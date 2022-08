Monday, 29 August 2022, 11:48 HKT/SGT Share: 穩中求進,翼辰實業(1596.HK)上半年營收再創佳績

香港, 2022年8月29日 - (亞太商訊) - 一.營收同比增長8.7%,翼辰實業上半年總營收破6.4億

(圖片來源:翼辰實業年報)



翼辰實業是中國領先的鐵路扣件系統產品供應商,其早年獨具慧眼進入鐵路扣件行業,並與鐵科院開展技術合作,積累了十多年的鐵路扣件系統供應經驗,成為中國七家取得中鐵檢驗認證中心產品認證的預先組裝的高鐵鐵路扣件供應商之一。經過多年深耕,翼辰實業逐步領航鐵路扣件行業,完成了多個“中國第一”的里程碑專案,獲得了市場的高度認可。



二.鐵路扣件系統產品分部穩如磐石,焊絲產品分部異軍突起

翼辰實業的主要業務集中在三大分部,包括鐵路扣件系統產品分部、焊絲產品分部和鐵路軌枕產品分部。據翼辰實業2022年中報透露,截至6月30日,其鐵路扣件系統產品的收入佔據集團總收入的69.7%,約4.5億元,較去年同期穩中有進0.2%。可見,即使國內經濟面臨“三大重壓”,翼辰實業的核心業務仍舊穩如磐石,並未受到太大衝擊,也說明了越是艱難的環境,越能體現一家優質企業的生命力和韌性。



在核心業務穩中有進的條件下,翼辰實業採取了產品多元化戰略,並在今年上半年取得了卓越的成效。據中報披露,上半年翼辰實業焊絲產品收入約1.52億元,較去年同期大增51.4%,系受益于公司增加實心焊絲業務以及焊絲市場需求上升。從側面可以分析出,實心焊絲業務在細分領域內行業景氣度逆勢攀升,造就了翼辰實業焊絲產品分部異軍突起的良好局面。而業務收入占比較小的鐵路軌枕產品收入約0.34億元,較去年同比增加19.7%,系子公司邢臺炬能收入增加所致。



從三大分部的表現來看,翼辰實業業務發展上穩紮穩打,核心業務穩中有進,而多元化的產品戰略擴充了翼辰實業的產業版圖,為其業績的增長注入了強勁的動力,同時規避了單一業務結構的風險,大大增加了翼辰實業的綜合抗風險能力。



三.穩增長經濟政策逐步落實,下半年鐵路建設有望加速

2022年5月16日,國鐵集團召開黨組擴大會議稱,鐵路部門充分發揮鐵建投資數量多、用工規模大、關聯鏈條長、拉動經濟增長作用明顯等優勢,聚焦服務國家重大戰略實施,高品質推進川藏鐵路建設,緊盯國家“十四五”規劃綱要確定的102項工程中涉鐵專案落地。從會議強調鐵建發揮拉動經濟增長作用的措辭中推斷,2022年下半年鐵建方面的穩增長政策將可能超預期出臺和落地,鐵路建設的步伐可能大大加快。



翼辰實業在鐵路扣件系統產品供應方面,有著十多年的豐富經驗和可靠的技術,在強調高品質推進鐵路建設的今天,具有明顯的核心優勢。隨著出疆入藏等鐵路幹線及沿海沿邊軌道交通“四網融合”的發展,高品質鐵路扣件的需求將持續攀升,屆時,翼辰實業的主營業務有望百尺竿頭更進一步!



四.總結

當前,全球經濟下行壓力巨大,疫情、通脹、流動性收緊等因素持續拖累經濟的增長。翼辰實業能清晰的分析經濟形勢,採取穩中求進的方式去擴展原有業務,而非一味追求擴大規模和增加新業務,充分發揮了自身領域的技術和資源優勢,在逆境中,取得了上半年營收破6.4億的佳績。不得不說,翼辰實業作為行業領先者,在把握大勢和危機處理能力方面確有過人之處,相信隨著其多元化產品業務的高歌猛進,翼辰實業將在新的征途中,乘風破浪,再譜新篇!





