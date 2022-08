Monday, 29 August 2022, 09:23 HKT/SGT Share:

來源 Inkeverse Group Limited 映宇宙2022年中期業績發佈 營收保持穩定 全面向元宇宙進軍

香港, 2022年8月29日 - (亞太商訊) - 映宇宙集團有限公司(「映宇宙」或「集團」;股份代號:3700.HK)公布截至2022 年6月30日止六個月(「報告期」)之中期業績。



2022年上半年, 集團繼續深耕互動社交領域,不斷豐富業務場景,提高運營效率,通過多樣化的矩陣式創收的策略,實現總收入40.6億元人民幣。在收入保持平穩的情況下,倘不計及以股份為基礎的非現金薪酬開支和商譽減值損失的影響,集團經調整淨利潤達4.0億人民幣,較去年同期增長150.8%。集團的毛利增加22.8%至17.3億元人民幣;毛利率從去年同期34.9%大幅提升至42.6%,主要得益于高利潤率的分成業務產品收益佔比增加以及分成結構得到優化。



具體來看,社交產品營收佔總營收69.6% ;直播產品與相親產品營收佔總營收分別為22.2%和5.5%,展現出集團發展策略顯著成效,並推動未來的增長機遇。



集團董事長兼首席執行官奉佑生先生表示:「2022年上半年,儘管受到宏觀環境及短期疫情反覆的影響,我們依然以創新驅動技術革新,實現了健康穩健的現金流,這為集團進一步拓展商業版圖提供了強勁的支撐。如今web3.0全新時代興起,我們依託豐厚的運營經驗,不斷沉澱的社交關係,持續吸納新興技術。同時,集團在6月進行品牌升級,更名為映宇宙集團有限公司(Inkeverse Group Limited),宣佈全面向元宇宙進軍。我們已準備就緒,把握時代與行業賦予的新增長機遇,致力為各股東帶來更佳回報。」



業務回顧



直播持續賦能

直播生態發展至今,已經不再是單一場景下的一個工具,而是賦能給其他業務板塊的堅實基礎。元宇宙時代的興起推動了虛擬現實等先進技術的發展,「映客」APP作為集團最成熟的產品,憑藉新技術對傳統直播模式進行創新,在2022年5月推出沉浸式KTV功能「全景K歌」,將炫酷3D空間與虛擬形象融合,打造多元的直播新場景,不斷為拓展更多業務板塊持續賦能,實現業務價值的高效轉化。



社交精細化運營

集團不斷對現有社交產品進行精細化管理,持續打磨商業模型,積極發掘更多細分場景,快速把握市場新風向。一方面,集團繼續以社交為核心,為不同圈層、不同年齡、不同地域文化、不同興趣愛好的人群,搭建多賽道、全場景融合的產品矩陣,以持續出新、不斷迭代的產品方式打造護城河。此外,集團也在積極探索元宇宙社交新生態,多元的變現形式推動盈利能力進一步提升。



相親匹配效率提升

集團持續保持市場敏銳度,創新婚戀模式。不斷優化用戶匹配策略,以“雲相親”模式快速滲透,充分改善相親資訊不對稱問題,憑藉專業而豐富的產品運營及用戶服務,穩坐在線相親行業第一梯隊。「紅娘」在提供專業的情感指導的同時,也為下沉市場創造了上萬就業崗位,促成超過2500萬次匹配相親。2022年5月,集團推出專屬情侶互動的戀愛元宇宙產品「情侶星球」,打造戀愛社交新生態。通過觸達各地區、各年齡段男女用戶,相親品牌滿意度與影響力進一步提升。



中台價值加速釋放

隨著業務發展的多樣化,集團中台系統的價值也在加速釋放。除加大對元宇宙、Web3.0等前沿技術的投入外,集團針對海外搭建了高效智能投放體系,升級完善海外多雲架構,結合HTTP 3等技術的運用,提升了全球主要國家和地區的服務訪問品質,為集團拓展海外業務、打造元宇宙生態提供了強大的支撐。



展望

未來,集團將重點拓展海外市場,以互動社交領域為核心,將積累的運營經驗推廣複製到多個國家和地區,深度挖掘本土化需求,在全球更多市場實現突破。同時,集團將把握多元發展機遇,持續豐富和升級產品中的元宇宙元素,快速切入新興Web3.0領域,嘗試將前沿元素與社交體驗相融合,在保證利潤的同時實現高品質增長。此外,集團將持續關注產業鏈上下游,充分考慮業務協同效益,挖掘與集團基因相符合的賽道,在全球範圍內拓展和分析新增長機會,打開多維增長空間。



有關映宇宙集團有限公司(股份代號:3700.HK)

映宇宙是中國領先的互動社交平臺。2015年5月,映客直播上線開創了國內移動直播潮流。2018年7月,成立僅3年在香港成功上市。上市後基於成熟的中台系統,針對眾多垂類市場和人群需求,陸續孵化出積目、對緣、超級喜歡等多款現象級產品,業務覆蓋直播、相親、社交三大板塊,同時積極佈局海外市場,升級為矩陣式產品帶動業績增長的公司。2022年,映客更名為映宇宙,旨在基於全新技術形態,創建現實與虛擬相結合的多維社交矩陣。

集團網站:https://www.inkeverse.com/index.html



