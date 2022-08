貝康醫療公佈2022年中期業績 做強技術創新

香港, 2022年8月29日 - (亞太商訊) - 中國輔助生殖基因檢測解決方案的創新平台蘇州貝康醫療股份有限公司(「貝康醫療」或「公司」,及其子公司,統稱「集團」;股份代號:2170) 公佈截至 2022 年 6 月 30 日止六個月(「期內」)之未經審核綜合業績。



期內,集團錄得收入人民幣68.6百萬元,較2021年同比增長 36.7%,主要是由於與PGT實驗室有關的收入由人民幣26.6百萬元增加53.4%至人民幣40.8百萬元,及與男科實驗室有關的收入由零增加至人民幣354,000元,主要為銷售流式細胞儀所致。期內毛利率表現良好,集團錄得毛利人民幣30.2百萬元,較2021年同比增加36.0%,其中PGT-A的毛利率為67.9%。貝康醫療已由單一產品公司轉變為一家輔助生殖領域全場景方案的供應商,提供包括PGT實驗室、男科實驗室、冷凍存儲室等多場景方案。通過研發和營銷並行的模式,以臨床實際需求為核心打造業務鏈閉環,為客戶提供場景化的定製解決方案,從而贏得較高的客戶滿意度。



聚焦技術創新 滿足輔助生殖市場不斷叠代需求



貝康醫療秉承「做產品」的理念,截至2022年6月30日,公司研發開支同比增加99.5%至45.5百萬元。在基因檢測試劑盒管線,基於二代測序(即NGS)技術,貝康醫療已建立完整的檢測試劑盒系列,其中貝康醫療PGT-A試劑盒是國內首個已獲國家藥監局批準的三代試管嬰兒基因檢測試劑盒。截至2022年6月30日止六個月,PGT-A試劑盒銷售收入16.4百萬元,毛利率為67.9%。同時,公司正在開發另外兩款PGT產品,即PGT-M和PGT-SR試劑盒。其中,PGT-M試劑盒是中國同類產品中首個也是唯一已完成註冊檢驗的產品;PGT-SR試劑盒是全球首個在高通量測序平台上實現染色體平衡易位有效檢出的原創技術,申請獲得了國家發明專利技術,可能成為中國此系列產品中第一個具有大規模臨床應用潛力的標準化商業產品。貝康醫療預期,在PGT-M及PGT-SR試劑盒分別獲得國家藥監局的註冊批準後,將進一步鞏固其在中國三代試管嬰兒基因檢測試劑盒市場的主導地位,於潛在競爭中領先其他對手。



除檢測試劑盒外,貝康醫療已開發多種創新設備及儀器,能改善使用其試劑盒的分子遺傳實驗室的工作流程,並開展胚胎冷凍保存設備產業鏈布局,為臨床試驗提供智能化、自動化綜合解決方案,以提升貝康醫療的競爭力。



研發與營銷並進 商業化進程展穩定向上態勢



貝康醫療大部分產品直接售向醫院及檢測機構。其次,公司亦向經銷商出售試劑盒,而經銷商再將其產品出售予醫院。貝康醫療擁有一支優秀的營銷團隊,向獲三代試管嬰兒許可證的醫院及檢測機構等關鍵客戶提供服務,此類客戶是其客戶的主要組成部分。公司的營銷團隊亦負責通過學術營銷活動,與KOL及其他行業專業人士交流,向醫院推廣產品。當前,貝康醫療已合作覆蓋全國200多家醫療機構,包括60家領先輔助生殖中心。



由於擁有中國首個獲國家藥監局批準的PGT試劑盒,貝康醫療在打造及鞏固銷售渠道及客戶基礎方面享有先發優勢。公司計劃將商業化戰略重點放在各大醫院,擴大對持牌進行PGT業務的醫院的覆蓋面及滲透率,並與其建立更穩固的關系,以增強客戶粘度並為日後向其提供其他產品奠定基礎。此外,貝康醫療計劃通過提供全面的解決方案,提高公司在這些醫院的銷售額比例,並針對該等機構中的其他醫學專業提供新產品。



布局整個生殖周期 向成為全球領先的醫療科技公司邁進



貝康醫療為實現成為全球領先的醫療科技平台的願景,將繼續拓展及鞏固PGT-A的銷售渠道並維護已建立的客戶關系,同時加速PGT-M和PGT-SR試劑盒的臨床註冊進程,以快速構建完整的三代輔助生殖三代產品管線。拓寬產品組合、以涵蓋整個生殖周期。此外,在儀器管線,將開發自動及智能硬件、升級行業基礎設施,通過利用全球領先公司的技術發展,保持技術領先地位。



預計未來兩到三年,貝康醫療將會迎來在研產品和管線獲批及規模化交付的爆發期, 並將能夠滿足輔助生殖市場不斷叠代的需求,為客戶拓展輔助生殖領域產品的應用場景,更好地服務於廣大不孕不育及優生優育患者,幫助客戶創造更多的價值。



關於蘇州貝康醫療股份有限公司



蘇州貝康醫療股份有限公司是國內三代試管嬰兒臨床解決方案提供商,是輔助生殖領域第一家上市的IVD公司(股票代碼:2170HK),致力於基因科技在生育健康領域的產品研發和臨床應用,幫助不孕不育的家庭「能生」,讓攜帶遺傳病基因的家庭「優生」。



貝康醫療一直秉承「做產品」的理念,堅持走自主研發和國產化替代的產業化道路,打造了覆蓋PGT實驗室、男科實驗室、冷凍存儲室的輔助生殖領域多場景解決方案。其自主研發的PGT-A試劑盒是國內首個獲得「創新醫療器械特別審批」的三類醫療器械產品,填補了我國三代試管基因檢測試劑盒的臨床空白。





