本的Avance Clinical團隊的肯定，也是對我們提供的CRO服務質量的肯定。Avance Clinical在全球久負盛名，因為我們能為生物科技公司提供靈活的解決方案，加速臨床研發進度。我們對於公司近年來在亞太地區的發展以及取得的成就感到非常自豪。”



根據Informa Pharma Intelligence的標準：該獎項的設立是為了表彰在日本以及亞洲其他地區包括澳大利亞的一站式CRO服務公司。評委們會考量CRO公司的服務質量，客戶關係及受試者招募的創新度。該獎項的評定標準是基於2021年各個CRO公司取得的成就。



核心評審標準包括：

- CRO公司的獨特優勢和能力

- CRO公司如何超出申辦方預期的完成相關任務

- CRO公司在受試者招募戰略方面的創新度

- CRO公司如何提高業務質量，如：數據質量，時間線及透明度

- CRO公司在統一數據收集和匯報方面的流程



更多信息請訪問: https://pharmaintelligence.informa.com/events/awards/japan-awards-2022/shortlist-2022



Avance Clinical是一家澳大利亞本土CRO公司，致力於為本地以及國際生物製藥公司提供符合國際標準的臨床研究服務，服務範圍橫跨各個臨床研究階段。同時，Avance Clinical也是一家被澳大利亞基因科技監管辦公室（OGTR）認證的基因科技CRO，這使其有資格進行疫苗以及基因修飾生物體相關的臨床研究。



首席執行官Yvonne談到，“我們有著非常高的回頭業務率，這足以證明我們的技術以及以客戶為本的臨床專家可以在快節奏和強競爭的環境中脫穎而出，滿足我們客戶的需求。”



Avance Clinical在過去兩年連續被Frost & Sullivan評為“CRO最佳實踐獎 ”。



更多信息：

- 了解澳大利亞臨床試驗優勢https://www.avancecro.com/the-australian-advantage/

- 了解Avance Clinical在細胞和基因療法領域的經驗 www.avancecro.com/avance-clinical-featured-in-endpoints-news-on-cell-gene-therapy-capabilities/

- 了解更多Avance Clinical執行臨床試驗的優勢: enquiries@avancecro.com



關於Avance Clinical



Avance Clinical是澳大利亞和新西蘭地區最大的一站式CRO公司。我們為客戶提供高質量的臨床研究服務以及符合國際標準的臨床研究數據。我們的客戶主要是處於早期研發階段的生物科技公司，他們需要快捷靈活的臨床研究服務。



Frost & Sullivan獎

Avance Clinical作為一家具有24年曆史的CRO公司在過去兩年連續被評為Frost & Sullivan亞太地區市場領袖 。



臨床前到臨床一期和二期

Avance Clinical經驗豐富的ClinicReady團隊可提供精準的臨床前服務。澳大利亞政府的研發稅務補助政策，讓我們可以更經濟，精準並靈活的幫助客戶完成臨床一期和二期的項目。客戶有機會享受43.5%的政府現金補助，同時快速的監管審批政策使其能更早更快的開展臨床研究。

我們的解決方案以及客戶為本，靈活多變，經手的臨床研究覆蓋超過110個適應症。我們的數據質量被國際監管機構廣泛認可，包括美國FDA以及歐洲EMA。



技術

我們使用的系統多元化並且功能豐富，有最高效的以及客戶所信任的執行力。 Medidata、Oracle、IBM Watson和Medrio都是我們的系統長期供應商。



媒體聯繫方式：

Avance Clinical

Chris Thompson

media@avancecro.com



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