天能動力上半年歸屬淨利潤增加約14.96%至約人民幣7.60億元

香港, 2022年8月27日 - (亞太商訊) - 中國新能源電池行業的領軍企業 - 天能動力國際有限公司(「天能動力」或「公司」及連同其附屬公司「集團」;股份代號:819.HK) 公佈截至2022年6月30日止6個月(「報告期內」)之中期業績。



2022年上半年,全球疫情形勢反覆,天能通過堅定實施「實業、科技、資本」發展戰略,快速、科學調整各業務板塊運營策略,在行業疲憊期跑出「逆勢上揚曲綫」。報告期內,製造業業務營業額增加約8.10%至約人民幣174.10億元,貿易營業額下降32.49%至約人民幣136.17億元,毛利增加約23.01%至約人民幣23.79億元,毛利率約為7.67%,較去年同期增加約2.34個百分點。本公司擁有人應佔溢利增加約14.96%至約人民幣7.60億元,每股基本盈利增加約14.98%至人民幣67.47分。



依靠深耕行業三十多年形成的核心競爭力,完善的產品研發、生產、銷售體系,以及深厚的品牌底蘊,天能在報告期內入選多項榜單,包括《財富》中國500強榜單第160位、全國科技創新企業500強第208位、2022浙商全國500強第10位、浙江省創造力百強企業榜單第46位。



近年來,新經濟的蓬勃發展,帶動短途配送及快遞行業對電動二三輪車的需求,同時,新冠疫情之下,終端消費者「一人一車」出行成趨勢。根據研究機構EVTank發佈的《中國電動二輪車行業發展白皮書(2022)》,2021年中國電動二輪車總體產量為5,443萬輛,同比增長約12.6%,2022年累計保有量達到約3.5億輛,即大約每4個中國人就擁有一輛。依據個人消費者日常通勤使用頻率,鉛蓄電池每0.5至3年需要更換一次,撬動更為廣闊的電池替換市場。



高端環保電池業務高質量可持續發展



高端環保電池是天能依託研發與工藝創新打造的密封型免維護鉛蓄電池系列產品,具備性價比高、安全穩定、回收率高等優勢。報告期內,高端環保電池的營業收入約人民幣142.13億元,較上年同期增長8.34%,保持了高質量可持續發展的勢頭。



鉛蓄動力電池作為車輛動力來源,過去三年的市場佔有率逐年提升,目前電動輕型車鉛蓄動力電池市場佔有率已超過45%。起動電池為車輛、船舶、內燃機車等的瞬間起動、點火、照明供電需求而設計。上半年,天能推出了多款AGM啟停電池及低鉛耗EFB啟停電池,產品參數均達到行業標準要求。



儲能領域方面,取得營業收入約人民幣2.80億元,同比增長約32倍。其中,鉛炭儲能取得營業收入約人民幣7,331萬元,同比增加763%。報告期內,天能鉛炭儲能在多個領域開拓市場。目前,天能在新型儲能領域的產品與系統解決方案已覆蓋發電側、電網側與用戶側,廣泛應用於光伏電站、風電場、城市電站、大數據中心、5G基站、工業園區、普通住宅等場景。



新能源電池



新能源電池以鋰離子電池為主,亦包括氫燃料電池等下一代電池產品的生產和研發。報告期內,新能源電池業務取得營業收入約人民幣7.63億元,同比增加80.04%。



在產能建設方面,2022年3月,公司投資建設的浙江省湖州南太湖基地年產10GWh鋰電池二期項目開工,產能規劃7GWh左右,一期3GWh已進入爬坡量產階段,加快了公司對磷酸鐵鋰電池的產能布局。同月,本公司之控股公司天能股份(688819.SH)發佈公告,將計劃投資約51.7億元分三期投資建設年產15GWh儲能及動力鋰電池項目。本次項目投資將加速推進公司發展戰略規劃落地,搶抓儲能行業發展機遇,持續優化公司產業結構,進一步提升公司市場競爭優勢。



2022年上半年,集團電動輕型車用鋰離子動力電池取得營業收入約人民幣4.10億元,同比增加17.77%。鋰離子儲能業務取得突破性進展,營業收入約人民幣2.06億元。



與集團鉛炭儲能電池一樣,鋰電儲能產品能夠為多種應用場景提供有效的電力保障。鋰電儲能具有能量密度大、轉換效率高、循環壽命長等優勢,主要應用於發電側、電網側、用戶側等領域。



可再生新材料板塊



在可再生新材料版塊,公司圍繞電池主業,基於生產者責任延伸制度,開展廢舊鉛蓄電池及鋰離子電池回收利用業務,構建電池全生命周期價值鏈;同時,公司也積極開拓包括固廢、危廢處置在內的其他綠色循環業務,延伸了上下游產業鏈,擴大了細分領域的影響力。



天能堅持綠色、低碳、循環發展理念,從產品設計到製造,從應用到再生,不斷優化產業結構和生產方式,為循環經濟建設以解決世界性資源循環問題貢獻力量。報告期內,集團可再生新材料業務取得營業收入約人民幣19.18億元,同比增加54.22%。



天能持續加快大循環事業的全域布局,除已在15個省取得了回收試點資質外,還通過線上平台,為合作客戶賦能並創造價值。未來,公司鉛蓄電池回收循環產業還將不斷拓展海外市場。



助力國家達成「雙碳」目標



近年來,中國政府已起草相關法律法規,詳細規範了廢舊電池的回收和處置流程,建立鉛蓄電池、車用動力電池等產品的生產者責任延伸制度。目標是到2025年底中國鉛蓄電池回收率要達到70%以上。天能作為行業內深耕多年的企業,未來將進一步擴大市場,履行自身企業生產社會責任制的同時,助力國家「雙碳」目標的達成。



未來,基於在鉛炭儲能技術、鋰電儲能技術深厚的積累,天能將多種優勢技術路綫與集成系統進一步深度融合,打造出全套「智能運維、安全可靠、清潔友好」的智慧儲能解決方案,同時兼顧創新資源的優化配置,推動產學研用的融合發展。



天能將繼續深挖新型儲能商業模式,探索共享儲能、雲儲能、儲能聚合、獨立儲能等商業模式應用,聚焦、挖掘儲能產業的商業價值,合理開展「新能源+儲能」試點示範;同時,在國際市場上,實現新型儲能技術和產業的高質量引進來和高水平走出去積極推進新型儲能產業化進程國際合作。



董事会主席張天任先生表示:「展望未來,集團將在統籌提高鉛蓄電池、鋰離子電池等電池技術及產品競爭力的基礎上,做好新一代電池的研發,激發研發隊伍的創新活力,促進集團重大研發項目成果產出,加快科技創新驅動。在鞏固鉛蓄電池基本盤的同時,聚焦循環、新型儲能板塊。扎實做強鉛循環板塊,不斷提升運營管理能力和裝備工藝水平,加快完善鋰循環發展規劃,建強回收網絡,提升回收技術,形成天能核心競爭力。在新型儲能業務領域,全面突破新風口市場,提升細分領域優勢,進一步提高行業競爭力。」





話題 Press release summary



部門 替代能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network