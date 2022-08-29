Monday, 29 August 2022, 14:46 HKT/SGT Share: 海通恒信公佈2022年中期業績：經營利潤同比增長11.7%

香港, 2022年8月29日 - (亞太商訊) - 2022年上半年，受國際形勢日趨複雜、國內疫情多點散發影響，國內經濟下行壓力進一步加大，給融資租賃行業發展帶來嚴峻的挑戰。根據租賃聯合研究院發佈的《2022上半年中國融資租賃業發展報告》，截至2022年6月底，全國融資租賃企業總數較上年底下降2.6%，全國融資租賃合同月較去年底下降5.1%。



但是，我們也能看到不少優質的融資租賃公司通過打造專業化、差異化等優勢，將壓力轉為動力，在行業整體有所下滑的背景下依然實現了高規模下的穩健增長。其中，海通恒信（01905.HK）表現穩定，依然是行業佼佼者。



經營業績穩步提升 利潤同比增長11.7%



8月26日，海通恒信公佈2022年中期業績。截至2022年6月30日，公司資產總額達到人民幣116,191.6百萬元，權益總額達到人民幣17,869.5百萬元，資產規模穩健增長。



2022年上半年，公司實現收入總額人民幣4,092.2百萬元，實現期間溢利人民幣764.9百萬元，期間溢利同比增長11.7%。截至2022年6月30日，加權平均淨資產回報率為9.05%，較2021年末增加了0.41個百分點。



在上半年國際形勢複雜多變、國內經濟下行壓力不減、疫情反覆衝擊的不利環境下，規模與利潤的雙雙穩步增長，主要得益於海通恒信一直以來緊跟國家戰略及政策導向，積極應對發展變局，切實立足租賃本源，在深入服務實體經濟的同時，推進業務模式的多元發展，為推動公司高質量發展注入長久動力。



超前謀劃、靠前指揮 疫情衝擊下經營發展不停滯



2022年上半年上海疫情爆發後，海通恒信全面啓動並持續完善疫情防控工作機制，在嚴格履行上海疫情防控要求的前提下，海通恒信陸續組織多批次前、中、後台骨幹團隊離滬復工展業，積極推動上海業務總部與各地分支機構的協同聯動，有效發揮屬地優勢，強有力地保障了公司業務持續開展。海通恒信充分運用金融科技手段，提升線上化辦公應用水平，有效降低疫情期間線下展業受限的影響，助力特殊時期各項業務流程平穩有序運行。



海通恒信亦建立了疫情期間雙指揮中心工作機制，雙指揮中心相互補位、協同共進，保障了公司業務的高效推進。



繼續優化資產佈局 抗風險能力有效增强

在業務佈局上，海通恒信繼續推進「一體兩翼」、「一大一小」 發展戰略，使其資產分佈以及業務模式具備多元化優勢。



今年上半年，海通恒信根據經濟形勢變化以及行業的發展趨勢，適時調整優化資產配置，繼續保持對城市公用、能源環保、醫療健康等行業的項目投放力度；鼓勵高端裝備製造、數字經濟、綠色租賃等戰略新興行業的項目導入；加強公司產業化發展力度，加大對中小微企業客戶的業務投放，促進中小微企業穩定發展。



2022年上半年，公司實現業務投放人民幣310.95億元，同比增長6.58%；生息資產平均餘額為人民幣971.42億元，同比增長3.9%，其中，城市公用、 文化旅遊、 能源環保、 醫療健康、 先進製造、 工程建設等行業生息資產平均餘額分別較上年同期增長98.8%、 30.3%、 29.0%、 26.9%、 5.4%和5.2%。



通過不斷優化的資產配置以及多元化的資產分佈，海通恒信在支持實體經濟發展的同時，進一步分散了資產組合的風險，有效提高了公司的抗風險能力。2022年上半年，公司不良資產率為1.07%，不良資產撥備覆蓋率為257.49%，一直保持在安全可控水平，風險抵禦能力較強。



融資渠道持續拓寬 融資成本顯著下降



對於融資租賃公司來說，充裕的資本金是維繫公司穩健經營、持續發展的關鍵。因此，海通恒信十分重視融資渠道的建設，不斷夯實資本實力。



2022年上半年，公司持續拓寬融資渠道，通過積極創新融資工具，成功發行融資租賃行業首單科技創新公司債券，對融資租賃公司精準扶持高新技術企業和專精特新企業具有重要的示範和引領作用。



通過多元化的融資方式，公司的融資結構持續優化，融資成本穩步下降，2022年上半年實現融資提款人民幣358.2億元，其中，間接融資提款人民幣180.8億元，佔比50.5%；直接融資合計人民幣177.4億元，佔比49.5%；計息負債平均付息率為3.82%，同比下降0.13個百分點，進一步提升了資金使用效率，實現了資產、負債良性循環，有效支持了公司的業務開展。



當前，融資租賃行業目前進入到深化高質量發展的關鍵階段。展望未來，海通恒信將繼續堅定落實立足租賃本源，圍繞國家戰略，助力國家區域協調發展戰略，不斷加大對實體經濟的支援力度，把握國家產業政策帶來的發展機遇，持續優化產業佈局，加大金融科技應用，保持創新驅動能力，提升經營效能，進一步鞏固行業領先地位和競爭優勢，推動公司專業化、高質量、可持續發展。





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