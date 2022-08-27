青島銀行公佈2022年中期業績



香港, 2022年8月26日 - (亞太商訊) - 中國山東省最大的城市商業銀行–青島銀行股份有限公司(以下簡稱「青島銀行」或「公司」)，公佈截至2022年6月30日止六個月(「報告期」)之中期業績。



2022年上半年，雖然疫情帶來的供應鏈阻斷以及俄烏衝突導致的能源短缺等問題持續持續發酵，全球經濟「滯脹」風險加大。但青島銀行始終圍繞創·新金融，美·好銀行的發展願景，堅定打造科技引領、管理精細、特色鮮明的新金融精品銀行的戰略目標，可持續發展能力不斷增強，創下逆市佳績。



淨利穩健增長 信貸資產質量穩步提升

青島銀行在加大支持實體經濟的同時，持續優化資產負債結構，努力拓展中間業務。報告期內，公司的營業收入同比增加人民幣8.84億元達約62.11億元，增長16.60%。此外，報告期內客戶存款總額達約人民幣3,300.30億元，增長5.26%，其中，個人存款已突破一千二百億，增長3.77%。



業績指標方面，公司淨利潤實現快速增長，報告期內，錄得淨利潤約人民幣20.60億元，同比增長12.40%。歸屬於母公司股東淨利潤達約人民幣20.18億元，同比增長12.28%。



在資產質量方面，青島銀行持續加強對信貸資產質量的管控，在信貸資產穩步增長的同時，強化對逾期貸款、不良貸款等風險貸款的綜合整治，努力將各項風險成本降到最低，信貸資產質量持續穩中向好。報告期內，銀行不良貸款率持續穩中有降，不良貸款率較上年末下降0.01個百分點至1.33%。公司的撥備覆蓋率錄得209.07%，較上年末提高11.65個百分點，進一步提升抵禦風險能力。



同時，青島銀行於上半年增加實體經濟信貸投放，風險加權資產有所增加。在資本補充方面，公司通過A股和H股配股，募集資金淨額41.54億元補充核心一級資本，提升資本充足水準，進一步提高公司風險抵禦能力和支持實體經濟發展的能力。



零售銀行業務

回顧期內，青島銀行零售客戶資產規模再創新高，客群結構不斷優化，較上年末增長約人民幣224.90億元至2,763.98億元，增幅達8.86%。此外，銀行零售戰略成效顯著，零售存款持續增長，代發業務蓬勃發展，銀行零售存款餘額達約人民幣1,286.74億元，站穩千億大關，較上年末增長182.44億元，增幅達16.52%，佔客戶存款總額的38.99%，較上年末增長3.77個百分點。



在零售貸款業務方面，青島銀行大力發展普惠金融，積極為個體工商戶和小微企業主提供貸款服務，在符合監管要求的前提下，穩健發展個人住房貸款，提升互聯網貸款省內投放佔比，打造自營互聯網貸款品牌。報告期內，銀行大力發展自營互聯網貸款「海融易貸」，面向省內居民推出「海融易貸-便民貸」，並持續優化「鄉村振興貸」「店易貸」等產品，形成了較為完整的自營互聯網貸款產品序列。報告期末，「海融易貸」業務餘額達1.69億元，較上年末增加233.80%。



在信用卡業務上，青島銀行秉持風險審慎原則，強化合規經營理念，深耕客群經營。回顧期內，公司的信用卡累計交易金額達約人民幣369.21億元，同比增長56.31%。



在財富管理及私人銀行業務方面，青島銀行堅持「以客戶為中心、以市場為導向」的經營服務理念，打造專業服務團隊，積極把握市場機遇，實施客群細分經營，不斷提升客戶服務能力，推動客群數量及資產規模穩健提升。報告期末，青島銀行資產管理規模100萬元以上的零售客戶共5.36萬戶，較上年末增加0.41萬戶，增幅8.28%，在銀行保有的資產共計1,237.72億元，較上年末增長98.12億元，增幅8.61%。



在客戶服務管理方面，服務溫馨是青島銀行的經營特色。青島銀行歷來重視網點服務提升，打造行業標杆，傳遞「青馨」服務，銀行服務管理緊扣零售業務發展主題，持續推動服務體驗管理，進一步擴大「青馨」服務的內涵和外延。「青馨服務」從最早的標準化服務到溫馨化服務，再到當前所倡導的價值化服務，始終圍繞客戶需求，不斷優化調整服務管理路徑，統籌協調、形成合力切實提升客戶體驗，建設由服務質量管理向服務體驗管理的閉環，打造服務管理價值化新優勢，打造用戶體驗的「護城河」，開創服務管理價值化新局面。



公司銀行業務

在公司銀行業務方面，青島銀行搭建網格化營銷體系，建立前置營銷機制，強化總行服務支撐能力，精準發力拓客群、提中收、節資本，帶動公司業務穩步提升。



公司存款逆風蓄勢，青島銀行通過「總對總」營銷搶抓政策機遇、輻射產業客戶、源頭批量獲客，實現公司存款穩定增長，公司存款餘額（不含應計利息）2,012.46億元，佔各項存款餘額（不含應計利息）的60.98%。報告期內，青島銀行客群建設對存款拉動作用初顯，新開戶公司客戶日均存款增長36.10億元；總行級戰略客戶日均存款828.20億元，較上年末增長115.51億元。



在公司貸款方面，青島銀行全面貫徹新發展思路，聚焦綠色低碳發展，打造藍色金融特色品牌。報告期末，青島銀行面對經濟下行、有效需求不足的挑戰，緊抓優質資產、加大信貸投放力度，公司貸款餘額（含票據貼現、未含應計利息）1,890.87億元，較上年末增長216.24億元，增長12.91%。



公司客戶方面，青島銀行以客戶為中心，深度聚焦客群建設，堅持「雙基」戰略擴大基礎客群規模，堅持分層管理優化客群結構，實現客群數量和質量的雙提升。報告期內，青島銀行狠抓優質項目儲備，結合國家、區域重大戰略規劃和省市產業發展佈局，強化上市和擬上市、專精特新、綠色金融、藍色金融、碳金融等企業的精準營銷。報告期末，銀行開立賬戶的公司客戶總數達19.42萬戶，較上年末增加1.45萬戶，增幅8.07%。



報告期末，青島銀行繼續堅持「立足地方經濟，服務小微企業」的普惠業務發展政策，圍繞「科技金融、農業金融、民生金融」三大業務方向，加強產品創新，提升服務水準，支持小微企業做大做強。疫情以來，青島銀行貫徹落實各級政府及監管部門對小微企業的支持政策，推出「暢流貸」、「成長貸」、「稅e貸」等特色業務，全力支持小微企業抗擊疫情、復工復產。報告期末，銀行普惠型小微企業貸款餘額255.78億元，較上年末增加35.72億元，增幅16.23%，高於青島銀行各項貸款增速。



金融市場業務

在金融市場業務方面，青島銀行持續優化資產結構，堅持輕資本化發展原則，豐富投資品種，多渠道增收創利。銀行積極推進無固定期限資本債券的發行，為業務發展提供有力支撐，在不斷加強理財業務綜合實力的同時，持續豐富產品譜系，發力營銷代銷渠道。此外，銀行發揮法人銀行業務資格優勢，擴大發行及承銷業務覆蓋範圍，投行業務深度廣度顯著提升，品牌影響力逐年提高。



青島銀行積極響應監管導向，關注市場變動，持續優化投資結構，積極參與市場交易，堅持輕資本化發展原則，提升資產總量的同時控制資本消耗比率，加強標準化資產波段交易，提升綜合盈利效率。報告期末，公司的自營投資規模達約人民幣2,039.33億元，較上年末增加203.70億元，增幅11.10%。其中，債券投資規模達約人民幣1,299.86億元，較上年末增加180.77億元，增幅16.15%，主要是增加了對非金融企業債券、地方政府債券和鐵道債投資。公募基金產品投資規模達約人民幣 407.76億元，較上年末增加8.03億元，增幅達2.01%，主要為債券型公募基金增長。



在同業業務方面，青島銀行積極響應做市新規，順利獲批債券市場現券做市商資格，成為山東省內首家城商行現券做市商。報告期內，銀行繼續取得2022年度公開市場業務一級交易商資格，通過合理定價和持續平穩融通資金，積極開展各項業務，不斷提升銀行間市場交易質量和綜合實力，充分發揮公開市場一級交易商的積極作用，為銀行間市場業務的健康穩健運行貢獻力量。



報告期內，青島銀行理財產品淨值表現穩定，同業比較優勢明顯，創發行業主題定開產品，產品譜系持續豐富。在普益標準發佈的《銀行理財能力排名報告（2022年二季度）》中，青島銀行全資子公司青銀理財的綜合理財能力在城商系理財機構中排名第六位。同時，青銀理財憑藉優秀的綜合實力和良好的客戶口碑，再度斬獲普益標準頒發的卓越投資回報理財公司、卓越創新理財公司兩項「金譽獎」，引證青島銀行行外理財渠道拓展成果豐碩，管理規模與盈利水平實現穩步上升。



報告期內，投行業務深度廣度顯著提升，品牌影響力逐年提高，青島銀行多個項目取得可比項目的歷史最好價格，成功以較少的資本耗用滿足優質大型企業低成本融資需求，增加客戶粘性，鞏固客戶關係。此外，青島銀行把握發行時機，取得了良好的發行效果，憑藉過硬的綜合業務能力樹立了良好的債券市場形象，報告期內，山東省發行主體為AA及AA+的企業中，青島銀行承銷規模排名第一，承銷支數排名第一，可見銀行在市場化債券業務方面的競爭優勢顯著。



2022年下半年，中國經濟將延續恢復向好態勢，同時「中共二十大」亦將於2022年下半年召開，這是進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新征程的重要時刻，山東省、青島市將繼續推動新舊動能轉換優化提速。積極的財政政策全面提升效能，穩健的貨幣政策總量結構齊發力，監管政策助力穩增長調結構，銀行業經營壓力有望逐步緩解。青島銀行將繼續堅持「深耕細作、深化提升、優化結構、持續發展」的基本經營指導思想，全行上下齊抓共管、主動作為、快速行動、搶抓市場，延續上半年良好的發展態勢，確保全面完成年度經營計劃。



關於青島銀行股份有限公司

青島銀行股份有限公司成立於1996年11月，為山東省首家主板上市銀行、全國第二家「A+H」股上市城商行，連續多年躋身世界銀行500強。2015年12月，公司H股在香港聯合交易所主板（03866.HK）上市；2019年1月，公司A股在深圳證券交易所（002948.SZ）上市。青島銀行向客戶主要提供公司及個人存款、貸款、支付結算等服務和產品，通過零售銀行、公司銀行、金融市場三大業務板塊驅動發展，初步形成較為堅實的客戶基礎，探索出特色鮮明、高品質的發展之路。





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